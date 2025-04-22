Ошукали іноземців на понад 6 млн грн: Викрито міжнародну шахрайську мережу псевдоінвесторів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські поліцейські спільно з іноземними колегами в межах міжнародної багатоетапної спецоперації викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

Про це повідомили в Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники діяли з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.

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Встановлено, що фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних.

Так, щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування.

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Наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн в еквіваленті.





Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо.

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У Нацполіції розповіли, що правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо. Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.







Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України в редакції, що діяла до 11.08.2023. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі. За клопотаннями слідчих підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Нині досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи. Можлива додаткова правова кваліфікація.

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