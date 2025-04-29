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Змінював дані в системі "Оберіг" за гроші: викрито посадовця ТЦК на Одещині

Працівник ТЦК змінював дані в системі Оберіг за гроші

Посадовцю Подільського РТЦК та СП Одещини, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг", повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Незаконною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.

Слідству вже відомо про 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

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Наразі посадовцю повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб, які скористалися схемою.

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Автор: 

Одеська область (3223) ДБР (3495) ТЦК та СП (572)


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29.04.2025 10:15 Відповісти
А от я подумав, що дивно, що ще хакери не пропонують ще влізти в Резерв і змінити там дані...
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29.04.2025 10:20 Відповісти
"Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб" - а що може сказати слідство по справі покидька Борисова? Часу вже скільки минуло?
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29.04.2025 10:22 Відповісти
це робиться в кожному ТЦК без винятків, в цьому навіть не сумніваюсь
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29.04.2025 10:24 Відповісти
Нах#й вам цей оберіг взагалі потрібен ?? ((:
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29.04.2025 10:35 Відповісти
Як корупціонер, так посадовець ТЦК, а як отримав пи#здів, так зразу військовий ЗСУ....🤣🤣🤣
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29.04.2025 10:59 Відповісти
Здобули 73%
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29.04.2025 11:23 Відповісти
 
 