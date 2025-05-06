Розіб’ю ї*ало, - речник КМВА Ієвлєв погрожував журналісту за матеріал про його батька працівника Покровського ТЦК
Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв погрожував фізичною розправою журналісту Вільного Радіо Євгену Вакуленку за його матеріал про декларацію службовця Покровського районного ТЦК.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне Радіо.
Стаття про статки працівників ТЦК Донеччини
Зазначається, що на початку травня 2025 року журналіст опублікував статтю про статки працівників ТЦК Донеччини за 2024 рік. Усі дані для матеріалу видання взяло з відкритих джерел — Єдиного держреєстру декларацій.
Серед фігурантів тексту був і батько речника Київської МВА та військового Євгена Ієвлєва — військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв. Він задекларував у власності дружини Світлани Ієвлєвої Toyota Land Cruiser 2011 року випуску за 773 тисячі гривень. Водночас офіційних доходів у дружини, згідно з документами, немає.
"Ми писали інформаційні запити у всі відділки ТЦК Донеччини, де працюють посадовці, які фігурували у тексті. Ми просили, щоб вони просто пояснили, як змогли купити ті чи інші машини. Єдине ТЦК, яке не надало відповіді на інформаційний запит, — Покровське. Ми чекали більше ніж 5 робочих днів, як треба за законами, та опублікували статтю", — розповів автор матеріалу Вакуленко.
Погрози Ієвлєва
Згодом після публікації статті до журналіста у друзі у фейсбуці додався Євген Ієвлєв.
"Написав під постом з іншим моїм матеріалом прохання написати йому. Я написав. Першим же повідомленням отримав від нього довгочит, у якому, окрім звинувачень в проросійськості, він погрожував мені фізично, розправою", - зазначив Вакуленко.
Як зазначає видання, у повідомленні Ієвлєв стверджував, що "розіб’є ї*ало" журналісту, коли побачить його наживо. Вакуленка він назвав "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".
На зображеннях присутня ненормативна лексика
Після погроз Вакуленко запропонував Ієвлєву надати Вільному Радіо коментар щодо статків його батька. Однак той від пропозиції відмовився, паралельно звинувачуючи журналіста в некомпетентності та спробі "формально зберегти обличчя".
"Я побачив, що він (Євген Ієвлєв, - Ред.) чинний посадовець і є речником Київської міської військової адміністрації. Тому мене здивувала його поведінка і небажання конструктивно розв’язати це питання", - резюмував Вакуленко.
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І ось уся ця заброньована шваль - тцкуни, радники, чинуші, зі скоринками та інші сидять, крадуть, купують квартири в Польщі, їздять за кордон, розслабляються в саунах із повіями та з піднятою губою всіх повчають, як недобре бути «ухильниками» і «воювати до кінця». Воювати до кінця, тому що ще на другу і третю квартирку не накрав та й банківський рахунок тільки на кілька мільйонів
Причому звалять без затримок і з відданням вітання на кордоні.
Не потрібно хвилюватися, що залишишся без роботи, без квартири, коли шахед влетить, що родича втратиш на війні... У них усе чітко й налагоджено.
Ну а розмови про патріотизм, «ви воюєте не за багатих, а за свій дім», «ухилянти», «кордони 1991 року» та інше, то суто для тих, хто другого сорту - хто не може ні відкупитись, ні знайомими, ні корочками не володіє...
Так само як і в кацапляндії куйло блеє що кацапам грошей не треба, вони на війні відростки свої втрачають і тупі свої життя заради морально-етичних цінностей
Але окремо ідуть декларації з явними помилками, де явно зрозуміло що спутані долари з гривнями, гектари з квадратними метрами і .т.п. Якщо ці чиновники такі тупі, невже вони можуть бути чиновниками?
Але все це повна фігня, адже результат, як не викривай, як не перераховуй, буде той самий, що і з прокурорами-інвалідами. Тобто ніякого.
І тому загалом не зрозуміла така експресія щодо журналіста - нічого ж не буде. НІ-ЧО-ГО. Слава НАБУ/НАЗК/ДБР/поліції/судам/ВР/ОП/прокуратурі - ви все робите задля того, щоб корупція котру самі і очолюєте, знищувала країну.
А ось тобі точно розбивали не раз.
І запросто.