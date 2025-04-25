Затримано шахрая, який "продавав" посади з бронюванням у поліції та прикривався знайомствами з високопосадовцями, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Києва викрили чоловіка, який прикриваючись своїми уявними зв’язками з керівництвом Нацполіції та посадовцями Міноборони, прокуратури та різних держустанов зухвало провертав афери, обдурюючи громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як виявилось, оборудками займався столичний мешканець. Він запевняв бажаючих, що може "відмазати" від армії та вирішити питання з працевлаштуванням до Нацполіції на керівну посаду.

















Так, в одному з випадків, ділок обіцяв чоловіку - колишньому працівнику системи МВС - оформити бронювання через підставне підприємство, сприяти у працевлаштуванні та призначенні на посаду керівника в один з підрозділів правоохоронного відомства. За послугу просив майже 170 тисяч гривень нібито для передачі грошей посадовцям та купівлі "дружніх" презентів для них. Гроші брав частинами.

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"Дарувати" уявним високопосадовцям довелось травматичну зброю за 29 тисяч гривень, тактичні окуляри за 42 тисячі гривень, а також купити талони на дизельне пальне на суму 10 тисяч гривень.

"У рамках захисту системи оперативники ДВБ та слідчі ГУНП у м. Києві, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ, затримали так званого "друга" високопосадовців під час отримання чергової частини грошей - 44 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

У фігуранта провели низку обшуків та вилучили печатки та штампи, документи, гроші, транспортні засоби.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене він може провести за гратами до 8 років.

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Крім того, після проведення всіх слідчих дій зловмиснику може бути надана додаткова правова кваліфікація.