Хакери "злили" відео з наради у Житомирському ТЦК: там заявили про спробу дискредитації. ВIДЕО

Відео зі службової наради у Житомирському ТЦК та СП потрапило у мережу. Там заявили про хакерську атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі було оприлюднено відео з наради, яку проводив Житомирський обласний ТЦК та СП.

На ньому обговорювалося питання, як "збирати накопичення", ймовірно йдеться про процес мобілізації.

"Не тільки на поліцію сподіваймось, кого нам приведе, або на групу оповіщення. А також інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які вчаться та не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню. Авто.Ріа - купляємо автомобілі в цих людей. Будь-які засоби, варіанти, вітаються", - зазначили там.

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Згодом у Житомирському обласному ТЦК та СП прокоментували відео.

"Ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак.

Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації", - зазначили там.

У ТЦК наголосили, що діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом та призначили службову перевірку.

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