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Новини Фото Погрози Ієвлєва журналісту
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Розіб’ю ї*ало, - речник КМВА Ієвлєв погрожував журналісту за матеріал про його батька працівника Покровського ТЦК

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв погрожував фізичною розправою журналісту Вільного Радіо Євгену Вакуленку за його матеріал про декларацію службовця Покровського районного ТЦК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне Радіо.

Стаття про статки працівників ТЦК Донеччини

Зазначається, що на початку травня 2025 року журналіст опублікував статтю про статки працівників ТЦК Донеччини за 2024 рік. Усі дані для матеріалу видання взяло з відкритих джерел — Єдиного держреєстру декларацій.

Серед фігурантів тексту був і батько речника Київської МВА та військового Євгена Ієвлєва — військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв. Він задекларував у власності дружини Світлани Ієвлєвої Toyota Land Cruiser 2011 року випуску за 773 тисячі гривень. Водночас офіційних доходів у дружини, згідно з документами, немає.

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"Ми писали інформаційні запити у всі відділки ТЦК Донеччини, де працюють посадовці, які фігурували у тексті. Ми просили, щоб вони просто пояснили, як змогли купити ті чи інші машини. Єдине ТЦК, яке не надало відповіді на інформаційний запит, — Покровське. Ми чекали більше ніж 5 робочих днів, як треба за законами, та опублікували статтю", — розповів автор матеріалу Вакуленко.

Погрози Ієвлєва

Згодом після публікації статті до журналіста у друзі у фейсбуці додався Євген Ієвлєв.

"Написав під постом з іншим моїм матеріалом прохання написати йому. Я написав. Першим же повідомленням отримав від нього довгочит, у якому, окрім звинувачень в проросійськості, він погрожував мені фізично, розправою", - зазначив Вакуленко.

Як зазначає видання, у повідомленні Ієвлєв стверджував, що "розіб’є ї*ало" журналісту, коли побачить його наживо. Вакуленка він назвав "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".

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На зображеннях присутня ненормативна лексика

Повідомлення Ієвлєва з погрозами

Після погроз Вакуленко запропонував Ієвлєву надати Вільному Радіо коментар щодо статків його батька. Однак той від пропозиції відмовився, паралельно звинувачуючи журналіста в некомпетентності та спробі "формально зберегти обличчя".

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Звинувачення Ієвлєва на адресу Вакуленка

Звинувачення Ієвлєва на адресу журналіста

"Я побачив, що він (Євген Ієвлєв, - Ред.) чинний посадовець і є речником Київської міської військової адміністрації. Тому мене здивувала його поведінка і небажання конструктивно розв’язати це питання", - резюмував Вакуленко.

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Автор: 

журналістика (1769) Київ (19530) погрози (488) ТЦК та СП (584)


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Топ коментарі
+7
Вакуленка він назвав "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".
--------------

І ось уся ця заброньована шваль - тцкуни, радники, чинуші, зі скоринками та інші сидять, крадуть, купують квартири в Польщі, їздять за кордон, розслабляються в саунах із повіями та з піднятою губою всіх повчають, як недобре бути «ухильниками» і «воювати до кінця». Воювати до кінця, тому що ще на другу і третю квартирку не накрав та й банківський рахунок тільки на кілька мільйонів
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06.05.2025 00:20
+6
Я вас умоляю, как-будто после войны что-то случится и сразу все чинуши честными станут
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06.05.2025 00:12
+6
Страшне й мерзенне. Стандартні риси призначенців Зермаків.

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06.05.2025 00:25
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Начинают борзеть чинуши. Понимают что пока война народу не до них.
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06.05.2025 00:07 Відповісти
Я вас умоляю, как-будто после войны что-то случится и сразу все чинуши честными станут
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06.05.2025 00:12 Відповісти
що по їхбалу тцкун захистники 73%ні?
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06.05.2025 00:08 Відповісти
Небажання конструктивно розвʼязати це питання…, чому ж… він же запропонував конструкцію…, тепер зрозуміло, звідки такий «конструктивний» підхід до мобілізації у працівників тцк…, вони вважають громадян ворогами України, яким треба «розбити і*бало» й відправити на фронт захищати таких як оцей представник «чесних і порядних»…
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06.05.2025 00:15 Відповісти
Вакуленка він назвав "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".
--------------

І ось уся ця заброньована шваль - тцкуни, радники, чинуші, зі скоринками та інші сидять, крадуть, купують квартири в Польщі, їздять за кордон, розслабляються в саунах із повіями та з піднятою губою всіх повчають, як недобре бути «ухильниками» і «воювати до кінця». Воювати до кінця, тому що ще на другу і третю квартирку не накрав та й банківський рахунок тільки на кілька мільйонів
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06.05.2025 00:20 Відповісти
Що найцікавіше - вся ця заброньована шваль чомусь зовсім не боїться, що буряти поженуть їх штурмувати Варшаву...
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06.05.2025 01:03 Відповісти
А все тому що «при первом же шухере», точніше, вже за тиждень, усі вони звалять на своїх Toyota Land Cruiser у заздалегідь куплені квартирки в Європах і США...
Причому звалять без затримок і з відданням вітання на кордоні.
Не потрібно хвилюватися, що залишишся без роботи, без квартири, коли шахед влетить, що родича втратиш на війні... У них усе чітко й налагоджено.

Ну а розмови про патріотизм, «ви воюєте не за багатих, а за свій дім», «ухилянти», «кордони 1991 року» та інше, то суто для тих, хто другого сорту - хто не може ні відкупитись, ні знайомими, ні корочками не володіє...
Так само як і в кацапляндії куйло блеє що кацапам грошей не треба, вони на війні відростки свої втрачають і тупі свої життя заради морально-етичних цінностей
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06.05.2025 01:28 Відповісти
О, фукс пропонує не воювати і здатися? Хочеш Бучі на всю Україну? Думаєш, тебе не зачепить? Чи ти одразу підеш на кацапів працювати, якщо що?
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06.05.2025 01:41 Відповісти
коштовні і контрольовані снайперські гвинтівки відійдуть у минуле вже у найближчі історичні часи.
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06.05.2025 00:23 Відповісти
Скільки ж в нас людей тішуться, що почалася і триваж війна, дякують, що на Московії був такий путлер і готові самі б задушити його, якби він погодився на якесь перемир'я
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06.05.2025 00:24 Відповісти
Страшне й мерзенне. Стандартні риси призначенців Зермаків.

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06.05.2025 00:25 Відповісти
Типове бидло
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06.05.2025 00:38 Відповісти
та то гєни такі в нього
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06.05.2025 01:09 Відповісти
Гивна кусок як и его старший зелений
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06.05.2025 01:36 Відповісти
Зробили разом шановні?). Так не варнякайте зараз, насолоджуйтесь
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06.05.2025 00:27 Відповісти
Це ви про події 2013-14 років? Коли разом прогнали овоча?
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06.05.2025 00:30 Відповісти
Ви мабуть один із тих хто в 2019 зробив разом? Потім шашликів поїли і мир в очах пуйла розгледіли?
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06.05.2025 00:32 Відповісти
Реєстрація: 20.12.2024 - вибачте, образне подивився ваш профіль, на все добре
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06.05.2025 00:34 Відповісти
Ну овоча ж проганяли всі - зробили це разом? І після всі хотіли їсти шашлики разом з європейцями. Але потім щось пішло не по плану...
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06.05.2025 00:38 Відповісти
Взагалі полиставши декларації "своїх" чиновників (і ТЦКшників також), був вражений наскільки скінчилась "епоха бідності" в багатьох з них, в період війни (ну, повномасштабної). Скільки в нас автосалонів з авто все за 49 000, ріелторських контор з житлом "все по 49-300 тисяч" і т.п. Окрім того повно декларацій з придбаннями, що навіть на 20% не пояснюються доходами, з активами "члени сім'ї не повідомили вартість" і т.п.
Але окремо ідуть декларації з явними помилками, де явно зрозуміло що спутані долари з гривнями, гектари з квадратними метрами і .т.п. Якщо ці чиновники такі тупі, невже вони можуть бути чиновниками?
Але все це повна фігня, адже результат, як не викривай, як не перераховуй, буде той самий, що і з прокурорами-інвалідами. Тобто ніякого.
І тому загалом не зрозуміла така експресія щодо журналіста - нічого ж не буде. НІ-ЧО-ГО. Слава НАБУ/НАЗК/ДБР/поліції/судам/ВР/ОП/прокуратурі - ви все робите задля того, щоб корупція котру самі і очолюєте, знищувала країну.
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06.05.2025 00:36 Відповісти
Чимало мобілізованих професійних журналістів загинули, адже були не прес-офіцерами, а воювали на передку. Зате ось це от ні дня не пропрацювало в журналістиці, але воно чомусь є речником!
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06.05.2025 00:48 Відповісти
Я досить давно живу і знаю, що з такою пикою ти не можеш розбити комусь ї*ало.
А ось тобі точно розбивали не раз.
І запросто.
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06.05.2025 00:53 Відповісти
Интересно, посполитые хоть немного отдают себе отчет, что будет со страной, если они изберут Валерия Непридатного президентом?
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06.05.2025 01:22 Відповісти
Кажется журналист реально испугался.
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06.05.2025 01:25 Відповісти
Речник - спеціаліст із комунікацій. Виглядає він єдиний у міський адміністрації, що може спілкуватися за допомогою язика, решта тільки за допомогою пальців, виключно середніх.
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06.05.2025 01:33 Відповісти
И так в ем ясно что ты и твой батя мудилы коррупционеры взяточники!но ты дыбил нах было прелюдно!слови гденибудь по тихому!ВО ДЫБИЛ!!!
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06.05.2025 01:35 Відповісти
 
 