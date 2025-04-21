Выдавали себя за ТЦК и незаконно удерживали людей: на Одесщине задержаны три члена ОО
В Одесской области задержаны трое членов ОО, выдававшие себя за ТЦК и незаконно удерживавшие людей.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Так, члены одной из общественных организаций Одессы выдавали себя за военных. Они надевали форму, похожую на военную, пользовались автомобилем с камуфлированной окраской и действовали якобы от имени ТЦК.
"Под предлогом проведения мобилизационных мероприятий участники группы останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство. Один из пострадавших, находясь в салоне автомобиля, смог позвонить в полицию. Благодаря своевременному реагированию правоохранительных органов мужчина был освобожден, а злоумышленники - задержаны", - говорится в сообщении.
Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.
Трем жителям Одесской области сообщили о подозрении по факту самовольного присвоения властных полномочий и незаконного лишения свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины).
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Ну, тепер «доброчесні» у мантіях, на них і зароблять!!
А якби одразу повісили їх, то й мороки не було б, тягомотини!
Багато ти знаєш випадків, коли поліція реагує на дзвінки бусифікованих і приїзджає їх визволяти? Ні, хлопчику, ця трійка йолопів, швидше за все, затримала того, кого не можна було затримувати. І бац - вони вже до тцк не мають ніякого відношення...