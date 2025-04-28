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Задержан мошенник, который хвастался связями в ТЦК и за $15 тыс. обещал снять с воинского учета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции в сотрудничестве со следователями ГУНП в Одесской области разоблачили на незаконных сделках 33-летнего жителя Одессы, который за 15 000 долларов обещал освободить от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как выяснилось, этот случай не был первым в криминальной биографии фигуранта.

Несмотря на имеющуюся судимость за мошенничество и нынешние обвинения в злоупотреблении влиянием, злоумышленник решил продолжить свою противоправную деятельность. Он предложил мужчине, который имел документы о бронировании до февраля 2026 года, вообще снять его с воинского учета по состоянию здоровья. За это пожелал получить 15 000 долларов.

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мошенник псевдоадвокат
мошенник псевдоадвокат
мошенник псевдоадвокат

Для убедительности представился адвокатом и прикрывался связями с должностными лицами районного Территориального центра комплектования, с которыми якобы и намеревался договариваться.

"Чтобы мужчина не отказался от сотрудничества, злоумышленник прибегнул к запугиванию: угрожал отменить бронирование и подать его в розыск. В то же время, для скорейшего получения денег, рассказал о возможности провернуть сделку только сейчас, поскольку следующий шанс оформить документы будет не ранее чем через полгода", - говорится в сообщении.

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Сразу после получения денег оперативники ДВБ и следователи одесской полиции задержали афериста в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

мошенничество (1224) Одесса (7889) Одесская область (3576) мобилизация (2767) Одесский район (147)


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Лох не мамонт, лох не вымрет
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28.04.2025 14:51 Ответить
Покарали за демпінг цін)
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28.04.2025 14:53 Ответить
Звісно шахрай, в Територіальному центрі комплектування всі сказали, що вперше його бачать.
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28.04.2025 14:56 Ответить
 
 