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Задержан мошенник, который "продавал" должности с бронью в полиции и прикрывался знакомствами с высокопоставленными чиновниками, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи полиции Киева разоблачили мужчину, который прикрываясь своими мнимыми связями с руководством Нацполиции и должностными лицами Минобороны, прокуратуры и различных госучреждений дерзко проворачивал аферы, обманывая граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как оказалось, сделками занимался столичный житель. Он уверял желающих, что может "отмазать" от армии и решить вопрос с трудоустройством в Нацполицию на руководящую должность.

аферист из Киева
аферист из Киева
аферист из Киева
аферист из Киева
аферист из Киева
аферист из Киева
аферист из Киева
аферист из Киева

Так, в одном из случаев, делец обещал мужчине - бывшему работнику системы МВД - оформить бронирование через подставное предприятие, способствовать в трудоустройстве и назначении на должность руководителя в одно из подразделений правоохранительного ведомства. За услугу просил почти 170 тысяч гривен якобы для передачи денег чиновникам и покупки "дружеских" презентов для них. Деньги брал частями.

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"Дарить" мнимым чиновникам пришлось травматическое оружие за 29 тысяч гривен, тактические очки за 42 тысячи гривен, а также купить талоны на дизельное топливо на сумму 10 тысяч гривен.

"В рамках защиты системы оперативники ДВБ и следователи ГУНП в г. Киеве, при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, задержали так называемого "друга" чиновников во время получения очередной части денег - 44 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

У фигуранта провели ряд обысков и изъяли печати и штампы, документы, деньги, транспортные средства.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За совершенное он может провести за решеткой до 8 лет.

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Кроме того, после проведения всех следственных действий злоумышленнику может быть предоставлена дополнительная правовая квалификация.

Автор: 

мошенничество (1223) Нацполиция (16471) махинации (582) бронирование (152)


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Два пістолі, машини, хата і скромне пузце так і натякають, шо зв'язки в нього тільки уявні. А так то його ніхто в очі не бачив, клятий аферюга.
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25.04.2025 14:56 Ответить
ділок обіцяв чоловіку - колишньому працівнику системи МВС - оформити бронювання через підставне підприємство Джерело: https://censor.net/ua/p3548793
Тобто, дядько розвів колишнього мента, а це не так просто.
Не здивуюсь, якщо ці "знайомства" були не уявними, а справжніми, просто афішувати їх менти не хочуть...
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25.04.2025 15:03 Ответить
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25.04.2025 15:17 Ответить
Брат і досі посади продає і нічого...
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25.04.2025 15:22 Ответить
 
 