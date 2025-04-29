Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлятимуть на фронт, - Генштаб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести перевірку щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.
Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", - пояснили там.
У Генштабі зазначили, що ці заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості.
"Що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - повідомили у Генштабі.
Також там заявили, що в період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.
"Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.
Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України", - додали там.
Також протягом останніх років у ТЦК та СП збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо.
"Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - підсумували в Генштабі.
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ТЦКшники проявлять себе героями на фронті проти рашистів, а не як зараз в тилу проти бідних, хворих, стариків.
Один був і то звільнився, важка хвороба.
Кулі далеко ходити, он головний цілувальник, начальник рівненського ТЦК - теж із пафосом оголосили, що його на фронт відправлено. Той клоцн десь у шинках Одеси потусувався і через місяць як ветеран з бойовим досвідом відправлений на підвищення - начальником закарпатського ТЦК
Не чув таке, рашист?
а у вас ?
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А хто має гроші, той відкуповується.
Ви це і підтвердили, що багаті та їх діти спокійно ходять спокійно в півнички, кабаки, тренажерні зали регулярно, бо... відкупились від ТЦК і ментів, тому їх не чіпали і не будуть мобілізувати ніколи.
Ти що, статтю не читав?!
І один на одного будуть нарікати, що то ти ухилянт.. ні то ти ухилянт.
Не за ТЦК, а за те, щоб знімали ті свої жінчині колготки та згадували, шо ви чоловіки лише за метрикою, але йза статтю.
Щодо ТЦК - був дома, заходив. Бойових відрізняю моментально. Ми один одного в натовпі впізнаємо.
Є бойові. Але більшість дійсно - ні риба, ні м'ясо.
100% підтримую, що треба трохи й дійсно послужити.
Бо служба в глибокому тилу - то не служба.
Справжня служба у нас - на нулі.
А то думали відсидітися в тилу, будучи на військовій службі.
Друг друга тепер будуть бусифікувати.
Дехто, кого знаю - реально втомився - переводились ближче додому. Ну куди - в роти охорони там, ще кудись на полігони інструкторами, таке.
Шо прикольно - більшість зненацька знову опинилася на нулі. Але на інших напрямках. Від добра добра не шукають, іншими словами ))
Але в ТЦК дослужувати не пішов ніхто з побратимів.
І причина одна - ніхто не бажає бачити поруч з собою небойових паркетних військових.
Ми різні.
Добре там, де нас нема.
Звісно, все міняється в гіршу сторону.
В 22-му були ЗСУ, тепер УПА. Українська паперова армія.
Нема вже тих моїх командирів, з якими починав в 22-му.
Але казав не раз. На переправі коней не міняють.
В 22-му після першого піз***рєзу урочисто отримав патч батальйону і окремо, своєї Сотні (у нас так роти називаються неофіційно). З цими патчами я буду і в цивільному житті, якщо доживу.
ТЦК-шник "мобілізує" собі підрозділ і разом з ним відправляється на фронт.
ТЦКуни, щоб не йти воювати будуть платити керівникам
А щоб платити - потрібні гроші. Звідки вони їх візьмуть написати чи самі здогадаєтеся?
А тепер ще обіцяний аудит нарешті проведіть. Там у вас повно тих, хто отримує зарплату (навіть бойові), але досі не знає з якого боку автомат стріляє.
От кого реально не завадило б відправити на фронт - так це нашу мусорню. Усіх до одного, на ротаційній основі. Але вони нажаль не готові до окопів і, як кажуть, більш корисні у тилу.
Хтось каже 100 тисяч, хтось каже меньше.
Але їх десятки тисяч розвелось по країні.
Нехай половину відправлять на фронт.
То це вже буде , як мінімум 10 укомплектованих бригад.
Це вже по чисельності приблизно 2 корпуса, які зараз формують зазвичай з 5 бригад.
Зараз, РАПТОВО усі ТЦКашники стануть УХИЛЯНТАМИ, СЗЧешниками та БІГУНАМИ через кордон.
Як-що звичайні люди бегуть-ховаются, мабуть 20-30%, то ТЦКашники, прогнозую, побіжуть усі 99% !!!