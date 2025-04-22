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Обманули иностранцев на более 6 млн грн: Разоблачена международная мошенническая сеть псевдоинвесторов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Украинские полицейские совместно с иностранными коллегами в рамках международной многоэтапной спецоперации разоблачили преступную группу, которая обманула граждан Латвии на более 6 миллионов гривен, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Для этого они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.

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Разоблачена международная мошенническая сеть

Установлено, что фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей. В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что предоставляло им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Так, чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФОП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

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В данное время следователи Нацполиции установили, что общая сумма ущерба потерпевших превышает 6 млн грн в эквиваленте.

Разоблачена международная мошенническая сеть
Разоблачена международная мошенническая сеть

Украинские киберполицейские совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей и тому подобное.

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В Нацполиции рассказали, что правоохранители при силовой поддержке спецподразделений TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов, в транспортных средствах и тому подобное. Изъята компьютерная техника, серверное оборудование, криптокошельки, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флеш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на похищенные средства. На изъятые ценности судом наложен арест.

Разоблачена международная мошенническая сеть
Разоблачена международная мошенническая сеть
Разоблачена международная мошенническая сеть

Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины в редакции, действовавшей до 11.08.2023. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. По ходатайствам следователей подозреваемым судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица. Возможна дополнительная правовая квалификация.

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Разоблачена международная мошенническая сеть
Разоблачена международная мошенническая сеть
Разоблачена международная мошенническая сеть
Разоблачена международная мошенническая сеть

Автор: 

мошенничество (1223) Нацполиция (16468)


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Бізнесняні?
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22.04.2025 13:26 Ответить
Знайщли сокирку за лавкою.

Одна така контора вже другий рік працює над моїм колишнім офісом вже два роки , і ще один знайомий працює в такій самій по сусідству . Прямим текстом каже, що кришують їх силовики . Попереджають про обшуки . Періодично їх трусять на гроші і працюють далі .
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22.04.2025 13:29 Ответить
Викрито міжнародну шахрайську мережу
інвестнянь
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22.04.2025 13:45 Ответить
ну хз, очевидно продавали воздух криптовалюту (может даже лично созданную) за тоже уже почти воздух условные зеленые единицы. "инвесторы" получили образование - это плюс. можно вменить только то что налоги не платили и то не факт. остальное - самдурак, в отличие от всяких навязанных государством и "законами" "услуг" а-ля отопление, осбб, налоги без обоснования для судей-прокуроров-хорошую жизнь отдельных физиономий без совести и образования и т.п.
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22.04.2025 14:34 Ответить
якщо за залучені бабки реально купували крипту і якось вели хоч примітивно облік типа доходів, то є шанс відмазатись, а якщо тупо бабки собі забирали, а працювали по типу піраміди, то проблєма.
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22.04.2025 15:29 Ответить
Цікаво кому дзвонили.
Щось сумніваюся що в Україні є багато носіїв европейської мови.
Мабуть кацапів розводили?
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22.04.2025 14:35 Ответить
якщо ти не вкурсі, то українська мова європейська , а болотна ні.
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22.04.2025 15:30 Ответить
В першому абзаці написано

викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень
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22.04.2025 16:01 Ответить
Піймали, носом ткнули у лайно злодіії, та й вішати, як це дієво роблять, Сирійці!
Але ж, в Україні з таким лайном, ******* возитися РОКАМИ, оті особи заброньовані - прокурорсько-суддівські!!!
Як наслідок, за 30 років в Україні, а ні, закону ніхто не дотримується, а ні, змін до Законів відповідних, не внесено!
Привладних, такий стан речей, задовольняє!! Як копачами бурштину…
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22.04.2025 14:57 Ответить
 
 