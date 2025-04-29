Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлятимуть на фронт, - Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести перевірку щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", - пояснили там.

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У Генштабі зазначили, що ці заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості.

"Що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - повідомили у Генштабі.

Також там заявили, що в період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.

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"Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.



Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України", - додали там.

Також протягом останніх років у ТЦК та СП збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо.

"Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - підсумували в Генштабі.

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