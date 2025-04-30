Вимагав $5 тис. за звільнення від військової служби: судитимуть працівника ТЦК на Тернопільщині. ФОТОрепортаж
На Тернопільщині затримано працівника ТЦК, який за $5 тисяч обіцяв чоловіку уникнути призову на військову службу.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції області, передає Цензор.НЕТ.
Було встановлено, що працівник ТЦК запропонував військовозобов’язаному "домовитися" зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії та подальшого призову на військову службу.
"Крім цього, пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. Свої "послуги" оцінив у 5000 доларів", - йдеться в повідомленні.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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От і «купували» військові комісари (ТЦК), у тих хто мав людський ресурс, ті які його не мали! Це добре знали, УСІ причетні до цих питань, а тим більше, в Головному управлінні оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, а тим більше, керовніки- лампасники, «остепєньонні за посади», як «кандидати у ваєнні вчьоні» ….!! Але вони, оті «остєпєньонні хенесрали», нічого для припинення такої злочинної практики у військкоматах (ТЦК), не робили, бо жирували з них! Хєнєсрала Венгер, Матюх, та цілий натовп «остєпєньонних вчьоних»…
Вони і до тепер, ошиваються при корисних посадах і «діляться» цим досвідом…