Затримано шахрая, який хизувався зв’язками у ТЦК та за $15 тис. обіцяв зняти з військового обліку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці зі слідчими ГУНП в Одеській області викрили на незаконних оборудках 33-річного мешканця Одеси, який за 15 000 доларів обіцяв звільнити від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як з'ясувалося, цей випадок не був першим у кримінальній біографії фігуранта.

Незважаючи на наявну судимість за шахрайство та нинішні обвинувачення у зловживанні впливом, зловмисник вирішив продовжити свою протиправну діяльність. Він запропонував чоловікові, який мав документи про бронювання до лютого 2026 року, взагалі зняти його з військового обліку за станом здоров’я. За це забажав отримати 15 000 доларів.

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Для переконливості представився адвокатом та прикривався зв’язками із посадовцями районного Територіального центру комплектування, з якими нібито і мав намір домовлятися.

"Щоб чоловік не відмовився від співпраці, зловмисник вдався до залякування: погрожував скасувати бронювання та подати його у розшук. Водночас, для якнайшвидшого отримання грошей, розповів про можливість провернути оборудку лише зараз, оскільки наступний шанс оформити документи буде не раніше ніж через пів року", - йдеться у повідомленні.

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Одразу після отримання грошей оперативники ДВБ та слідчі одеської поліції затримали афериста у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.