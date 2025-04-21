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Видавали себе за ТЦК та незаконно утримували людей: на Одещині затримано трьох членів ГО

Видавали себе за ТЦК. На Одещині затримано членів ГО

В Одеській області затримано трьох членів ГО, які видавали себе за ТЦК та незаконно утримували людей.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Так, члени однієї з громадських організацій Одеси видавали себе за військових. Вони одягали форму, схожу на військову, користувалися автомобілем із камуфльованим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК.

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"Під приводом проведення мобілізаційних заходів учасники групи зупиняли громадян, застосовували до них фізичне насильство та всупереч їхній волі примусово поміщали до транспортного засобу. Один із потерпілих, перебуваючи у салоні автомобіля, зміг зателефонувати до поліції. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронних органів чоловіка було звільнено, а зловмисників – затримано", - йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів.

Трьом жителям Одещини повідомили про підозру за фактом самовільного присвоєння владних повноважень та незаконного позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 КК України).

Дивіться: Працівник ТЦК і поліціянт побилися з чоловіком у Києві: військкомат каже, що той поводився агресивно та спровокував бійку. ВIДЕО

Автор: 

шахрайство (1082) Одеська область (3218) прокуратура (3677) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+23
Очікувано.
Цим випадком тепер можна виправдовувати фізичний спротив, аж до летального.
А що таке? Я думав, що це якесь ГО мене збирається заради викупу викрасти.
Самі цю кашу заварили, йолопи.
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21.04.2025 12:49
+21
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21.04.2025 12:49
+18
Так це чудова схємка для любої бандоти зараз. Викрадати бізнесменів, чи просто багатих людей з метою викупу грошей. Головне дешево, так як машину на бляхах і піксель зараз можна на кожному кроці купити. ТЦК разом із владою, яка їм дає добро на «боротьбу з ухилянтами» з дозволом на викрадення людей з вулиці відкрили скриньку пандори, яка принесла таку свого анархію.
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21.04.2025 12:52
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На виконання завдання московитів, і працювала, ця трійка йолопів!
Ну, тепер «доброчесні» у мантіях, на них і зароблять!!
А якби одразу повісили їх, то й мороки не було б, тягомотини!
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21.04.2025 13:50 Відповісти
"Один із потерпілих, перебуваючи у салоні автомобіля, зміг зателефонувати до поліції. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронних органів чоловіка було звільнено, а зловмисників - затримано", - йдеться в повідомленні.

Багато ти знаєш випадків, коли поліція реагує на дзвінки бусифікованих і приїзджає їх визволяти? Ні, хлопчику, ця трійка йолопів, швидше за все, затримала того, кого не можна було затримувати. І бац - вони вже до тцк не мають ніякого відношення...
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21.04.2025 14:05 Відповісти
ця трійка йолопів найвирогідніше знімала відосікі про "бусіфікацію ухилянтів" для баранограмнутих.
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21.04.2025 14:40 Відповісти
Авжеж...
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21.04.2025 14:56 Відповісти
іпсятина сама себе не зробить.
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21.04.2025 15:03 Відповісти
Ага...
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21.04.2025 15:16 Відповісти
Одеса вже давно окремий регіон зі своїми ЗС.
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21.04.2025 14:22 Відповісти
Хтось здивувався? В баранограмі кожен другий відосік про "бусифікацію ухилянтів" знятий такими "громадськими активістами" нібито "під ТЦК".
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21.04.2025 14:39 Відповісти
Чому тут дивуватись? В Україні всі злочинці в погонах, коли їх візьмуть за сраку, миттю стають давно звільненими і взагалі не мають до силових структур ніякого відношення...
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21.04.2025 14:46 Відповісти
Слідство щє покаже. Можливо в їх баранограмчиках відношення з кацапськими структурами і збереглися.
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21.04.2025 14:50 Відповісти
Ага. Українське слідство покаже...
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21.04.2025 15:08 Відповісти
Так воно ГО чи ОЗУ ?
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21.04.2025 14:51 Відповісти
Тому що правоохоронцям, необхідно жорстко присікати залучення, якихось дружинників або ГО чи муніпаціальних варт до так званого оповіщення. Ці структури завжди будуть мати спокусу підзаробити, використати це в своїх інтересах. А в умовах коли поліція ігнорує виклики, якщо когось затримуть люди у військовій формі, то така ситуація тільки буде збільшувати кількість таких випадків.
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21.04.2025 15:03 Відповісти
Таких треба не судити а тихенько прикопати в лісосмузі…
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21.04.2025 15:12 Відповісти
Намагались виправдати ТЦК, а виходить що поліція не спроможна. Так все в державі.
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21.04.2025 15:22 Відповісти
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