На строительстве Подольского моста в Киеве из столичного бюджета разворовали не менее 153 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и БЭБ задокументировали новые факты хищений из бюджета города Киева. По материалам дела, фигуранты присвоили не менее 153 млн грн, которые предназначались на строительство Подольского моста через р. Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, к организации "схемы" причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящихся в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов при возведении моста, а полученную "разницу" распределили между участниками сделки.

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Для этого, как утверждается, в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз "переплатили" за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода.

Чтобы реализовать "схему", ее организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сеток.

Для сравнения, как свидетельствуют материалы производства, средняя стоимость сетки на рынке составляла 110 американских долларов, а фигуранты приобрели ее по 610 долларов за единицу.

Во время проведения следственных действий обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершения преступления.

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В данное время бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия КГГА и их сообщнику - уже экс-директору подрядной компании - сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.