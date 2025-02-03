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Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту без права на заставу

Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту

У понеділок, 3 лютого, Пирятинський районний суд Полтавської області підправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у суді сторона обвинувачення подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів з моменту затримання. Прокурор просив не визначати право внесення застави. Аргументував це тим, що визначення застави неможливе через застосування насилля щодо військовослужбовців з боку підозрюваного.

Як повідомляють журналісти, захисник підозрюваного повідомив, що його підзахисний активно співпрацював зі слідством. Зокрема, він дав свідчення правоохоронцям, брав участь у слідчому експерименті та повідомив де зброя, з якої поранив військовослужбовця ТЦК.

Також адвокат підозрюваного сказав на суді, що його підзахисний бажає відшкодувати моральні та матеріальні збитки потерпілим. Тому сторона захисту клопотала про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без права внесення застави.

Читайте також: Військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Нападник втік, - Сухопутні війська

На суді підозрюваний Вадим Кузуб визнав провину. Він каже, що умисно не хотів вбити військового, а хотів його налякати та знешкодити.

Суддя ухвалила рішення про тримання під вартою строком 60 днів без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.

Дивіться також: Вбивство військового ТЦК на АЗС у Пирятині: двом жителям Полтавщини повідомлено про підозру. ФОТО

Автор: 

суд (11740) вбивство (3112) ТЦК та СП (656) Полтавська область (1141) Лубенський район (12) Пирятин (7)


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Топ коментарі
+10
Необхідна негайна реакція влади та суспільства щодо подібних мерзотників.
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03.02.2025 18:01 Відповісти
+9
Підозрюваного в масовому вбивстві військовослужбовців ЗСУ генерала содоля відправлено...на пенсію з повним забезпеченням.
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03.02.2025 18:08 Відповісти
+8
Схоже що вбили окрему особу за конкретні дії, які викликали нестримне бажання помсти. Багато таких посадовців в Україні - хамлять, зловживають владою. Цього автомат і бронік не врятували...
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03.02.2025 18:04 Відповісти
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Необхідна негайна реакція влади та суспільства щодо подібних мерзотників.
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03.02.2025 18:01 Відповісти
"а прі чьом здєсь ЗЄля" ?

.
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03.02.2025 18:02 Відповісти
як завжди боком
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03.02.2025 18:05 Відповісти
ЗЄля Вєлікій, він при ОПі

.
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03.02.2025 18:25 Відповісти
Ну бандити були завжди. І під час війн вони в будь-якій країні "піднімали голову".
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03.02.2025 18:02 Відповісти
Так, але щоб влада сама їх озброювала і дозволяла безкарно знущатися, калічити і забивати до смерті власних співгромадян прямо на вулицях серед білого дня - це в історії людства, мабуть, вперше.
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03.02.2025 18:33 Відповісти
озброєні ЗСУ !!!!!
та це ж просто ужас !

злому не вийдеш - тільки бусіки і трупи ухилянтів.... 'і большє - нічєго"!
ступити нема де, щоб не на здохлого ухилянта

.
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03.02.2025 18:37 Відповісти
ну вот перший кацапський "свободолюб" нарісовався.

актівнєй, актівнєй, рєбьята !

.
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03.02.2025 18:06 Відповісти
тільки свиснув "старіком козодоєм", а він вже тут як тут,

кацапура !

.
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03.02.2025 18:24 Відповісти
А щодо мерзотників, які забивають цивільних до смерті в застінках тцк, яка має бути реакція?
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03.02.2025 18:29 Відповісти
ще один "свідєтєль ТЦК" виліз

.
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03.02.2025 18:32 Відповісти
Вже більш ніж 2 роки як коїться бусіфікація, а щось нікого з цих мерзотників не посадили. Ось люди і беруться за зброю.
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03.02.2025 20:20 Відповісти
... зброю..яку дають у ЗСУ взяти в руки і вбивати кацапню...сцикотно! А от взяти зброю... і вбити свого ..тут герой!!
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03.02.2025 21:15 Відповісти
Він не свій
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03.02.2025 21:29 Відповісти
Цей мерзотник військовослужбовець,виведений поза штат.

А загиблий ТЦК типовий ухилянт,якого пристроїли до ТЦК(обмеженопридатний) і не був він на війні.
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03.02.2025 20:23 Відповісти
зараз треба писати так:

військові позбавили волі цивільного,

порушивши його права та свободи, звісно

.
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03.02.2025 18:01 Відповісти
на Миротворці вже є такі співчуваючі вбивцям. і відео є як вони вже вибачаються в СБУ. поцікався
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03.02.2025 18:04 Відповісти
я ж не писав що співчуваю, а лише як по новому по ЗЄльоному політкоректно виражається.

"Слава ЗСУ !" зараз НЕ в моді.

хоча, мода циклічна, може коли орки просунуться до Києва, ЗСУ знову будуть в тренді...

.
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03.02.2025 18:11 Відповісти
співчуваючі вбивцям це біологічне сміття.
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03.02.2025 18:13 Відповісти
Саме так. Ти ж співчуваєш вбивцям-тцкунам.
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03.02.2025 18:36 Відповісти
чого ти обісрався уклоніст?
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03.02.2025 18:41 Відповісти
А ти, ухилянт?
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03.02.2025 18:47 Відповісти
ні
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03.02.2025 18:49 Відповісти
Входять до складу сухопутніх військ
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03.02.2025 19:00 Відповісти
давай. я почекаю.люблю вчити ухилянтів тупорилих
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03.02.2025 19:08 Відповісти
Близько час, коли ти та інші такі ж, як ти, людоненависники будете скавчати "а нас за що?". Вже починаєте.
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03.02.2025 18:35 Відповісти
Що Ви мали на увазі? ТЦКшники вороги, їх треба убивати? А як довго Ви воюєте?
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03.02.2025 18:30 Відповісти
він з нової пачки одноразових кондом.. ботів з кацапо-ОПи

з реєстрацією вчора-сьогодні

.
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03.02.2025 18:42 Відповісти
ти що, однояйцевий брат Ілони ?

ліберастінець, прости Господи ?!

.
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03.02.2025 18:21 Відповісти
Схоже що вбили окрему особу за конкретні дії, які викликали нестримне бажання помсти. Багато таких посадовців в Україні - хамлять, зловживають владою. Цього автомат і бронік не врятували...
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03.02.2025 18:04 Відповісти
Там було багато людей, але дії нападників були спрямовані не проти військовослужбовців ЗСУ, а проти однієї особи, що частково свідчить на користь версії про індивідуальну помсту. Про мотиви злочину навіть не натякають...
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03.02.2025 18:13 Відповісти
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03.02.2025 18:07 Відповісти
на Міротворець в очєрєдь, сукіни дєті Ілона, НБ, Комік прикольний !

.
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03.02.2025 18:44 Відповісти
Дожились!Підари стріляють у воїнів, а зєля з ****** тільки тішаться!
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03.02.2025 18:07 Відповісти
В яких воїнів? Піди проспись.
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03.02.2025 18:37 Відповісти
а в ось таких:

ТЦК є складовою Сухопутних сил ЗСУ і підпорядковуються їх Головнокомандуючому Генералу Драпатому.

йди вчи мат часть, кацапе !

.
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03.02.2025 18:47 Відповісти
Тобто, ти стверджуєш, що ЗСУ перетворились у ворогів власного народу?
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03.02.2025 18:50 Відповісти
я лише нагадав, що співробітники ТЦК служать в ЗСУ !

а хто ЗСУ для Українського народа вибирати тобі, кацапський боте

ти, звісно будеш скавчати, що ЗСУ - вороги.
чи не так ?

.
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03.02.2025 19:05 Відповісти
Ти ідіот? Саме ЗСУ своїм відношенням до народу визначають, ким вони для народу є: захисниками чи ні. Відповідно і народ буде до них відноситись.
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03.02.2025 19:24 Відповісти
Тцк це не ЗСУ, це прокляті людолови, ухилянти які не хочуть виконувати свій обов'язок а замість себе відправляють цивільних, їх ненавидять всі як справжні військові так і звичайні люди.
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03.02.2025 23:22 Відповісти
Підозрюваного в масовому вбивстві військовослужбовців ЗСУ генерала содоля відправлено...на пенсію з повним забезпеченням.
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03.02.2025 18:08 Відповісти
знаєте скільки солдатських життів загубив далеко не останній полководець Наполеон Боунапарте ?

кілька генерацій французьких чоловіків!
кінці свого правління він вигрібав вже шестнадцятирічних...

це, звісно, не виправдовує довбойопства окремих генералів і офіцерів нижче чином.
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03.02.2025 18:52 Відповісти
на фронт - йти страшно, а вбивати військового в тилу не страшно, могли б просто втекти. До речі, усі вбивці в судах говорять, що не хотіли, можна багато що розповідати, але є факт вбивства.
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03.02.2025 18:19 Відповісти
вєтєран чого?

полювання на зайців ?

.
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03.02.2025 19:06 Відповісти
розстріляйте ту суку!!!
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03.02.2025 18:40 Відповісти
...і рука б НЕ здригнулась !

.
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03.02.2025 19:07 Відповісти
вєтєран чого ?

служив Ільєю Муромцем у Володимира Ясне 🐞?

кажуть... то виходить міфічно-билінний "вєтєран"

.
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03.02.2025 19:10 Відповісти
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03.02.2025 19:13 Відповісти
до речі, чому не сидить брателло вбивці ?

адже він є співучасник вбивства !

.
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03.02.2025 19:18 Відповісти
Якщо це правда, тепер зрозуміло, чому таке мовчання влади та силовиків. Невдобно вийшло... Але правда все одно спливе, рано чи пізно...
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03.02.2025 19:43 Відповісти
Саме від влади пішов цей безлад ,пригадаймо як 2023 році Залужний пропонував мобілізувати 450 тисяч військових і навчати не менше 6 місяців ,тоді президент розкритикував це рішення ,тепер бачим результат на фронті, замість того що б вирішувати питаня влада почала дискридитацію військових ,створивши хаос яким скористались рашисти.
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03.02.2025 19:18 Відповісти
+💯!

Генерал Залужний - стратег !
і людей би стільки НЕ втратили, бо він пропонував переходити до оборони,
і мали б навчений резерв для ротацій.

.
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03.02.2025 19:21 Відповісти
В розпорядженні Залужного були найкращі, мотивовані, підготовлені кращими західними інструкторами та озброєні кращим західним озброєнням, бригади ЗСУ. Які він бездарно знищив в недолугому "контрнаступі".
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03.02.2025 20:07 Відповісти
Великий генерал в лобову атаку пішов на укріплення
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03.02.2025 20:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=akgvuVD7NGc
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03.02.2025 19:38 Відповісти
ЩО ПРИХОВУЄ ВЛАДА ПРО ВБИВСТВО ТЦКШНИКА?
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03.02.2025 19:39 Відповісти
завжди було цікаво, які ж то довбойби дивляться такі канали.
тепер одного бачу.
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03.02.2025 19:49 Відповісти
Хто тут так коменти чисте?Правда випливе,питання часу.
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03.02.2025 20:13 Відповісти
Це я чищу! Бо не люблю підарів!
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03.02.2025 20:29 Відповісти
Мій знайомий проходив десантуру в армії. Після армії пропрацював 30 років поліцаєм. Щоб не йти на фронт з початком війни сховався у відділі кадрів одного з районних РТЦК Закарпатської області і вже три роки косить від фронту в тилу, притворяючись "інвалідом". Інший знайомий теж після військової карєри сховався в Ужгородському РТЦК і з самого початку війни очолює підрозділ з поховання - замість фронту ходить як піп по похоронах. Ось такі "інваліди" працюють в ТЦК. При потребі - назву прізвища імя та по батькові цих двох Хероїв.

Це не поодинокі випадки, коли якісно підготовлені військові косять від фронту, ховаючись в ТЦК, і водночас відправляють на убій очкариків-цивілістів, які не мають уяви навіть про автомат калашнікова.
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03.02.2025 20:30 Відповісти
 
 