Хакери "злили" відео з наради у Житомирському ТЦК: там заявили про спробу дискредитації. ВIДЕО
Відео зі службової наради у Житомирському ТЦК та СП потрапило у мережу. Там заявили про хакерську атаку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі було оприлюднено відео з наради, яку проводив Житомирський обласний ТЦК та СП.
На ньому обговорювалося питання, як "збирати накопичення", ймовірно йдеться про процес мобілізації.
"Не тільки на поліцію сподіваймось, кого нам приведе, або на групу оповіщення. А також інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які вчаться та не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню. Авто.Ріа - купляємо автомобілі в цих людей. Будь-які засоби, варіанти, вітаються", - зазначили там.
Згодом у Житомирському обласному ТЦК та СП прокоментували відео.
"Ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак.
Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації", - зазначили там.
У ТЦК наголосили, що діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом та призначили службову перевірку.
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"Це не те, про що ви подумали"
P.s. Но само совещание и то что там говорилось - не отрицают... То есть видео правдивое.
Ага,хакери...
Як отой,що розказував про м'ясні бригади в інтерв'ю-є ж невдоволені методами їх роботи.
Це не кажучи про те що за кожним вильотом/виїздом дрону має стояти оператор - а звідки їх взяти якщо самі не йдуть.
І скільки ще буде таких подачок - невідомо. А ось безкоштовної військової допомоги від США вже точно не буде.
І все це разом набагато менше за військовий бюджет Немитої.
Підтримка Заходу в фінансах і зброї,своє виробництво зброї,плюс постійне навчання нових людей керуванню високотехнологічним озброєнням з числа 1.1млн.військових.
Це так,поверхово.Військовим краще видно зсередини,як то робити.
По мобілізації слуги зробили обвал, спеціально чи ні,то інше питання,тому мають піти,саме менше.
От у мене сусід-гандон сидить-пердить вдома, не працює, його баба-дебілка заробляє йому на їжу і комуналку.
Того літа мав зі мною конфлікт за парковку бо бач, йому мало одног місця де стоїть його поламаний корч, який тертій рік нікуди не їде - він і другу тачку хотів там паркувати замість моєї. Коли я йому відмовив - навмисне відчиняв хвіртку із двору на вулицю щоб мої коти втікли. А перед тим хвалився орендарю що потруїв чиїхось котів.
Так я його спіймав, потрусив трохи і сказав що здам в одну славетну (своїми втратами) бригаду. Тепер навіть у двір носа не показує, обісранець
Дарма ТЦКашники тут виправдовуються.
Нашо таке чмо світ коптить? Хай би його справді ТЦК зловило - хоч якась користь була.
Не туди викинув сміття - "на фронт тебе треба"
Припаркувався на "чужому" місці - "такий борзий то вали на фронт"
Посварився з колегою - пішла в ТЦК і привела "групу оповіщення", забрали
Грали в футбол "надто шумно" - "вас всіх на фронт треба"
Так що "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов" (с)
Не лякай ляканого, дурбецало.
Те про що ти пишеш здалося ще в 2022 Верховній Раді України, коли вона прирівняла ТРО до лінійної піхоти.
Тож привітай мене з сьогоднішнім святом і краще подумай чи не ведеш ти себе як мудак із тими хто має зв'язки в ТЦК )))
А спіч про зв'язки з тцк це взагалі дитинство в жопі. Останній раз я щось подібне чув у 90х від босяка базарного "А ты Лечу знаешь? А я знаю". Ти що, клоун з 95го? Що ти тут рішалу включаєш, чєпуш?
А як дисав-як дисав, про бумеранг якийсь там кукурікав.
Ну то тепер ти розумієш де я бачив тебе, твій бумеранг і всі лякалки від подібних тобі диванних моралізаторів.
...
"Хто і де тебе лякав"
(с) якийcь клоун
А ти теж чужих котів труїш чи чого так обісрався?
Ти коли незнайомих людей інвалідами називаєш, ти певне чекаєш що до тебе у відповідь будуть на ви і шепітом ,клоун? )
Цілком можливо, що його алкоголізм є результатом ПТСР, але ж тоді його лікувати треба за державний кошт, оскільки саме держава довела його до такого стану, а не саджати в кабінет, де він буде своїм видом відлякувати призовників.
Бестселер вийде у свій час.
Взагалі, шо б ви очікували почути на такому засіданні? Шоб головуючий як з трибуни віщав "панове офіцери, Батьківщина в смертельній небезпеці! Треба збільшити зусилля по оповіщенню патріотів, які за три роки ще не знають, що йде війна!" Так ви це собі уявляли? .
- Доброго дня.
- Доброго, а ви хто?
- Я співробітник Житомирського РТЦК Петренко, можна ваші документи?
- А шо се сталося?
- Так війна вже 4й рік.
- Да ви шо, а хто напав?
- Росія.
- Росія? Да бути такого не може. А я то думаю шо то за трівогі по ночам за вікном. Да, діла. Ну, ладно я пішов
- Ти куди? Ловіть його хлопці
Звісно для тих хто ховається, відео неприємне, розумію, але нічого незаконного тут не прозвучало.
Справедливості ради, є купа випадків, коли ТЦК самих потрібно запакувати і негайно відправити на фронт, але не в даному випадку.