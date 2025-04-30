Вымогал $5 тыс. за освобождение от военной службы: будут судить работника ТЦК в Тернопольской области. ФОТОрепортаж
На Тернопольщине задержан работник ТЦК, который за $5 тысяч обещал мужчине избежать призыва на военную службу.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции области, передает Цензор.НЕТ.
Было установлено, что работник ТЦК предложил военнообязанному "договориться" со своим руководством о возможности покинуть территорию центра комплектования без прохождения военно-врачебной комиссии и дальнейшего призыва на военную службу.
"Кроме этого, пообещал решить вопрос о непривлечении лица к административной ответственности за несвоевременное обновление учетных данных. Свои "услуги" оценил в 5000 долларов", - говорится в сообщении.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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От і «купували» військові комісари (ТЦК), у тих хто мав людський ресурс, ті які його не мали! Це добре знали, УСІ причетні до цих питань, а тим більше, в Головному управлінні оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, а тим більше, керовніки- лампасники, «остепєньонні за посади», як «кандидати у ваєнні вчьоні» ….!! Але вони, оті «остєпєньонні хенесрали», нічого для припинення такої злочинної практики у військкоматах (ТЦК), не робили, бо жирували з них! Хєнєсрала Венгер, Матюх, та цілий натовп «остєпєньонних вчьоних»…
Вони і до тепер, ошиваються при корисних посадах і «діляться» цим досвідом…