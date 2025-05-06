Розіб’ю ї*ало, - речник КМВА Ієвлєв погрожував журналісту за матеріал про його батька працівника Покровського ТЦК

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв погрожував фізичною розправою журналісту Вільного Радіо Євгену Вакуленку за його матеріал про декларацію службовця Покровського районного ТЦК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне Радіо.

Стаття про статки працівників ТЦК Донеччини

Зазначається, що на початку травня 2025 року журналіст опублікував статтю про статки працівників ТЦК Донеччини за 2024 рік. Усі дані для матеріалу видання взяло з відкритих джерел — Єдиного держреєстру декларацій.

Серед фігурантів тексту був і батько речника Київської МВА та військового Євгена Ієвлєва — військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв. Він задекларував у власності дружини Світлани Ієвлєвої Toyota Land Cruiser 2011 року випуску за 773 тисячі гривень. Водночас офіційних доходів у дружини, згідно з документами, немає.

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"Ми писали інформаційні запити у всі відділки ТЦК Донеччини, де працюють посадовці, які фігурували у тексті. Ми просили, щоб вони просто пояснили, як змогли купити ті чи інші машини. Єдине ТЦК, яке не надало відповіді на інформаційний запит, — Покровське. Ми чекали більше ніж 5 робочих днів, як треба за законами, та опублікували статтю", — розповів автор матеріалу Вакуленко.

Погрози Ієвлєва

Згодом після публікації статті до журналіста у друзі у фейсбуці додався Євген Ієвлєв.

"Написав під постом з іншим моїм матеріалом прохання написати йому. Я написав. Першим же повідомленням отримав від нього довгочит, у якому, окрім звинувачень в проросійськості, він погрожував мені фізично, розправою", - зазначив Вакуленко.

Як зазначає видання, у повідомленні Ієвлєв стверджував, що "розіб’є ї*ало" журналісту, коли побачить його наживо. Вакуленка він назвав "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".

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На зображеннях присутня ненормативна лексика

Після погроз Вакуленко запропонував Ієвлєву надати Вільному Радіо коментар щодо статків його батька. Однак той від пропозиції відмовився, паралельно звинувачуючи журналіста в некомпетентності та спробі "формально зберегти обличчя".

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"Я побачив, що він (Євген Ієвлєв, - Ред.) чинний посадовець і є речником Київської міської військової адміністрації. Тому мене здивувала його поведінка і небажання конструктивно розв’язати це питання", - резюмував Вакуленко.

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