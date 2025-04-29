Змінював дані в системі "Оберіг" за гроші: викрито посадовця ТЦК на Одещині
Посадовцю Подільського РТЦК та СП Одещини, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг", повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Незаконною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.
Слідству вже відомо про 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб, які скористалися схемою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль