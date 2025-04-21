Видавали себе за ТЦК та незаконно утримували людей: на Одещині затримано трьох членів ГО
В Одеській області затримано трьох членів ГО, які видавали себе за ТЦК та незаконно утримували людей.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Одещини, передає Цензор.НЕТ.
Так, члени однієї з громадських організацій Одеси видавали себе за військових. Вони одягали форму, схожу на військову, користувалися автомобілем із камуфльованим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК.
"Під приводом проведення мобілізаційних заходів учасники групи зупиняли громадян, застосовували до них фізичне насильство та всупереч їхній волі примусово поміщали до транспортного засобу. Один із потерпілих, перебуваючи у салоні автомобіля, зміг зателефонувати до поліції. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронних органів чоловіка було звільнено, а зловмисників – затримано", - йдеться в повідомленні.
Наразі перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів.
Трьом жителям Одещини повідомили про підозру за фактом самовільного присвоєння владних повноважень та незаконного позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 КК України).
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Ну, тепер «доброчесні» у мантіях, на них і зароблять!!
А якби одразу повісили їх, то й мороки не було б, тягомотини!
Багато ти знаєш випадків, коли поліція реагує на дзвінки бусифікованих і приїзджає їх визволяти? Ні, хлопчику, ця трійка йолопів, швидше за все, затримала того, кого не можна було затримувати. І бац - вони вже до тцк не мають ніякого відношення...