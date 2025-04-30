Вимагав $5 тис. за звільнення від військової служби: судитимуть працівника ТЦК на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

На Тернопільщині затримано працівника ТЦК, який за $5 тисяч обіцяв чоловіку уникнути призову на військову службу.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції області, передає Цензор.НЕТ.

Було встановлено, що працівник ТЦК запропонував військовозобов’язаному "домовитися" зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії та подальшого призову на військову службу.

Також читайте: Видавали себе за ТЦК та незаконно утримували людей: на Одещині затримано трьох членів ГО

"Крім цього, пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. Свої "послуги" оцінив у 5000 доларів", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Читайте: Змінював дані в системі "Оберіг" за гроші: викрито посадовця ТЦК на Одещині





