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Выдавали себя за ТЦК и незаконно удерживали людей: на Одесщине задержаны три члена ОО

Выдавали себя за ТЦК. В Одесской области задержаны члены ОО

В Одесской области задержаны трое членов ОО, выдававшие себя за ТЦК и незаконно удерживавшие людей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, члены одной из общественных организаций Одессы выдавали себя за военных. Они надевали форму, похожую на военную, пользовались автомобилем с камуфлированной окраской и действовали якобы от имени ТЦК.

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"Под предлогом проведения мобилизационных мероприятий участники группы останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство. Один из пострадавших, находясь в салоне автомобиля, смог позвонить в полицию. Благодаря своевременному реагированию правоохранительных органов мужчина был освобожден, а злоумышленники - задержаны", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Трем жителям Одесской области сообщили о подозрении по факту самовольного присвоения властных полномочий и незаконного лишения свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

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Автор: 

мошенничество (1223) Одесская область (3571) прокуратура (5013) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+23
Очікувано.
Цим випадком тепер можна виправдовувати фізичний спротив, аж до летального.
А що таке? Я думав, що це якесь ГО мене збирається заради викупу викрасти.
Самі цю кашу заварили, йолопи.
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21.04.2025 12:49
+21
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21.04.2025 12:49
+18
Так це чудова схємка для любої бандоти зараз. Викрадати бізнесменів, чи просто багатих людей з метою викупу грошей. Головне дешево, так як машину на бляхах і піксель зараз можна на кожному кроці купити. ТЦК разом із владою, яка їм дає добро на «боротьбу з ухилянтами» з дозволом на викрадення людей з вулиці відкрили скриньку пандори, яка принесла таку свого анархію.
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21.04.2025 12:52
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На виконання завдання московитів, і працювала, ця трійка йолопів!
Ну, тепер «доброчесні» у мантіях, на них і зароблять!!
А якби одразу повісили їх, то й мороки не було б, тягомотини!
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21.04.2025 13:50 Ответить
"Один із потерпілих, перебуваючи у салоні автомобіля, зміг зателефонувати до поліції. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронних органів чоловіка було звільнено, а зловмисників - затримано", - йдеться в повідомленні.

Багато ти знаєш випадків, коли поліція реагує на дзвінки бусифікованих і приїзджає їх визволяти? Ні, хлопчику, ця трійка йолопів, швидше за все, затримала того, кого не можна було затримувати. І бац - вони вже до тцк не мають ніякого відношення...
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21.04.2025 14:05 Ответить
ця трійка йолопів найвирогідніше знімала відосікі про "бусіфікацію ухилянтів" для баранограмнутих.
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21.04.2025 14:40 Ответить
Авжеж...
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21.04.2025 14:56 Ответить
іпсятина сама себе не зробить.
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21.04.2025 15:03 Ответить
Ага...
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21.04.2025 15:16 Ответить
Одеса вже давно окремий регіон зі своїми ЗС.
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21.04.2025 14:22 Ответить
Хтось здивувався? В баранограмі кожен другий відосік про "бусифікацію ухилянтів" знятий такими "громадськими активістами" нібито "під ТЦК".
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21.04.2025 14:39 Ответить
Чому тут дивуватись? В Україні всі злочинці в погонах, коли їх візьмуть за сраку, миттю стають давно звільненими і взагалі не мають до силових структур ніякого відношення...
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21.04.2025 14:46 Ответить
Слідство щє покаже. Можливо в їх баранограмчиках відношення з кацапськими структурами і збереглися.
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21.04.2025 14:50 Ответить
Ага. Українське слідство покаже...
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21.04.2025 15:08 Ответить
Так воно ГО чи ОЗУ ?
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21.04.2025 14:51 Ответить
Тому що правоохоронцям, необхідно жорстко присікати залучення, якихось дружинників або ГО чи муніпаціальних варт до так званого оповіщення. Ці структури завжди будуть мати спокусу підзаробити, використати це в своїх інтересах. А в умовах коли поліція ігнорує виклики, якщо когось затримуть люди у військовій формі, то така ситуація тільки буде збільшувати кількість таких випадків.
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21.04.2025 15:03 Ответить
Таких треба не судити а тихенько прикопати в лісосмузі…
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21.04.2025 15:12 Ответить
Намагались виправдати ТЦК, а виходить що поліція не спроможна. Так все в державі.
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21.04.2025 15:22 Ответить
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