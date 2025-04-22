Обманули иностранцев на более 6 млн грн: Разоблачена международная мошенническая сеть псевдоинвесторов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Украинские полицейские совместно с иностранными коллегами в рамках международной многоэтапной спецоперации разоблачили преступную группу, которая обманула граждан Латвии на более 6 миллионов гривен, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Для этого они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.

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Установлено, что фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей. В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что предоставляло им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Так, чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФОП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

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В данное время следователи Нацполиции установили, что общая сумма ущерба потерпевших превышает 6 млн грн в эквиваленте.





Украинские киберполицейские совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей и тому подобное.

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В Нацполиции рассказали, что правоохранители при силовой поддержке спецподразделений TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов, в транспортных средствах и тому подобное. Изъята компьютерная техника, серверное оборудование, криптокошельки, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флеш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на похищенные средства. На изъятые ценности судом наложен арест.







Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины в редакции, действовавшей до 11.08.2023. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. По ходатайствам следователей подозреваемым судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица. Возможна дополнительная правовая квалификация.

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