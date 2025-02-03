Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту без права на заставу
У понеділок, 3 лютого, Пирятинський районний суд Полтавської області підправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у суді сторона обвинувачення подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів з моменту затримання. Прокурор просив не визначати право внесення застави. Аргументував це тим, що визначення застави неможливе через застосування насилля щодо військовослужбовців з боку підозрюваного.
Як повідомляють журналісти, захисник підозрюваного повідомив, що його підзахисний активно співпрацював зі слідством. Зокрема, він дав свідчення правоохоронцям, брав участь у слідчому експерименті та повідомив де зброя, з якої поранив військовослужбовця ТЦК.
Також адвокат підозрюваного сказав на суді, що його підзахисний бажає відшкодувати моральні та матеріальні збитки потерпілим. Тому сторона захисту клопотала про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без права внесення застави.
На суді підозрюваний Вадим Кузуб визнав провину. Він каже, що умисно не хотів вбити військового, а хотів його налякати та знешкодити.
Суддя ухвалила рішення про тримання під вартою строком 60 днів без права внесення застави.
Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.
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та це ж просто ужас !
злому не вийдеш - тільки бусіки і трупи ухилянтів.... 'і большє - нічєго"!
ступити нема де, щоб не на здохлого ухилянта
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актівнєй, актівнєй, рєбьята !
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кацапура !
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А загиблий ТЦК типовий ухилянт,якого пристроїли до ТЦК(обмеженопридатний) і не був він на війні.
військові позбавили волі цивільного,
порушивши його права та свободи, звісно
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"Слава ЗСУ !" зараз НЕ в моді.
хоча, мода циклічна, може коли орки просунуться до Києва, ЗСУ знову будуть в тренді...
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кондом..ботів з кацапо-ОПи
з реєстрацією вчора-сьогодні
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ліберастінець, прости Господи ?!
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ТЦК є складовою Сухопутних сил ЗСУ і підпорядковуються їх Головнокомандуючому Генералу Драпатому.
йди вчи мат часть, кацапе !
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а хто ЗСУ для Українського народа вибирати тобі, кацапський боте
ти, звісно будеш скавчати, що ЗСУ - вороги.
чи не так ?
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Підозрюваногов масовому вбивстві військовослужбовців ЗСУ генерала содоля відправлено...на пенсію з повним забезпеченням.
кілька генерацій французьких чоловіків!
кінці свого правління він вигрібав вже шестнадцятирічних...
це, звісно, не виправдовує довбойопства окремих генералів і офіцерів нижче чином.
полювання на зайців ?
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служив Ільєю Муромцем у Володимира Ясне 🐞?
кажуть... то виходить міфічно-билінний "вєтєран"
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адже він є співучасник вбивства !
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Генерал Залужний - стратег !
і людей би стільки НЕ втратили, бо він пропонував переходити до оборони,
і мали б навчений резерв для ротацій.
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тепер одного бачу.
Це не поодинокі випадки, коли якісно підготовлені військові косять від фронту, ховаючись в ТЦК, і водночас відправляють на убій очкариків-цивілістів, які не мають уяви навіть про автомат калашнікова.