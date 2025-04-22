На будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та БЕБ задокументували нові факти розкрадань з бюджету міста Києва. За матеріалами справи, фігуранти привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через р. Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, до організації "схеми" причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що перебувають у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки.

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Для цього, як стверджується, упродовж 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.

Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток.

Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила 110 американських доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

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Наразі колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику - вже ексдиректору підрядної компанії - повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.