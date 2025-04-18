Щомісяця в Україні відкривають понад 4,7 тисячі виконавчих проваджень через несплачені штрафи ТЦК

Із початку року було відкрито 17 007 виконавчих проваджень за порушення правил військового обліку. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Загалом за три роки від початку повномасштабної війни накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку.

Водночас зазначається, що за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається. Із початку року провадження відкрили щодо 15 772 людей. Це майже дорівнює кількості самих проваджень – 17 007. Проте є й винятки. Наприклад, Приморський районний ТЦК Одеси відкрив сім проваджень проти одного чоловіка – це рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році.

Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25-35 років – 43,8% від загальної кількості. Ще майже 39% – на чоловіків у віці 36-45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) було відкрито щодо жінок.

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві – 1 992 провадження. Далі йдуть Дніпропетровщина – 1 946 та Сумщина – 1 722 провадження.

Як повідомлялося, днями президент Володимир Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.