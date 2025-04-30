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Новини Фото Корупція та мобілізація Протиправні дії ТЦК
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Вимагав $5 тис. за звільнення від військової служби: судитимуть працівника ТЦК на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

На Тернопільщині затримано працівника ТЦК, який за $5 тисяч обіцяв чоловіку уникнути призову на військову службу.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції області, передає Цензор.НЕТ.

Було встановлено, що працівник ТЦК запропонував військовозобов’язаному "домовитися" зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії та подальшого призову на військову службу.

Також читайте: Видавали себе за ТЦК та незаконно утримували людей: на Одещині затримано трьох членів ГО

"Крім цього, пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. Свої "послуги" оцінив у 5000 доларів", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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Працівник ТЦК вимагав 5 тисяч доларів у чоловіка на Тернопільщині
Працівник ТЦК вимагав 5 тисяч доларів у чоловіка на Тернопільщині
Працівник ТЦК вимагав 5 тисяч доларів у чоловіка на Тернопільщині

Автор: 

корупція (4684) мобілізація (3065) ТЦК та СП (574) Тернопільська область (589)


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Топ коментарі
+5
вони і були ,,створені,, для цього,гляньте на чому вони їздять....це навіть не волонтери,там прямі поставки з заводів та салонів
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30.04.2025 10:47
+4
черговий ,,одиничний,, випадок???та не може цього бути!!він же святий тцк,час вже храми їм будувати з знаком баксів замість хрестів
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30.04.2025 10:43
+4
не вилізе,думаю у них в системі є також свої тарифи на подібні випадки,максімум переведуть ближче до західного кордону або до столиці з такою то працездатністю
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30.04.2025 10:45
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30.04.2025 10:39 Відповісти
Воно боком вилізе.
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30.04.2025 10:40 Відповісти
не вилізе,думаю у них в системі є також свої тарифи на подібні випадки,максімум переведуть ближче до західного кордону або до столиці з такою то працездатністю
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30.04.2025 10:45 Відповісти
вони і були ,,створені,, для цього,гляньте на чому вони їздять....це навіть не волонтери,там прямі поставки з заводів та салонів
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30.04.2025 10:47 Відповісти
В бусику дешевше, на підвалі дорожче. Плюс якщо плани горять, то важче домовитися, а якщо хижак вже ситий, то стає добріший і відпускає легше.
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30.04.2025 10:56 Відповісти
черговий ,,одиничний,, випадок???та не може цього бути!!він же святий тцк,час вже храми їм будувати з знаком баксів замість хрестів
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30.04.2025 10:43 Відповісти
За рік тцкашники пересіли з Рено на БМВ
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30.04.2025 11:06 Відповісти
"https://dumskaya.net/news/skryla-10-kvartir-i-uchastok-oftalmolog-iz-odess-187806/ua/ Майно на понад 10 млн грн забула внести в декларацію офтальмолог і член лікарсько-військової комісії з Одеської області. Суд призначив їй штраф у 68 тисяч гривень і заборонив обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Цьогоріч під час подачі документа про доходи та майно лікарка всі свої квартири та помешкання вказала, однак більшість із них виявилися подарованими. Її доходи також збільшилися: зарплата становила 572 тис. грн, а пенсія - майже 75 тис. грн."
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30.04.2025 11:17 Відповісти
офігіти можна. не пиши таке більше.
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30.04.2025 11:28 Відповісти
«Торгівля+перерозподіл» військовозобов'язаними, між обласними та районними військоматами(ТЦК), це ще з часів совдепії у військоматах!! Плани для військкоматів, це одне, а реалії щодо наявності військовозобов'язаних у них, це зовсім інше!
От і «купували» військові комісари (ТЦК), у тих хто мав людський ресурс, ті які його не мали! Це добре знали, УСІ причетні до цих питань, а тим більше, в Головному управлінні оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, а тим більше, керовніки- лампасники, «остепєньонні за посади», як «кандидати у ваєнні вчьоні» ….!! Але вони, оті «остєпєньонні хенесрали», нічого для припинення такої злочинної практики у військкоматах (ТЦК), не робили, бо жирували з них! Хєнєсрала Венгер, Матюх, та цілий натовп «остєпєньонних вчьоних»…
Вони і до тепер, ошиваються при корисних посадах і «діляться» цим досвідом…
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30.04.2025 11:30 Відповісти
тцкун не людина
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30.04.2025 11:33 Відповісти
Знов працівник....А де ж поділися військовослужбовці???
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30.04.2025 12:05 Відповісти
 
 