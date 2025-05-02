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Новини Ухилення від мобілізації
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Ділка, що продавав повістки для ухилення від мобілізації, затримали у Харкові

бізнес на повітстках у Харкові

Правоохоронці затримали мешканця Харкова, який організував "бізнес" на повістках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік підшукував військовозобов’язаних осіб, які бажали ухилитись від мобілізації, та пропонував свої послуги за грошову винагороду. За допомогою поштового перевізника ділок відправляв клієнтам повістки на відправку з наказом з’явитися до районного ОРТЦК та СП м. Харкова. Ці документи містили відповідні підписи та гербову печатку територіального центру комплектування.

Якщо військовозобов’язаного чоловіка з такою повісткою зупиняли представники ТЦК на вулиці, то не мали законних підстав виписувати йому ще одну упродовж місяця. Після закінчення "терміну дії" документа ділок відправляв клієнту ще один, з новою датою.

Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили бланки повісток, грошові кошти у різній валюті, банківські картки. Наразі встановлюється повне коло "клієнтів" ділка, а також осіб, причетних до оборудки, у тому числі серед співробітників ТЦК та СП.

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54-річному чоловіку в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

Харків (5625) мобілізація (3070) повістка (182) ухилянти (922) ТЦК та СП (579) Харківська область (861) Харківський район (271)


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Фраєр, не заніс кому треба вчасно.
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02.05.2025 21:25 Відповісти
Хорош уже выпендриваться. Давайте нормальную лотерею по дате рождения, в том числе и для женщин и для себя любимых.
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02.05.2025 21:45 Відповісти
вы, уважаемый, в войне во вьетнаме зависли?
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02.05.2025 22:15 Відповісти
Предложите свою версию справедливой мобилизации
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02.05.2025 22:39 Відповісти
да нехер ***********
- все. без всяких льгот для шарфюреров
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02.05.2025 22:50 Відповісти
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02.05.2025 22:07 Відповісти
 
 