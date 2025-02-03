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Вбивство військовослужбовця ТЦК на Полтавщині: арештовано другого підозрюваного

Підозрюваний у вбивстві військового ТЦК

Пирятинський районний суд обрав запобіжний захід для двох причетних до вбивства військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП. Обох чоловіків суд узяв під варту без права внесення застави.

Про це пише відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловіку 1984 року народження інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ), викрадання вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я (ч. 3 ст. 262 ККУ), та незаконне перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Іншому підозрюваному 1988 року народження повідомлено про підозру у незаконному перешкоджанні ЗСУ в особливий період (ч.1 ст. 114-1 ККУ)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що санкції інкримінованих статей передбачають позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Читайте: Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту без права на заставу

Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.

Автор: 

суд (11740) вбивство (3112) ТЦК та СП (656) Рівненська область (1190) Дубенський район (3) Пирятин (1)


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Топ коментарі
+32
Сподіваюсь здохне у в"язниці, покидьок.
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03.02.2025 21:00 Відповісти
+22
Людей і військових стравило зелене шобло, людей і поліцію стравило зелене шобло, політиків і людей стравило зелене шобло. Корупція виросла до найбільших масштабів у світі і в кожній отраслі і це все створила слугорижна хуцпа.
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03.02.2025 21:22 Відповісти
+16
Вже все відомо призвався обмеженопридатним відразу тцк рік тому ,
і кров,ю відробляв довіру воєнкома . в вінницькому тцк випадково працює нач лісгоспу, зовсім випадково попав з 60 км від дому і не в районне а відразу в обласне тцк. бувє..... збіг....
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03.02.2025 21:55 Відповісти
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Сподіваюсь здохне у в"язниці, покидьок.
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03.02.2025 21:00 Відповісти
А в поліції не люди? Чи пропонуєш поділитись на банди і творити самосуд?
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03.02.2025 21:48 Відповісти
Моя суб,єктивна думка... не не люди а нелюди !!!!!!!!.
і пішли в мвс щоб фізично не працювати та непогано жити. і серед них, одиниці нормальних і всі, коли давали присягу [неухильно] захищати мене, тобто народ, в ту саму мит обібали мене, тобто народ бо зараз хочуть щоб саме я вмої58+ хворий, йшов боронити від *****, цих молоди , здорових, крепких та піготовлених підарасів
тож, почитай їх присягу і поясни мені тупому як я неправильно думаю
а я наголошую!!!!!! сикуни , засранці і моральні уроди!!!!!!
вічна пам'ять загиблим та шана пораненим працівникам мвс!!!!!!!!
ганьба тим хто має убд за чергування на блокпосту за40_70км від лінії. знаю прощо бо був там і все бачив як бухали поза змінами а по прибутті додому отримували посвідки *******, за просте відрядження. сєпарів та орків бачили лиш коли везли полонених, алеж вони суки ятамбув!!!!!!!!
і наостанок. якого куя україна в бігбордах про набір вмвсівськуЛЮТЬ?????? бо300к застяних не можу ть між своїми знайти 6_10к нормальних, а чому??? чита сьому стрічку , післ, я наголошую.....
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03.02.2025 22:51 Відповісти
"Как пагодка в Мацкве?"
-Слышь, брателла! А пачиму хахлы смеются, кагда мы им каменты пишем на хахляцкам?
- Патамушта гугл-переводчик на хахляцкий, для нас писали не ани, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва...
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04.02.2025 09:17 Відповісти
..пане Яре... А то може він не правий? Написане то є дійсністью! Поїдьте на Одесу..чи Житомир... Біля Умані пост поліцейський....з радаром. Не менш п*яти..шести на вулиці з автоматами..та стільки ж у будівлі... де я сплачував штраф за перевищення швидкості... Реальне бойове відділення на передку. То що він не так написав? З 18 до 25... поліція..деградований український нарІд.... - ..от Вам виборці зеленої паскуди. І дуже великий відсоток що воно пролізе на наступний термін.
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04.02.2025 15:07 Відповісти
допис класичного сцикуна, який придумає 100500 відмазок, щоб не йти до війська.
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04.02.2025 09:19 Відповісти
Комент класичного підара який100500 разів не воював ібрат його не воював і батько . а в мої 59 за мене воююттри батька моїх онуків!!!!!! мені ***** сця ти. сци ти, чмо
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04.02.2025 23:11 Відповісти
що і потрібно було довести, воювати має хтось інший - мент, суддя, прокурор, сбушник, митник, пожежник, а не ти? с#уялі? відмовки сцикуна, хоча, більш схоже на кацапського троля.
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05.02.2025 11:47 Відповісти
Відповідаю щирому українцю та патріоту як капський троль. в родині 4 реальних убд ,
меніскоро60 нянчу онуків батьки яких воюють.
а ти хто, чмо, чмо??????
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05.02.2025 21:03 Відповісти
чувак, у тебе з кожним новим повідомлення все більше років))) було 58, потім 59, а вже майже 60))) скоро з пенсійного фонду дзвонитимуть, балабол.
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06.02.2025 09:21 Відповісти
П'ятдесят дев'ятий тому повних 58. а мйже 60. бо *****, до 60 осталось зовсім *****
тобі нема до чого доїбатися???? скучно???? то для тебе є вакансії, у моїх зятів , в районі ізюму, дай сій контакт, тебе наберутбез черги або ховайся і не висовуйся, засранець.
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06.02.2025 11:55 Відповісти
А судячи, що ти пишеш сцикун, а неяк каже народ, сикун, то відразу видно хто недоукраїнецць
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05.02.2025 22:50 Відповісти
Ти ж сам сказав--"тупому" Ти дійсно тупий.
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05.05.2025 15:48 Відповісти
В НКВД теж були люди. І вони теж "просто виконували накази начальства".
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04.02.2025 09:20 Відповісти
Кацапе, тут горілки немає.
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03.02.2025 22:21 Відповісти
Так а чому ти вирішив на гєрасімова жалітися на українському сайті?
Ходи додому, на страну, с..у,чи там карліку- пу своєму пожалійся
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03.02.2025 22:24 Відповісти
Юрій Вінгорськи ,,Мусара" це кацапська блатна феня. Твої фсбшні вуха видно дуже добре.
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03.02.2025 23:03 Відповісти
Юрій Вінгорськи Побачивши слово ТЦК, кацапські боти налітають зграями. Які ж ви примітивні
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03.02.2025 23:15 Відповісти
Побачивши що люди пишуть щось погане про кумира ,, який нікаму нічего нє должен,ви готові рідну маму назвати шпіоном .
я загинаю з акцентом бо виріс при сюзі і в 1985 вже служив в са , якщо ти, судячи по імені, та фамілії, козлориле чмо поймеш про що я кажу
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03.02.2025 23:32 Відповісти
Юрій Вінгорськи Я раніше за тебе служив, але ,,совка" в голові не маю
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04.02.2025 00:12 Відповісти
Юрій Вінгорськи До речі, ти погано маскуєшся. Фамілія перекладається українською як прізвище.
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04.02.2025 00:27 Відповісти
Хлопці, не потрібно оправдовувати убивць, вони навмисно вбили військового, який захищав нас і вас, щоб ми жили в мирній Україні, якщо ТЦК в чомусь не праве, то це питання до команди риго-зелених і бубочки, яких ви вибрали у більшості!
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04.02.2025 08:32 Відповісти
З відки така інформація, і взагалі ніякий урод не має права видбирати чуже життя. Ці ухилянти не працюють офіційно на роботах, не допомагають обороні, не платять податки на військо , а тим більше не допомагають ЗСУ, то питання, чому їхні сім'ї , родини хтось чужий має захищати?
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04.02.2025 09:54 Відповісти
Не скажуть взагалі. Я розумію коли данні підозрюваних приховують, а от щоб данні жертви це нонсенс. Тим паче його описали як пораненого героя фронтовика.
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03.02.2025 21:18 Відповісти
Та не помилилися, а свідомо перевернули все до гори дибом.
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03.02.2025 21:25 Відповісти
Вже все відомо призвався обмеженопридатним відразу тцк рік тому ,
і кров,ю відробляв довіру воєнкома . в вінницькому тцк випадково працює нач лісгоспу, зовсім випадково попав з 60 км від дому і не в районне а відразу в обласне тцк. бувє..... збіг....
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03.02.2025 21:55 Відповісти
Так і ти до мозолів члєни своїх рук натер, мучаючи клавіатуру на фермі ведмедчкка, і шо, тепер тебе затце стіляти можна?
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03.02.2025 22:27 Відповісти
Немає відео з камер відеоспостереження. Сховали.
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03.02.2025 21:23 Відповісти
а воно ж так хочеться подивитись, як людину вбивають, зупинити, наблизити, посмакувати.
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04.02.2025 12:55 Відповісти
Зараз нікого не шокуєте нічим. Мабуть є що приховувати. А це все рівно спливе. Будуть виглядати ще більшими покидьками.
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04.02.2025 13:04 Відповісти
Відео теж не викладають, а оно є.
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03.02.2025 21:24 Відповісти
Тут теж хтось старається
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03.02.2025 21:36 Відповісти
А що у вас " в развєдкє" ще не має відео?
Так скажи ведмедчуку, щоб у гєрасімова взяв.
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03.02.2025 22:29 Відповісти
Людей і військових стравило зелене шобло, людей і поліцію стравило зелене шобло, політиків і людей стравило зелене шобло. Корупція виросла до найбільших масштабів у світі і в кожній отраслі і це все створила слугорижна хуцпа.
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03.02.2025 21:22 Відповісти
И пока все срутся, обещая друг друга пострелять... Они спокойно продолжают грабить страну, наживаться на тех же военных. "Разделяй и властвуй".
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03.02.2025 21:24 Відповісти
Разделяй и властвуй,не сотвори себе кумира- старые ,как мир мудрости...
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03.02.2025 21:29 Відповісти
Кругом одна брехня. Слухайте гудосики-дібілосики Осла і виконуйте всі забаганки паньства.
Яке ховається в тилу й воювати не збирається.
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03.02.2025 21:27 Відповісти
схоже,що це також марафєт
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03.02.2025 21:48 Відповісти
Гм, то давай усі поховаємось. На якийсь час. А потім руські усіх швиденько відправлять Варшаву штурмувати
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03.02.2025 21:49 Відповісти
Ти сховався,тебе зрозуміли
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03.02.2025 21:54 Відповісти
А ти може мій воєнком))?
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03.02.2025 21:57 Відповісти
Мій знайомий проходив десантуру в армії. Після армії пропрацював 30 років поліцаєм. Щоб не йти на фронт з початком війни сховався у відділі кадрів одного з районних РТЦК Закарпатської області і вже три роки косить від фронту в тилу, притворяючись "інвалідом". Інший знайомий теж після військової карєри сховався в Ужгородському РТЦК і з самого початку війни очолює підрозділ з поховання - замість фронту ходить як піп по похоронах. Ось такі "інваліди" працюють в ТЦК. При потребі - назву прізвища імя та по батькові цих двох Хероїв.

Це не поодинокі випадки, коли якісно підготовлені військові косять від фронту, ховаючись в ТЦК, і водночас відправляють на убій очкариків-цивілістів, які не мають уяви навіть про автомат калашнікова.
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03.02.2025 21:59 Відповісти
Я також таких знаю.І навіть одного на відео бачив.Не думав що мій знайомий в тцк пішов.Правда він не в моєму місті.Він на відео,ще й брехав.Я то добре знаю,свого знайомого.І кількох інших знаю.
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03.02.2025 23:05 Відповісти
Будуть тихенько закривати цю тему.ТЦКашник був пристрояний,як звичайно,а стрілок військовий.Як вони збираються вирулить з такого повороту?
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03.02.2025 22:06 Відповісти
Читав що начебто стрілок після фронту виведений поза штат , а той з буса його брат . Він типу до тцкашника -відпусти брата- . Ну слово по словУ бубном по стОлу, тцкашник передьорнув затвор .
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03.02.2025 22:53 Відповісти
Так це він для "переговорів" забрав насильно у когось рушницю, і пішов "просить"? Ти хоч почитай, ЯКІ статті КК йому інкримінуються...
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04.02.2025 09:24 Відповісти
Статті то є . Але у нас закон шо дишло .
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04.02.2025 12:54 Відповісти
Ти ще не стикався з "англосаксонським"... Порівняно з ним , наш закон "чугуній!...
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04.02.2025 13:34 Відповісти
вони неповинні ходити по землі..
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03.02.2025 22:26 Відповісти
Не зрозуміло кого ви маєте на увазі
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04.02.2025 14:41 Відповісти
Писали,що цей чоловік воював.І було відео,де за застреленого говорили,що він був мобілізований в тцк в 2023 році,бо обмежено придатний.
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03.02.2025 23:02 Відповісти
7 років за вбивство🤬
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04.02.2025 00:56 Відповісти
Після війни треба зробити все так, щоб без армії навіть в туалет працювати не допускали.
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04.02.2025 06:36 Відповісти
Vova Kalash Для ухилянтів потрібна поразка в правах на 10 років. Вони не повинні мати права обиратися і бути обраними до всіх гілок влади і не працювати на держслужбі. А то знову ,,простий народ" наголосує на наступних виборах.
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04.02.2025 11:31 Відповісти
.. а хто ж тоді буде президентом? А хто буде у ВР? А простий мудрий український нарІд знов наголосує. Можете не сумніватися! Тільки змінить мотив. Тепер буде ... я не за (?????) голосував... а проти Зеленського та Пороха. А замість (?????) поставте за своїм вподобанням. Починайте по абетці.... З А....Арестович... Б..Бойко і далі за смаком...)))
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04.02.2025 15:16 Відповісти
Оце ти пізданув про туалет . Розумаха😂😂😂😂
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04.02.2025 12:55 Відповісти
До стінки підорів.
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04.02.2025 08:09 Відповісти
НЕОБХІДНО НОСИТИ БРОНЕЖИЛЕТИ РОБІТНИКАМ ТЦК !!!
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04.02.2025 08:39 Відповісти
Цікаво, дійсно... а де ж, наприклад, відео події?

https://www.youtube.com/watch?v=akgvuVD7NGc ЩО ПРИХОВУЄ ВЛАДА ПРО ВБИВСТВО ТЦКШНИКА?
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04.02.2025 09:01 Відповісти
"..позбавлення волі строком від семи до п'ятнадцяти років. Джерело: https://censor.net/ua/n3533814"
І все?! Тут мінімум довічне повинно бути. А взагалі краще розстріл під час воєнного стану
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04.02.2025 09:54 Відповісти
що сталося? поряд були молоді та сильні чоловіки, які дивилися та раділи смерті військового, а деякі й спланували вбивство? не дуже далеко ми пішли від ординського сусіда...сумно... влада, корупція - все вдруге... самі голосували за таке і не вперше....
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04.02.2025 10:41 Відповісти
где видео с заправки где это все случилось?, чего его скрывать?, пусть народ сам сделает выводы по этому видео.
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04.02.2025 11:03 Відповісти
Хотілося б знати, що з цього приводу думає верховний говнокомадувач. Чому він запхав язика у сраку і мовчить, як риба?
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04.02.2025 11:10 Відповісти
А когда же мы увидим первые посадки тцкунов? За избиение,за убийства в подвалах тцк... И за нарушение конституции,и за бусификацию.
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04.02.2025 12:08 Відповісти
Типові убивці Українців! Як і московіти-убивці!
А стефанчуки +зеленський+шмигаль, так за 3 роки і не внесли ЗМІН до законодавства щодо НЕВІДКЛАДНОГО значного, посилення покарання за такі убивства військовослужбовці під час дії Особливого періоду в Україні!
Тільки про галіматьню, щось плямкають, на лохоТроні за млрд грн, масними ротами, після запареної у підвалі, абдристовичем, МІВІНи!
То хто, убивць Українців, оберігає в ВРУ КМУ ОПУ.!
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04.02.2025 15:02 Відповісти
 
 