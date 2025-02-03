Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту без права на заставу

У понеділок, 3 лютого, Пирятинський районний суд Полтавської області підправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у суді сторона обвинувачення подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів з моменту затримання. Прокурор просив не визначати право внесення застави. Аргументував це тим, що визначення застави неможливе через застосування насилля щодо військовослужбовців з боку підозрюваного.

Як повідомляють журналісти, захисник підозрюваного повідомив, що його підзахисний активно співпрацював зі слідством. Зокрема, він дав свідчення правоохоронцям, брав участь у слідчому експерименті та повідомив де зброя, з якої поранив військовослужбовця ТЦК.

Також адвокат підозрюваного сказав на суді, що його підзахисний бажає відшкодувати моральні та матеріальні збитки потерпілим. Тому сторона захисту клопотала про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без права внесення застави.

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На суді підозрюваний Вадим Кузуб визнав провину. Він каже, що умисно не хотів вбити військового, а хотів його налякати та знешкодити.

Суддя ухвалила рішення про тримання під вартою строком 60 днів без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.

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