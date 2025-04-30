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Вымогал $5 тыс. за освобождение от военной службы: будут судить работника ТЦК в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

На Тернопольщине задержан работник ТЦК, который за $5 тысяч обещал мужчине избежать призыва на военную службу.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции области, передает Цензор.НЕТ.

Было установлено, что работник ТЦК предложил военнообязанному "договориться" со своим руководством о возможности покинуть территорию центра комплектования без прохождения военно-врачебной комиссии и дальнейшего призыва на военную службу.

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"Кроме этого, пообещал решить вопрос о непривлечении лица к административной ответственности за несвоевременное обновление учетных данных. Свои "услуги" оценил в 5000 долларов", - говорится в сообщении.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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Работник ТЦК требовал 5 тысяч долларов у мужчины в Тернопольской области
Работник ТЦК требовал 5 тысяч долларов у мужчины в Тернопольской области
Работник ТЦК требовал 5 тысяч долларов у мужчины в Тернопольской области

Автор: 

коррупция (8561) мобилизация (2771) ТЦК (530) Тернопольская область (727)


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Топ комментарии
+5
вони і були ,,створені,, для цього,гляньте на чому вони їздять....це навіть не волонтери,там прямі поставки з заводів та салонів
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30.04.2025 10:47
+4
черговий ,,одиничний,, випадок???та не може цього бути!!він же святий тцк,час вже храми їм будувати з знаком баксів замість хрестів
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30.04.2025 10:43
+4
не вилізе,думаю у них в системі є також свої тарифи на подібні випадки,максімум переведуть ближче до західного кордону або до столиці з такою то працездатністю
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30.04.2025 10:45
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Тобто, порішати завжди можна.
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30.04.2025 10:39 Ответить
Воно боком вилізе.
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30.04.2025 10:40 Ответить
не вилізе,думаю у них в системі є також свої тарифи на подібні випадки,максімум переведуть ближче до західного кордону або до столиці з такою то працездатністю
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30.04.2025 10:45 Ответить
вони і були ,,створені,, для цього,гляньте на чому вони їздять....це навіть не волонтери,там прямі поставки з заводів та салонів
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30.04.2025 10:47 Ответить
В бусику дешевше, на підвалі дорожче. Плюс якщо плани горять, то важче домовитися, а якщо хижак вже ситий, то стає добріший і відпускає легше.
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30.04.2025 10:56 Ответить
черговий ,,одиничний,, випадок???та не може цього бути!!він же святий тцк,час вже храми їм будувати з знаком баксів замість хрестів
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30.04.2025 10:43 Ответить
За рік тцкашники пересіли з Рено на БМВ
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30.04.2025 11:06 Ответить
"https://dumskaya.net/news/skryla-10-kvartir-i-uchastok-oftalmolog-iz-odess-187806/ua/ Майно на понад 10 млн грн забула внести в декларацію офтальмолог і член лікарсько-військової комісії з Одеської області. Суд призначив їй штраф у 68 тисяч гривень і заборонив обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Цьогоріч під час подачі документа про доходи та майно лікарка всі свої квартири та помешкання вказала, однак більшість із них виявилися подарованими. Її доходи також збільшилися: зарплата становила 572 тис. грн, а пенсія - майже 75 тис. грн."
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30.04.2025 11:17 Ответить
офігіти можна. не пиши таке більше.
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30.04.2025 11:28 Ответить
«Торгівля+перерозподіл» військовозобов'язаними, між обласними та районними військоматами(ТЦК), це ще з часів совдепії у військоматах!! Плани для військкоматів, це одне, а реалії щодо наявності військовозобов'язаних у них, це зовсім інше!
От і «купували» військові комісари (ТЦК), у тих хто мав людський ресурс, ті які його не мали! Це добре знали, УСІ причетні до цих питань, а тим більше, в Головному управлінні оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, а тим більше, керовніки- лампасники, «остепєньонні за посади», як «кандидати у ваєнні вчьоні» ….!! Але вони, оті «остєпєньонні хенесрали», нічого для припинення такої злочинної практики у військкоматах (ТЦК), не робили, бо жирували з них! Хєнєсрала Венгер, Матюх, та цілий натовп «остєпєньонних вчьоних»…
Вони і до тепер, ошиваються при корисних посадах і «діляться» цим досвідом…
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30.04.2025 11:30 Ответить
тцкун не людина
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30.04.2025 11:33 Ответить
 
 