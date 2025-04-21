Выдавали себя за ТЦК и незаконно удерживали людей: на Одесщине задержаны три члена ОО

В Одесской области задержаны трое членов ОО, выдававшие себя за ТЦК и незаконно удерживавшие людей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, члены одной из общественных организаций Одессы выдавали себя за военных. Они надевали форму, похожую на военную, пользовались автомобилем с камуфлированной окраской и действовали якобы от имени ТЦК.

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"Под предлогом проведения мобилизационных мероприятий участники группы останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство. Один из пострадавших, находясь в салоне автомобиля, смог позвонить в полицию. Благодаря своевременному реагированию правоохранительных органов мужчина был освобожден, а злоумышленники - задержаны", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Трем жителям Одесской области сообщили о подозрении по факту самовольного присвоения властных полномочий и незаконного лишения свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

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