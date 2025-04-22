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Новости
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На строительстве Подольского моста в Киеве из столичного бюджета разворовали не менее 153 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и БЭБ задокументировали новые факты хищений из бюджета города Киева. По материалам дела, фигуранты присвоили не менее 153 млн грн, которые предназначались на строительство Подольского моста через р. Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, к организации "схемы" причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящихся в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов при возведении моста, а полученную "разницу" распределили между участниками сделки.

Также смотрите: Подольский мост открыли для легковых автомобилей и общественного транспорта. ФОТОРЕПОРТАЖ

фигуранты сделки с мостом
фигуранты сделки с мостом
фигуранты сделки с мостом

Для этого, как утверждается, в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз "переплатили" за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода.

Чтобы реализовать "схему", ее организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сеток.

Для сравнения, как свидетельствуют материалы производства, средняя стоимость сетки на рынке составляла 110 американских долларов, а фигуранты приобрели ее по 610 долларов за единицу.

Во время проведения следственных действий обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершения преступления.

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В данное время бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия КГГА и их сообщнику - уже экс-директору подрядной компании - сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25524) мост (1028) мошенничество (1223) СБУ (19901) Бюро экономической безопасности (206)


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Топ комментарии
+5
Чому 7 років. Реальне будівництво мосту почалося в 2003, а красти почали ще у 1993- му на етапі проєктування. Так, що вже 30 років, як декілька поколінь чиновників Києва крадуть на цьому мосту.
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22.04.2025 13:44
+3
... упродовж 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії Джерело: https://censor.net/ua/p354
- 7 років куди дивились ?
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22.04.2025 13:30
+2
Це вже не дивина - а де не крадуть?
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22.04.2025 13:18
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Це вже не дивина - а де не крадуть?
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22.04.2025 13:18 Ответить
Для всех просто мост, а для кого-то - мост в светлое будущее
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22.04.2025 13:18 Ответить
То мабуть прибиральниця вкрала, а цих скоро підвищать
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22.04.2025 13:24 Ответить
Під носом зе -більшості крадуть ,волонтери перед людьмиз простягнутою рукою а влада сліпа, глуха херує процесом яка ганьба.
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22.04.2025 13:26 Ответить
... упродовж 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії Джерело: https://censor.net/ua/p354
- 7 років куди дивились ?
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22.04.2025 13:30 Ответить
Чому 7 років. Реальне будівництво мосту почалося в 2003, а красти почали ще у 1993- му на етапі проєктування. Так, що вже 30 років, як декілька поколінь чиновників Києва крадуть на цьому мосту.
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22.04.2025 13:44 Ответить
А що Кличко? Чи він у мерії виключно для меблів?
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22.04.2025 13:49 Ответить
А що він потрібен робити?Дібільний пролетаріат з гаджетом.Він що прокурор,суддя.Чи повинен всіх зібрати до кучі та от...ти.
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22.04.2025 15:06 Ответить
Никада такого не было, и вот апять.
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22.04.2025 13:55 Ответить
Гроші повернуто до бюджету? Ні.
А буде повернуто? Ні.
Когось буде покарано? Ні.
В результаті лише збагатиться родина чергового полковника СБУ (як приклад - сімейка полковника Олексія Зеленського), або цілого генерала (як Ілля Вітюк).
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22.04.2025 14:01 Ответить
жабо-гадюкінг... владні рівні конкурують між собою хто більше ********
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22.04.2025 14:03 Ответить
Ай да Педалік, красава, керівник топовий))
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22.04.2025 14:12 Ответить
11 років "керує" - схоже киян вдаштовує ...
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22.04.2025 14:47 Ответить
Нові факти встановили, а хто відповів за старі факти розкрадання?
Ніхто. Так буде і цього разу.
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22.04.2025 14:27 Ответить
виталя, а сколько ты на парковке с эвакуаторами наворовал?
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22.04.2025 14:36 Ответить
Та там стільки деньог натирили, що і для онуків хватить!!
Крали ж, не робочі люди, а шушера з керівників!
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22.04.2025 15:03 Ответить
Чому цією справою займається СБУ?
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22.04.2025 15:15 Ответить
"комунальних підприємств, що перебувають у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА)" Что это за говёнывй новояз?
ЧТО сие означает?
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22.04.2025 20:40 Ответить
 
 