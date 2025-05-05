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Новини ТЦК на фронті
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Начальника ТЦК з Рівненщини Ковалюка відправили воювати після слів про "м’ясні бригади", - ЗМІ

Начальника ТЦК з Рівненщини відправили на фронт після інтерв’ю

Начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК і СП у місті Радивилові Юрія Ковалюка відправили на фронт після інтерв'ю, в якому він висловлювався про "м’ясні бригади", ставлення до "Контракту 18-24" та про те, що не пустить власного 22-річного сина в армію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання "Четверта влада".

Так, на початку квітня в інтерв’ю цьому виданню Ковалюк розповів про своє ставлення до добровольців, які долучаються до ЗСУ за "Контрактом 18-24". За його словами, він відмовляє їм, бо юнакам начебто "доведеться служити в м’ясних бригадах".

"Кажу: хлопці, вам прийдеться служити в м’ясних бригадах, там живучість особового складу дуже низька... Під цю програму підуть ті пацани, яким треба гроші. А самі не знають, що ті гроші можуть і не получити", – сказав Ковалюк.

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Він заявив, що не пустить 22-річного сина до армії після того, як той закінчить навчання.

"Син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще пів року. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, хватить", - казав він.

За словами Ковалюка, його зять зник під Бахмутом, а донька, яка досі чекає на чоловіка, теж пішла служити в районний ТЦК.

Після цього інтерв'ю Ковалюка звільнили з посади військкома та призначили на посаду заступника командира військової частини А 4728. Зокрема, його відправили на фронт.

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Відповідний наказ надійшов через три дні після публікації інтерв'ю від командувача військ оперативного командування "Захід".

"Наказом командувача військ оперативного командування "Захід" від 10.04.2025 року начальника Другого відділу Дубенського РТЦК та СП підполковника Юрія Ковалюка увільнено від попередньої посади та призначено на посаду заступника командира військової частини А 4728", - повідомили у відповідь на запит журналістам в Оперативному командуванні "Захід".

Сам Юрій Ковалюк у коментарі медіа "Четверта влада" зазначив, що його понизили на один ступінь до заступника командира батальйону. Що це за батальйон той не уточнив та сказав, що більше не хоче розмовляти з журналістами.

Після того, як це інтерв'ю набуло резонансу, у Рівненському обласному ТЦК і СП відреагували на слова Ковалюка та наголосили, що він висловив "оціночні судження", а його заяви не сприяють зміцненню обороноздатності держави.

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Що відомо про Юрія Ковалюка

Юрій Ковалюк із 2014 по 2019-й був у війську на бойових посадах. У 2017 році був засуджений за трьома статтями Кримінального кодексу, за злочини на посаді командира 2-ї роти вогневої підтримки 130-го окремого розвідбатальйону.

Після повномасштабного вторгнення, з 25 лютого 2022 року очолював батальйони Сил територіальної оборони. У 2025 році став начальником ТЦК в Радивилові.

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Автор: 

мобілізація (3074) ТЦК та СП (580) Рівненська область (1179) Дубенський район (1) Радивилів (1)


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Топ коментарі
+8
Заступником командира призначили??? Ото воно навоює там...
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05.05.2025 15:44
+5
"Воювати" і куди? Кудись на тилову посаду на склад - воювати із іншими щурами. Більшість проф війьскових "воюють" та отримують гарну зарплатну, "воюючи" дуже далеко від фронту
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05.05.2025 15:36
+5
На покровський, чи на закарпатський напрямок?
Ви це обов'язково уточнюйте...
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05.05.2025 15:39
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Незважаючи на попередні заслуги, за поширення висловів, спрямованих на підрив обороноздатності України, за розумову недолугість позбавити офіцерського звання і солдатом відправити на нуль у штурмову роту. Яка може бути посада заступника військової частини??? Тільки жорсткі заходи і безжальні покарання щодо таких йолопів забезпечать дисципліну у війську. Дурень-командир гірше ворожої дивізії.
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05.05.2025 15:53 Відповісти
Там до речі контракт можна заключити для 60+ . Коли вас чекати ? Ваш особистий приклад дуже важливий для країни...
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05.05.2025 16:09 Відповісти
Я, я , 60+ !
Знаєте, чому я не піду, хоча мені вигідно?
Тому, що у випадку чого, держава в особі якогось клерка скаже:
ви самі погнались за грішми, ми вас не мобілізовували.
Знаю, проходив вже це.
На жаль, довелось одного разу звернутись за направленням у госпіталь, і мені відмовили!
Бо моє посвідчення ветерана видане в іншій області.
От так.
А зараз ставки значно вищі.
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05.05.2025 16:15 Відповісти
"Воювати" і куди? Кудись на тилову посаду на склад - воювати із іншими щурами. Більшість проф війьскових "воюють" та отримують гарну зарплатну, "воюючи" дуже далеко від фронту
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05.05.2025 15:36 Відповісти
А вам би хотілось, щоб підполковник копав траншеї, чи що ???
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05.05.2025 16:17 Відповісти
Ну принаймні копаючи траншеї є шанс ,що вони принесуть хоч якусь користь ...
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05.05.2025 16:18 Відповісти
На покровський, чи на закарпатський напрямок?
Ви це обов'язково уточнюйте...
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05.05.2025 15:39 Відповісти
Заступником командира частини. На фронті такі з'являються раз в квартал
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05.05.2025 15:51 Відповісти
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05.05.2025 15:40 Відповісти
Как человек и отец он прав,а как военный-нет.И думаю,что на его участке бусификаций не было.Обычная история-хороший мужик,но его хорошесть не ко времени.
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05.05.2025 15:41 Відповісти
Були ...
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05.05.2025 15:47 Відповісти
Заступником командира призначили??? Ото воно навоює там...
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05.05.2025 15:44 Відповісти
"...був засуджений за трьома статтями Кримінального кодексу, за злочини на посаді командира 2-ї роти вогневої підтримки 130-го окремого розвідбатальйону." Джерело: https://censor.net/ua/n3550505

Нормально "засудили" - ТЦК на тепле місце, але дурень і тут просрався...
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05.05.2025 15:44 Відповісти
Ну він по ідеї навіть на підвищення пішов
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05.05.2025 15:54 Відповісти
А де там, на передовій, оті «ПОТУЖНІ», менегери з ОПУ ???
Бо, тільки оформили, їм оті бігуни, з кадрів у ДУСі, бронювання, як уже до тюряги потягнули, чергового «ПОТУЖНОГО екс-заступника з ОПУ»???!!
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05.05.2025 15:44 Відповісти
Медведчук і росіяне ФСБ РФ також кажуть що України програє мясні штурми уркаїнців і що треба змиритися і підписати все що хоче фюрер РФ. тому не потрібно воювати а потрібно товарешувати. Арестович також згодний з цим ТЦКащником також богато ще прихованих зрадників ГУ РФ та ФСБ РФ яких ще не виявили
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05.05.2025 15:44 Відповісти
Після цього інтерв'ю Ковалюка звільнили з посади військкома та призначили на посаду заступника командира військової частини А 4728 Зокрема, його відправили на фронт.
---------

Завжди думав, що командирів і начальників на фронт призначають відповідно до професійних якостей, а не як покарання в тилу.
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05.05.2025 15:46 Відповісти
А ще на посади міністрів та керівників державних підприємств призначають згідно кваліфікації та професійних компетенцій .
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05.05.2025 15:49 Відповісти
Оце так відправили на фронт)
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05.05.2025 15:50 Відповісти
"Відправили воювати"?Він же 100% офіцер,його не воювати а керувати відправили.
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05.05.2025 15:51 Відповісти
В тексті так і написано
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05.05.2025 15:53 Відповісти
Так,пропустив Зам ком вч.Ох і покарали.Тільки не його а особовий склад вч
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05.05.2025 16:14 Відповісти
не засуджую підполковника, бо його зять зник під Бахмутом

але якщо ти "настоящий підполковник", який втратив зятя, то мав би сам написати рапорт про перевід в бойову частину, а НЕ чекати ганьби

в 45-50 років професійному військовому вже немає чого сратись свої штани

.

.
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05.05.2025 15:57 Відповісти
Все як в кацапів, просто - ВСЕ
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05.05.2025 16:03 Відповісти
Тобто без пониження в званні, на посаду командира на фронт. Буде там посилювати бойовий дух. Суворо та потужно.
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05.05.2025 16:37 Відповісти
Цікаво - саме інтерв'ю хтось прочитав ?
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05.05.2025 16:42 Відповісти
"...Сама система така, розумієте. Її треба міняти. 2025-й рік показав: всі патріоти пішли, а їх фактично тупими діями знищили. Зараз патріотів вже нема...
...Просто зараз такі в армії умови. Зараз, бачите, не положив людей - все, знімають з посади. Положив - на тобі значка Богдана Хмельницького..."

А хіба це не правда?
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05.05.2025 16:50 Відповісти
Треба було казати що втрати 40 тисяч проти мільйона, мобілізувати треба всіх, і що війна йде за мудрим планом Зеленського-Сирського до кордонів 91 і цілковитої перамоги - тоді б підвищили.
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05.05.2025 16:52 Відповісти
Батько любить свого сина і не пустить на війну, за це не можна його по-людські осуджувати. Я особисто би теж не пустив свою єдину дитину відвойовувати непідконтрольний Зеленському Донбас..... Краще хай мене називають трусливим ухилянтом, та сволотою ніж Я буду ходити на могилу до своєї єдиної дитини або бачити як вона страждає з відірванними на війні кінцівками. Важка тема насправді. У кого є діти, особливо віком 17-25 мене краще зрозуміють.
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05.05.2025 17:26 Відповісти
 
 