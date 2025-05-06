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Новини Відео Мобілізація Невиконання плану мобілізації
8 110 88

Хакери "злили" відео з наради у Житомирському ТЦК: там заявили про спробу дискредитації. ВIДЕО

Відео зі службової наради у Житомирському ТЦК та СП потрапило у мережу. Там заявили про хакерську атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі було оприлюднено відео з наради, яку проводив Житомирський обласний ТЦК та СП.

На ньому обговорювалося питання, як "збирати накопичення", ймовірно йдеться про процес мобілізації.

"Не тільки на поліцію сподіваймось, кого нам приведе, або на групу оповіщення. А також інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які вчаться та не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню. Авто.Ріа - купляємо автомобілі в цих людей. Будь-які засоби, варіанти, вітаються", - зазначили там.

Також читайте: Начальника ТЦК з Рівненщини Ковалюка відправили воювати після слів про "м’ясні бригади", - ЗМІ

Згодом у Житомирському обласному ТЦК та СП прокоментували відео.

"Ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак.

Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації", - зазначили там.

 У ТЦК наголосили, що діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом та призначили службову перевірку.

Читайте: "Розіб’ю ї#ало": речник КМВА Ієвлєв погрожував журналісту за матеріал про його батька - працівника Покровського ТЦК. ФОТО

Службова нарада із Житомирського ТЦК потрапила у мережу. Що відомо

Автор: 

Житомир (577) мобілізація (3074) ТЦК та СП (584) Житомирська область (1267) Житомирський район (14)


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Топ коментарі
+22
Ну конечно, "дискредитация"

P.s. Но само совещание и то что там говорилось - не отрицают... То есть видео правдивое.
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06.05.2025 10:22
+16
Обтекайте молча
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06.05.2025 10:21
+12
Ага
"Це не те, про що ви подумали"
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06.05.2025 10:19
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Ага
"Це не те, про що ви подумали"
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06.05.2025 10:19 Відповісти
А що ви " подумали"? В Україні війна, ваші сармати маматовичі вбивають і нищать все підряд, країна вимушена оборонятися.
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06.05.2025 12:00 Відповісти
Обтекайте молча
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06.05.2025 10:21 Відповісти
Ну конечно, "дискредитация"

P.s. Но само совещание и то что там говорилось - не отрицают... То есть видео правдивое.
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06.05.2025 10:22 Відповісти
А що там говорилося?
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06.05.2025 12:01 Відповісти
"Дискредитація армії" варто лише рот відкрити... шось таке знайоме... шось таке десь вже є... десь дуже близько за кордоном, але от не згадаю де....
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06.05.2025 10:23 Відповісти
Незрозуміло, де тут дескридитація ТЦК? Це ж їх робота. Чи бійці ВСУ вже не потрібні?
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06.05.2025 10:23 Відповісти
тяжка робота.....затащить до бусика крокодила,бегімота.....
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06.05.2025 10:26 Відповісти
самі обісралися,а винні ми??все як завжди.майори,полковники......судячи з інтелекту звичайні пристосуванці
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06.05.2025 10:24 Відповісти
Хтось із присутніх зняв на приховану камеру і показав публічно методи зевлади.
Ага,хакери...
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06.05.2025 10:24 Відповісти
схоже що з сітки злили,ці борови так би не палилися
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06.05.2025 10:27 Відповісти
Чого ж,один може і знайшовся.
Як отой,що розказував про м'ясні бригади в інтерв'ю-є ж невдоволені методами їх роботи.
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06.05.2025 10:33 Відповісти
так а шо там незаконного? ніби ж не казали "прострілюйте їм коліна, ******* немилосердно, тягніть інвалідів та дистрофіків".
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06.05.2025 10:29 Відповісти
Все вирішуює на війні високотехнологічна зброя,а не кількість бусифікованих з автоматами ак47. А то що обговорювали-приведе далі до бусифікації.
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06.05.2025 10:44 Відповісти
з ввп в 10 раз меншим за кацапський ми і так виробляємо дронів більше ніж в них. Куди вже технологічніше?
Це не кажучи про те що за кожним вильотом/виїздом дрону має стояти оператор - а звідки їх взяти якщо самі не йдуть.
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06.05.2025 10:49 Відповісти
Чому не йдуть ? Це хай коні думають - в них голова велика А оскільки начальство думать не хоче - то простий наступний крок - заградотряди . .. В кращих традиціях вєлікого і нєрушімого...
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06.05.2025 10:54 Відповісти
Ну це ж не задача ТЦК, думати про мотивацію, правда?
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06.05.2025 11:07 Відповісти
Правильно . Задача ТЦК - хапати бидло на вулицях і виконувати план по набору ресурсу
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06.05.2025 11:20 Відповісти
"з ввп в 10 раз меншим за кацапський" - ну справді, війна тримається на грошах з українського ВВП?)
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06.05.2025 10:54 Відповісти
Ну якщо ти не знав, то в основному так. А ось зарплати бюджетникам і пенсії - з подачок від ЄС, США і МВФ.
І скільки ще буде таких подачок - невідомо. А ось безкоштовної військової допомоги від США вже точно не буде.
І все це разом набагато менше за військовий бюджет Немитої.
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06.05.2025 11:06 Відповісти
Справді, допомога бюджетникам не рахується. Якби не вона, то все б спокійно трималося далі, а на війну гроші були б. Логіка потужна) 320 мільярдів баксів за 3 роки при ВВП України у 2021 році 199 мільярдів - дійсно, високотехнологічні чудеса. Цифра ВВП, якщо що, це як зарплата "брутто", а от допомога - це "нетто".
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06.05.2025 11:10 Відповісти
Ну от бачиш, ти сам чудово все розумієш. В умовах коли нас спонсорують і ми критично залежні від кожної копійки із Заходу - мріяти про те як робо-піхотинці будуть відбивати м'ясні штурми поки їх оператори сидітимуть в бліндажах за 20 км і нестимуть "втрати" тільки коли хтось гарячою кавою облився - це на жаль, поки що фантастика для нас.
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06.05.2025 11:21 Відповісти
Відбувся різкий стрибок в іншу тему)
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06.05.2025 11:29 Відповісти
Ще й як є куди,працює ввп Заходу.
Підтримка Заходу в фінансах і зброї,своє виробництво зброї,плюс постійне навчання нових людей керуванню високотехнологічним озброєнням з числа 1.1млн.військових.
Це так,поверхово.Військовим краще видно зсередини,як то робити.
По мобілізації слуги зробили обвал, спеціально чи ні,то інше питання,тому мають піти,саме менше.
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06.05.2025 11:10 Відповісти
А шо незаконного вони роблять?
От у мене сусід-гандон сидить-пердить вдома, не працює, його баба-дебілка заробляє йому на їжу і комуналку.
Того літа мав зі мною конфлікт за парковку бо бач, йому мало одног місця де стоїть його поламаний корч, який тертій рік нікуди не їде - він і другу тачку хотів там паркувати замість моєї. Коли я йому відмовив - навмисне відчиняв хвіртку із двору на вулицю щоб мої коти втікли. А перед тим хвалився орендарю що потруїв чиїхось котів.
Так я його спіймав, потрусив трохи і сказав що здам в одну славетну (своїми втратами) бригаду. Тепер навіть у двір носа не показує, обісранець
Дарма ТЦКашники тут виправдовуються.
Нашо таке чмо світ коптить? Хай би його справді ТЦК зловило - хоч якась користь була.
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06.05.2025 10:27 Відповісти
Себто ви пропонуєте утилізувати шляхом мобілізації до ЗСУ непотрібне, на вашу думку, населення? А бумерангу не боїтесь? Комусь же може здатись, що і ви недостойні цей світ коптити.
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06.05.2025 10:41 Відповісти
Ось вам лише кілька достовірних випадків:

Не туди викинув сміття - "на фронт тебе треба"
Припаркувався на "чужому" місці - "такий борзий то вали на фронт"
Посварився з колегою - пішла в ТЦК і привела "групу оповіщення", забрали
Грали в футбол "надто шумно" - "вас всіх на фронт треба"

Так що "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов" (с)
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06.05.2025 10:49 Відповісти
"Комусь же може здатись, що і ви недостойні цей світ коптити. "

Не лякай ляканого, дурбецало.
Те про що ти пишеш здалося ще в 2022 Верховній Раді України, коли вона прирівняла ТРО до лінійної піхоти.
Тож привітай мене з сьогоднішнім святом і краще подумай чи не ведеш ти себе як мудак із тими хто має зв'язки в ТЦК )))
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06.05.2025 10:51 Відповісти
При всій повазі ваші дешеві понти виду "я танки гриз, як барбарис" залиште школярам у дворі, можливо вони вам навіть пива куплять.

А спіч про зв'язки з тцк це взагалі дитинство в жопі. Останній раз я щось подібне чув у 90х від босяка базарного "А ты Лечу знаешь? А я знаю". Ти що, клоун з 95го? Що ти тут рішалу включаєш, чєпуш?
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06.05.2025 11:07 Відповісти
от бачиш, як швидки ти порвався, когутик )
А як дисав-як дисав, про бумеранг якийсь там кукурікав.
Ну то тепер ти розумієш де я бачив тебе, твій бумеранг і всі лякалки від подібних тобі диванних моралізаторів.
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06.05.2025 11:24 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів, що ти написав, чи то вже білка замість тебе пише? Хто і де тебе лякав, сонечко мамкине? Сам собі нароздував страхів і сам їх відважно поборов. Пий менше, бо осліпнеш і не зможеш пісюна знайти, щоб попісяти.
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06.05.2025 11:30 Відповісти
" А бумерангу не боїтесь? Комусь же може здатись, що і ви недостойні цей світ коптити. "
...
"Хто і де тебе лякав"

(с) якийcь клоун
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06.05.2025 11:34 Відповісти
Це було запитання, а не погроза, сміливець ти наш. Штанці хоч не забруднив?
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06.05.2025 11:38 Відповісти
ах, запитання, ну тоді дозволь спитати чи не час тобі піти за корабльом )))
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06.05.2025 11:40 Відповісти
Таким чєпушам, як ти, дозволено тільки дякувати, а не питання задавати. Це для твого ж добробуту, ослаблений дешевим алкоголем мозок може не витримати відповідей.
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06.05.2025 11:45 Відповісти
Це монолог ветерана-інваліда?
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06.05.2025 10:49 Відповісти
просто ветерана.
А ти теж чужих котів труїш чи чого так обісрався?
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06.05.2025 10:52 Відповісти
Чого ти всім грубіяниш,мурло? Хто тебе образив по життю?
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06.05.2025 11:19 Відповісти
о, ще один абіжений намалювався.
Ти коли незнайомих людей інвалідами називаєш, ти певне чекаєш що до тебе у відповідь будуть на ви і шепітом ,клоун? )
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06.05.2025 11:25 Відповісти
А що такого у слові "інвалід"? Я просто поцікавився. А ти просто бидло.
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06.05.2025 11:31 Відповісти
а шо такого в слові "обісрався" )
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06.05.2025 11:35 Відповісти
Живете в суспільстві-маєте все ж зважати на сусідів.Хочете зграю котів тримати-поселіться на околиці,чи де інде.У Вас коти, у сусіда собаки ,в другого сусіда канарейки,а в третього-малі діти,то як їм з такими звіринцями жити?
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06.05.2025 11:30 Відповісти
нашо ото фантазувати коли не знаєте ситуації? це якась класова солідарність? мої коти пасуться у внутрішньому дворі куди цей поц ніколи і не совався, там все прибирали і облаштовували тільки ми і сусідка з якою в нас чудові відносини. Ну і так, до слова - це все підібрані і врятовані з вулиці тварини в нашому районі. А от паркомісця цей чортило собі хотів захапати більше ніж в інших і маємо тепер обгрунтовані підозри куди дівались раніше тварини до того як я зачинив двір на замок.
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06.05.2025 11:39 Відповісти
схоже на монолог ветерана битви з оковитою
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06.05.2025 11:11 Відповісти
Можуть постраждати діти, батьки, жінки - вся родина.
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06.05.2025 10:29 Відповісти
окуївщі кабани з тцк перейшли на визги "врььоооттіііі"
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06.05.2025 10:34 Відповісти
Колупаючийся у носі чувак з яскраво вираженими ознаками алкоголізму навіть без закадрового тексту сам по собі є дискредитацією ЗСУ. У будь якій приватній фірмі його максимальний офер - двірник.

Цілком можливо, що його алкоголізм є результатом ПТСР, але ж тоді його лікувати треба за державний кошт, оскільки саме держава довела його до такого стану, а не саджати в кабінет, де він буде своїм видом відлякувати призовників.
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06.05.2025 10:37 Відповісти
"Добова поставка", це ППЦ, як про якісь товари, а не про людей. Так майстерно дискредитувати мобілізацію та перетворити її на бусифікацію зміг лише найвеличніший Бусифікатор.
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06.05.2025 10:39 Відповісти
Це ви з лікарями мало розмовляли. Особливо раджу познайомитись з патологоанатомом. От тоді побачите що таке справжній цинізм.
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06.05.2025 11:01 Відповісти
Просто їм - ніхто з клієнтів вже більше не пожаліється
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06.05.2025 11:05 Відповісти
А на роботі паталогоанатома по іншому ніяк, там без чорного гумору та цинізму кукуха поїде мабуть, кожен день розтини робити
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06.05.2025 11:15 Відповісти
Все правильно . Немає ніяких зауважень, люди виконують свою роботу у той час, коли ухилянти готові кацапам цілувати жопу
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06.05.2025 10:39 Відповісти
"Поставка" у війська особисто вас вже зроблена?
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06.05.2025 10:43 Відповісти
А в чому дискредитація? Це не вони на відео? І кажуть не те? ІПСО? Діпфейк?
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06.05.2025 10:40 Відповісти
Враховуючи кількість облич на відео, не спотворених інтелектом, підозрюю, що то банальний похмільний синдром. Інакше сама заява про те, що демонстрація процесу роботи організації дисредитує організацію, і є іпсо.
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06.05.2025 10:51 Відповісти
Оруел міг би цілий новий роман написати читаючи новини про тцк та діяльність Зе-влади . І видати товстий словник "новоязу"
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06.05.2025 10:41 Відповісти
Є і свої митці,певно що і зараз збирають матеріал по свіжих слідах.
Бестселер вийде у свій час.
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06.05.2025 10:50 Відповісти
От в цієї всратої зеленої влади завжди не такий страшний зальот, як дибільни спроби після нього виправдовуватися. В чому дискредитація? В чуваків є план по відлову. Це логічно і зрозуміло, бо армію треба поповнювати. До відловлених ставлення як до цифр, а не як до особистостей. І це блін теж цілком зрозуміло і правильно. Бо криша поїде, якщо через кожного переживати.
Взагалі, шо б ви очікували почути на такому засіданні? Шоб головуючий як з трибуни віщав "панове офіцери, Батьківщина в смертельній небезпеці! Треба збільшити зусилля по оповіщенню патріотів, які за три роки ще не знають, що йде війна!" Так ви це собі уявляли? .
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06.05.2025 10:56 Відповісти
може требв вже якось закінчувати цю війну? рано чи пізно поставки закічаться
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06.05.2025 11:14 Відповісти
Хіба я проти? Ідіть закінчуйте.
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06.05.2025 11:31 Відповісти
ішов 4 рік війни:
- Доброго дня.
- Доброго, а ви хто?
- Я співробітник Житомирського РТЦК Петренко, можна ваші документи?
- А шо се сталося?
- Так війна вже 4й рік.
- Да ви шо, а хто напав?
- Росія.
- Росія? Да бути такого не може. А я то думаю шо то за трівогі по ночам за вікном. Да, діла. Ну, ладно я пішов
- Ти куди? Ловіть його хлопці
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06.05.2025 11:19 Відповісти
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06.05.2025 11:35 Відповісти
Ну, нормальні люди уявляли це так, що ще у 2022-2023 роках можна було повернутися до контрактної системи набору, яка, до речі чудово працювала у нас до 2022 році, і чудово працює тут недалеко. Запоребріком. А не перетворювати країну на дурдом. Але що вже про це говорити. Вже пізно. Занадто пізно. Тепер ми усі в руках Божих.
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06.05.2025 11:24 Відповісти
Якшо вибрати в прези божевільного, то не дивно, шо країна перетворилася на дурдом. І не в руках Б-жих (бо Йому здається посрати на цю колотнечу), а в руках *****, Трампа і ЗСУ.
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06.05.2025 11:33 Відповісти
Не побачив на відео нічого такого крамольного. Звичайні слова про роботу. Це якби злили щось таке незаконне, накази бити або розпорядження обманом підсовувати контракти...
Звісно для тих хто ховається, відео неприємне, розумію, але нічого незаконного тут не прозвучало.

Справедливості ради, є купа випадків, коли ТЦК самих потрібно запакувати і негайно відправити на фронт, але не в даному випадку.
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06.05.2025 10:59 Відповісти
В тому то й справа. Якщо це все, що знайшли кацапи, щоб кинути медіахвойдам, то навіть не все так погано.
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06.05.2025 11:59 Відповісти
Це самодискредитація. Називати людей "поставкою".
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06.05.2025 11:01 Відповісти
Хтось може пояснити, які протизаконні дії обговорювалися на відеоконференції?
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06.05.2025 11:04 Відповісти
Напевно ці самі тцкашники. Адже це у них чомусь пердак рванув.
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06.05.2025 11:21 Відповісти
На відео є один недолік:ТЦК не підняло питання перевірки місць, де тусуються трутні, від яких країні ніякої користі.
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06.05.2025 11:28 Відповісти
північна корея не за горами
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06.05.2025 11:09 Відповісти
Кляті людолови
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06.05.2025 11:11 Відповісти
Кстати, для выполнения "плана" можно еще привлечь "моделей" onlyfans... Гетьманцев поделится контактами
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06.05.2025 11:13 Відповісти
Бабів молодих не треба за кордон випускати. Взагалі то в цьому житті головна мотивація це секс та гроші. Не можете дати призовникам гроші - дайте секс. Треба створити спец відділ в ТЦК, шо якшо якомусь хлопу який не хоче мобілізуватися подобається якась дівчина яка не відповідає йому взаємністю, то сотруднікі цього відділу на неї надавлять і вона буде його. Якшо в неї вже є хлопець , але той ухилянт вона має його покинути, заради того хто на неї претендує. У випадку загибелі отримає 15 лімонів
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06.05.2025 11:22 Відповісти
Давайте вже нікого не випускати. Хай повиздихають, а з ними й усі проблеми.
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06.05.2025 11:26 Відповісти
Це питання не до мене. Я лише пропоную ідеї як підвищити мобілізаційні можливості
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06.05.2025 11:29 Відповісти
Виродки мордаті!!! На фронт людоловів!!!
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06.05.2025 11:15 Відповісти
Знято на мосфільмі, актори з ТОТ, вифсьовроті іхтамнєбила.
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06.05.2025 11:19 Відповісти
чи закон про моб1л1зац1ю тупий , чи люди
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06.05.2025 11:19 Відповісти
Ніхто не був би проти , якби відношення до людей у ВСУ було інше. А коли люди перетворюються на ресурс та мясо , то пішли на Х** ! Я у совку не хотів жити , а тепер Україну перетворили на ще гіршу копію ? Яке відношення держави до людей , таке й відношення до держави.
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06.05.2025 11:21 Відповісти
А де взятися нормальному відношенню, коли майже всі начальники тцк - випускники московсько-ростовських краснознаменних і тд. училищ? Деякі з них навіть в чеченських війнах за орків встигли повоювати і медалі отримати.
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06.05.2025 11:53 Відповісти
російські агенти під прикриттям розкрили плани підривної діяльності проти громадян України
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06.05.2025 11:30 Відповісти
Щось не побачив серед цих рил худих, таких що хоча би були схожи на поранених чи учасників бойових дій. Всі до одного пройшли би ВЛК, до бабки не ходи...
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06.05.2025 11:33 Відповісти
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06.05.2025 11:48 Відповісти
Занадто багато цих "зливів" останнім часом... А журнахвойди й ради бути корисними ідіотами...
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06.05.2025 11:53 Відповісти
тобі з Хранції видніше
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06.05.2025 11:56 Відповісти
Так
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06.05.2025 12:00 Відповісти
Сами не хотят идти на ноль. Только орут мы там были)). Парни с травмами не могут списаться. А в тцк инвалиды то с фронта якобы все через занос попали туда. Инвалиды совести они. Один типок два года пробыл, потом мама по старости. Вернулся. Так сам за два года на нуле не был ни разу. Если их посылали то сразу то живот то ещё что то. Не скрывая говорил что сыт идти на ноль. Зато на гражданке ****** на тех кто не в ЗСУ))
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06.05.2025 11:57 Відповісти
 
 