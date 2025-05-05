Начальника ТЦК з Рівненщини Ковалюка відправили воювати після слів про "м’ясні бригади", - ЗМІ

Начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК і СП у місті Радивилові Юрія Ковалюка відправили на фронт після інтерв'ю, в якому він висловлювався про "м’ясні бригади", ставлення до "Контракту 18-24" та про те, що не пустить власного 22-річного сина в армію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання "Четверта влада".

Так, на початку квітня в інтерв’ю цьому виданню Ковалюк розповів про своє ставлення до добровольців, які долучаються до ЗСУ за "Контрактом 18-24". За його словами, він відмовляє їм, бо юнакам начебто "доведеться служити в м’ясних бригадах".

"Кажу: хлопці, вам прийдеться служити в м’ясних бригадах, там живучість особового складу дуже низька... Під цю програму підуть ті пацани, яким треба гроші. А самі не знають, що ті гроші можуть і не получити", – сказав Ковалюк.

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Він заявив, що не пустить 22-річного сина до армії після того, як той закінчить навчання.

"Син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще пів року. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, хватить", - казав він.

За словами Ковалюка, його зять зник під Бахмутом, а донька, яка досі чекає на чоловіка, теж пішла служити в районний ТЦК.

Після цього інтерв'ю Ковалюка звільнили з посади військкома та призначили на посаду заступника командира військової частини А 4728. Зокрема, його відправили на фронт.

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Відповідний наказ надійшов через три дні після публікації інтерв'ю від командувача військ оперативного командування "Захід".

"Наказом командувача військ оперативного командування "Захід" від 10.04.2025 року начальника Другого відділу Дубенського РТЦК та СП підполковника Юрія Ковалюка увільнено від попередньої посади та призначено на посаду заступника командира військової частини А 4728", - повідомили у відповідь на запит журналістам в Оперативному командуванні "Захід".

Сам Юрій Ковалюк у коментарі медіа "Четверта влада" зазначив, що його понизили на один ступінь до заступника командира батальйону. Що це за батальйон той не уточнив та сказав, що більше не хоче розмовляти з журналістами.

Після того, як це інтерв'ю набуло резонансу, у Рівненському обласному ТЦК і СП відреагували на слова Ковалюка та наголосили, що він висловив "оціночні судження", а його заяви не сприяють зміцненню обороноздатності держави.

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Що відомо про Юрія Ковалюка

Юрій Ковалюк із 2014 по 2019-й був у війську на бойових посадах. У 2017 році був засуджений за трьома статтями Кримінального кодексу, за злочини на посаді командира 2-ї роти вогневої підтримки 130-го окремого розвідбатальйону.

Після повномасштабного вторгнення, з 25 лютого 2022 року очолював батальйони Сил територіальної оборони. У 2025 році став начальником ТЦК в Радивилові.

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