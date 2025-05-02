Ділка, що продавав повістки для ухилення від мобілізації, затримали у Харкові

Правоохоронці затримали мешканця Харкова, який організував "бізнес" на повістках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік підшукував військовозобов’язаних осіб, які бажали ухилитись від мобілізації, та пропонував свої послуги за грошову винагороду. За допомогою поштового перевізника ділок відправляв клієнтам повістки на відправку з наказом з’явитися до районного ОРТЦК та СП м. Харкова. Ці документи містили відповідні підписи та гербову печатку територіального центру комплектування.

Якщо військовозобов’язаного чоловіка з такою повісткою зупиняли представники ТЦК на вулиці, то не мали законних підстав виписувати йому ще одну упродовж місяця. Після закінчення "терміну дії" документа ділок відправляв клієнту ще один, з новою датою.

Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили бланки повісток, грошові кошти у різній валюті, банківські картки. Наразі встановлюється повне коло "клієнтів" ділка, а також осіб, причетних до оборудки, у тому числі серед співробітників ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Змінював дані в системі "Оберіг" за гроші: викрито посадовця ТЦК на Одещині

54-річному чоловіку в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.