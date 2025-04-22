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На будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та БЕБ задокументували нові факти розкрадань з бюджету міста Києва. За матеріалами справи, фігуранти привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через р. Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, до організації "схеми" причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що перебувають у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки.

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фігуранти оборудки з мостом
фігуранти оборудки з мостом
фігуранти оборудки з мостом

Для цього, як стверджується, упродовж 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.

Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток.

Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила 110 американських доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

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Наразі колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику - вже ексдиректору підрядної компанії - повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19469) міст (1232) шахрайство (1082) СБУ (12821) Бюро економічної безпеки (618)


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Топ коментарі
+5
Чому 7 років. Реальне будівництво мосту почалося в 2003, а красти почали ще у 1993- му на етапі проєктування. Так, що вже 30 років, як декілька поколінь чиновників Києва крадуть на цьому мосту.
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22.04.2025 13:44
+3
... упродовж 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії Джерело: https://censor.net/ua/p354
- 7 років куди дивились ?
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22.04.2025 13:30
+2
Це вже не дивина - а де не крадуть?
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22.04.2025 13:18
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Це вже не дивина - а де не крадуть?
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22.04.2025 13:18 Відповісти
Для всех просто мост, а для кого-то - мост в светлое будущее
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22.04.2025 13:18 Відповісти
То мабуть прибиральниця вкрала, а цих скоро підвищать
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22.04.2025 13:24 Відповісти
Під носом зе -більшості крадуть ,волонтери перед людьмиз простягнутою рукою а влада сліпа, глуха херує процесом яка ганьба.
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22.04.2025 13:26 Відповісти
... упродовж 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії Джерело: https://censor.net/ua/p354
- 7 років куди дивились ?
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22.04.2025 13:30 Відповісти
Чому 7 років. Реальне будівництво мосту почалося в 2003, а красти почали ще у 1993- му на етапі проєктування. Так, що вже 30 років, як декілька поколінь чиновників Києва крадуть на цьому мосту.
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22.04.2025 13:44 Відповісти
А що Кличко? Чи він у мерії виключно для меблів?
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22.04.2025 13:49 Відповісти
А що він потрібен робити?Дібільний пролетаріат з гаджетом.Він що прокурор,суддя.Чи повинен всіх зібрати до кучі та от...ти.
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22.04.2025 15:06 Відповісти
Никада такого не было, и вот апять.
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22.04.2025 13:55 Відповісти
Гроші повернуто до бюджету? Ні.
А буде повернуто? Ні.
Когось буде покарано? Ні.
В результаті лише збагатиться родина чергового полковника СБУ (як приклад - сімейка полковника Олексія Зеленського), або цілого генерала (як Ілля Вітюк).
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22.04.2025 14:01 Відповісти
жабо-гадюкінг... владні рівні конкурують між собою хто більше ********
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22.04.2025 14:03 Відповісти
Ай да Педалік, красава, керівник топовий))
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22.04.2025 14:12 Відповісти
11 років "керує" - схоже киян вдаштовує ...
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22.04.2025 14:47 Відповісти
Нові факти встановили, а хто відповів за старі факти розкрадання?
Ніхто. Так буде і цього разу.
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22.04.2025 14:27 Відповісти
виталя, а сколько ты на парковке с эвакуаторами наворовал?
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22.04.2025 14:36 Відповісти
Та там стільки деньог натирили, що і для онуків хватить!!
Крали ж, не робочі люди, а шушера з керівників!
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22.04.2025 15:03 Відповісти
Чому цією справою займається СБУ?
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22.04.2025 15:15 Відповісти
"комунальних підприємств, що перебувають у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА)" Что это за говёнывй новояз?
ЧТО сие означает?
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22.04.2025 20:40 Відповісти
 
 