Вбивство військовослужбовця ТЦК на Полтавщині: арештовано другого підозрюваного

Пирятинський районний суд обрав запобіжний захід для двох причетних до вбивства військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП. Обох чоловіків суд узяв під варту без права внесення застави.

Про це пише відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловіку 1984 року народження інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ), викрадання вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я (ч. 3 ст. 262 ККУ), та незаконне перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Іншому підозрюваному 1988 року народження повідомлено про підозру у незаконному перешкоджанні ЗСУ в особливий період (ч.1 ст. 114-1 ККУ)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що санкції інкримінованих статей передбачають позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

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Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.