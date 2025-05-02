Дельца, продававшего повестки для уклонения от мобилизации, задержали в Харькове
Правоохранители задержали жителя Харькова, который организовал "бизнес" на повестках.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, мужчина подыскивал военнообязанных лиц, желающих уклониться от мобилизации, и предлагал свои услуги за денежное вознаграждение. С помощью почтового перевозчика делец отправлял клиентам повестки на отправку с приказом явиться в районный ОРТЦК и СП г. Харькова. Эти документы содержали соответствующие подписи и гербовую печать территориального центра комплектования.
Если военнообязанного мужчину с такой повесткой останавливали представители ТЦК на улице, то не имели законных оснований выписывать ему еще одну в течение месяца. После окончания "срока действия" документа делец отправлял клиенту еще один, с новой датой.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли бланки повесток, денежные средства в разной валюте, банковские карты. Сейчас устанавливается полный круг "клиентов" дельца, а также лиц, причастных к сделке, в том числе среди сотрудников ТЦК и СП.
54-летнему мужчине сообщено подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль