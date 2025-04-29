Змінював дані в системі "Оберіг" за гроші: викрито посадовця ТЦК на Одещині

Посадовцю Подільського РТЦК та СП Одещини, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг", повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Незаконною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.

Слідству вже відомо про 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

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Наразі посадовцю повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб, які скористалися схемою.

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