Вбивство військовослужбовця ТЦК на Полтавщині: арештовано другого підозрюваного
Пирятинський районний суд обрав запобіжний захід для двох причетних до вбивства військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП. Обох чоловіків суд узяв під варту без права внесення застави.
Про це пише відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловіку 1984 року народження інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ), викрадання вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я (ч. 3 ст. 262 ККУ), та незаконне перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Іншому підозрюваному 1988 року народження повідомлено про підозру у незаконному перешкоджанні ЗСУ в особливий період (ч.1 ст. 114-1 ККУ)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що санкції інкримінованих статей передбачають позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.
Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.
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і пішли в мвс щоб фізично не працювати та непогано жити. і серед них, одиниці нормальних і всі, коли давали присягу [неухильно] захищати мене, тобто народ, в ту саму мит обібали мене, тобто народ бо зараз хочуть щоб саме я вмої58+ хворий, йшов боронити від *****, цих молоди , здорових, крепких та піготовлених підарасів
тож, почитай їх присягу і поясни мені тупому як я неправильно думаю
а я наголошую!!!!!! сикуни , засранці і моральні уроди!!!!!!
вічна пам'ять загиблим та шана пораненим працівникам мвс!!!!!!!!
ганьба тим хто має убд за чергування на блокпосту за40_70км від лінії. знаю прощо бо був там і все бачив як бухали поза змінами а по прибутті додому отримували посвідки *******, за просте відрядження. сєпарів та орків бачили лиш коли везли полонених, алеж вони суки ятамбув!!!!!!!!
і наостанок. якого куя україна в бігбордах про набір вмвсівськуЛЮТЬ?????? бо300к застяних не можу ть між своїми знайти 6_10к нормальних, а чому??? чита сьому стрічку , післ, я наголошую.....
-Слышь, брателла! А пачиму хахлы смеются, кагда мы им каменты пишем на хахляцкам?
- Патамушта гугл-переводчик на хахляцкий, для нас писали не ани, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва...
меніскоро60 нянчу онуків батьки яких воюють.
а ти хто, чмо, чмо??????
тобі нема до чого доїбатися???? скучно???? то для тебе є вакансії, у моїх зятів , в районі ізюму, дай сій контакт, тебе наберутбез черги або ховайся і не висовуйся, засранець.
Ходи додому, на страну, с..у,чи там карліку- пу своєму пожалійся
я загинаю з акцентом бо виріс при сюзі і в 1985 вже служив в са , якщо ти, судячи по імені, та фамілії, козлориле чмо поймеш про що я кажу
і кров,ю відробляв довіру воєнкома . в вінницькому тцк випадково працює нач лісгоспу, зовсім випадково попав з 60 км від дому і не в районне а відразу в обласне тцк. бувє..... збіг....
Так скажи ведмедчуку, щоб у гєрасімова взяв.
Яке ховається в тилу й воювати не збирається.
Це не поодинокі випадки, коли якісно підготовлені військові косять від фронту, ховаючись в ТЦК, і водночас відправляють на убій очкариків-цивілістів, які не мають уяви навіть про автомат калашнікова.
https://www.youtube.com/watch?v=akgvuVD7NGc ЩО ПРИХОВУЄ ВЛАДА ПРО ВБИВСТВО ТЦКШНИКА?
І все?! Тут мінімум довічне повинно бути. А взагалі краще розстріл під час воєнного стану
А стефанчуки +зеленський+шмигаль, так за 3 роки і не внесли ЗМІН до законодавства щодо НЕВІДКЛАДНОГО значного, посилення покарання за такі убивства військовослужбовці під час дії Особливого періоду в Україні!
Тільки про галіматьню, щось плямкають, на лохоТроні за млрд грн, масними ротами, після запареної у підвалі, абдристовичем, МІВІНи!
То хто, убивць Українців, оберігає в ВРУ КМУ ОПУ.!