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Новини ТЦК на фронті
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Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлятимуть на фронт, - Генштаб

Військових ТЦК направлять на передову. Що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести перевірку щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", - пояснили там.

Читайте: Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував карабіном працівникам ТЦК на Одещині

У Генштабі зазначили, що ці заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості.

"Що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - повідомили у Генштабі.

Також там заявили, що в період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.

Читайте також: Щомісяця в Україні відкривають понад 4,7 тисячі виконавчих проваджень через несплачені штрафи ТЦК

"Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.

Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України", - додали там.

Також протягом останніх років у ТЦК та СП збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо.

"Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - підсумували в Генштабі.

Читайте: 70% працівників ТЦК пішли на фронт з осені 2024 року, - Сухопутні війська

Автор: 

ЗСУ (7556) ТЦК та СП (572)


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Топ коментарі
+15
Нарешті...
ТЦКшники проявлять себе героями на фронті проти рашистів, а не як зараз в тилу проти бідних, хворих, стариків.
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29.04.2025 16:47
+15
Черговий потужний пук. Більшість тих, хто там служить вже давно купили собі діагнози з явною непридатністю до бойових дій, благо ВЛК ж під боком та і в окопі стільки не заробиш. Відправлять, можливо, пару невдах і на цьому все зупиниться. Машина ТЦК + ВЛК стільки чорного налу приносить, що її ніхто не прикриє.
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29.04.2025 16:58
+14
Тю. А так красиво розповідали, що майже всі тцкашники-поранені убдешники. Прийдеться знову хабарі розносити.
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29.04.2025 16:52
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Нарешті...
ТЦКшники проявлять себе героями на фронті проти рашистів, а не як зараз в тилу проти бідних, хворих, стариків.
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29.04.2025 16:47 Відповісти
В нашому районному ТЦК військовий персонал весь бував на фронті. Т
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29.04.2025 16:50 Відповісти
А в нашому ТЦК вже не має жодного працівника, хто був би на фронті.
Один був і то звільнився, важка хвороба.
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29.04.2025 16:54 Відповісти
В моєму половина кто був на фронті. Є що немає кінцівки, в так просто ветерани
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29.04.2025 16:57 Відповісти
Ось тут і весь парадокс, що УБД дають однаково тим, хто просто «був» на фронті, і хто там воював. Ні для кого не секрет, що ті, хто зі зв'язками, мажорчики, тиловики та інші, тусуються з місяць-два десь за 100 км від фронту, тому отримують УБД і потім із барбершопними борідками важливо розповідають, як вони голими руками винищувачі збивали...

Кулі далеко ходити, он головний цілувальник, начальник рівненського ТЦК - теж із пафосом оголосили, що його на фронт відправлено. Той клоцн десь у шинках Одеси потусувався і через місяць як ветеран з бойовим досвідом відправлений на підвищення - начальником закарпатського ТЦК
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29.04.2025 17:55 Відповісти
И где твой ТЦК? В Вологде?
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29.04.2025 17:36 Відповісти
Чому ще не на фронті, ТЦКшник?
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29.04.2025 17:45 Відповісти
Где твой ТЦК спрашиваю, в Вологде? Или ты родную московскую говорку перестало понимать?
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29.04.2025 18:07 Відповісти
Москаль, вивчи мову, а потім шифруйся.
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29.04.2025 18:09 Відповісти
Да мой суржик лучше твоего в 10 раз. И что, слово кацап даже напечатать не можем да? Последний раз спрашиваю где твой ТЦК, я ведь найду все равно по другим твоим постам и ай пи, или мы выйдем на твою Вологду?
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29.04.2025 18:16 Відповісти
А у нас кажуть москаль.
Не чув таке, рашист?
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29.04.2025 18:22 Відповісти
Где у вас? В Вологде?
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29.04.2025 18:24 Відповісти
Галичина. Чув про неї, москаль?
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29.04.2025 18:25 Відповісти
Брехня
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29.04.2025 16:54 Відповісти
П...ш як Троцький. Бував і воював різні речі. Після війни виявиться, що 90% тецекашників і поліцаїв чоловічої статі мають УБД - зуб ставлю, а воюють насправді відсотків з 10, якщо не 5.
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29.04.2025 17:02 Відповісти
Не буде цього, не хвилюйтесь. Всі , хто був на фронті воювали. На фронті нема ділянок, де нема війни.
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29.04.2025 17:11 Відповісти
Мабуть в тебе нема рідних і знайомих що дійсно воюють. УБД тилові щури заробляють за місяць чаювання на блокпостах не ближче 30км від фронту - ця практика напрацьована і в МВС, і деякими командирами частин ЗСУ ще під час АТО і успішно продовжується. Навіть тут на Цензорі неодноразово були комюніке про кримінальні справи на мільйони гривень неправомірно виплачених бойових, але схему, яку використовують для нарахування, звісно не оприлюднюють. Щоб ті бойові нарахувати і зробити потрібному, звісно нескупому підлеглому УБД, йому влаштовують відрядження в зону бойових дій - кілька тижнів попити каву на блокпосту.
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29.04.2025 17:46 Відповісти
пивнички та тренажерні зали Києва повні "бідних, хворих, стариків"

а у вас ?

.
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29.04.2025 16:52 Відповісти
ТЦК стали брудною погризеною кісткою для срача дурнів

.
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29.04.2025 16:54 Відповісти
"бідних, хворих, стариків" 18 - 25 років...?
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29.04.2025 16:54 Відповісти
Правильно, на фронт хапають бідних.
А хто має гроші, той відкуповується.
Ви це і підтвердили, що багаті та їх діти спокійно ходять спокійно в півнички, кабаки, тренажерні зали регулярно, бо... відкупились від ТЦК і ментів, тому їх не чіпали і не будуть мобілізувати ніколи.
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29.04.2025 16:59 Відповісти
Гроші ******* всі. Бідні також. Не богаті винні в тому, що бідні не мають грошей. Лише страх покарання може побороти жадібність. В Україні багато людей зі зброєю, але нема тих, хто готовий карати.
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29.04.2025 17:07 Відповісти
Та скільки з них біженці з Харкова, Одеси, Донецька та інші? Я пом'ятаю на початку війни були розмови про другу хвилю мобілізації, в яку пудуть іти саме чоловіки з захоплених регіонів. Я пам'ятаю як встав на облік у Франківську як біженець з Київа. Але потім ці всі харків'яни та інші просто поховались, а я маю воювати. Воювати мають не ТЦК, а має бути нормальна друга хвиля мобілізації.
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29.04.2025 17:03 Відповісти
Щось ви, пане, дуже проти мобілізації ТЦК, часом там не працюєте? Та і взагалі, нещодавно один начальник Пологівського ТЦК казав, що там працювати дуже важко, тому треба дати шанс людям на відпочинок в окопах!
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29.04.2025 17:16 Відповісти
Який сенс в дописі, крім безглуздої спроби виправдати ухилянство?
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29.04.2025 17:21 Відповісти
Та чому «ухилянство»? По перше працівники ТЦК, які можуть по здоров'ю воювати, та які чомусь цього не роблять - такі ж «ухилянти» як і звичайні цивільні. І разом із ними за компанію поліція, судді, прокурори-інваліди та інші. Як всі «ухилянти» - то всі, а то не зовсім чесно виходить, що якщо ти бідний, чи без посади - ти ухилянт, а якщо багатий чи з посадою - то ти надважлива заброньована одиниця, яка не створена для війни.
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29.04.2025 17:29 Відповісти
якщо ти корисний в тилу то в тебе є броня, і ти не воюєш. у тебе так?
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29.04.2025 18:31 Відповісти
Введите лотерею по дате рождения , для обоих полов, и не нужно будет никакое Тцк
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29.04.2025 17:25 Відповісти
Жіночки могли б повістки розносити
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29.04.2025 16:48 Відповісти
Як жінки будуть ловити 30 річних бугаїів-сцикунів?
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29.04.2025 16:51 Відповісти
Для чого їх ловити - повістку вручили - коли не з"являється - тоді відповідальність - але починати потрібно з 95 - го Кварталу - тоді й інші підтягнуться
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29.04.2025 16:56 Відповісти
Ніхто не підтянется. Бо якби б мали честь, то країна б була іншою. Цього всього б не було.
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29.04.2025 17:11 Відповісти
Сирський обіцяє бугаїв-сцикунів на захист країни відправити.
Ти що, статтю не читав?!
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29.04.2025 16:57 Відповісти
Можливо він той самий працівник
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29.04.2025 17:00 Відповісти
Дуже схоже))
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29.04.2025 17:01 Відповісти
А за законом мають ловити копи, а не ТЦК...
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29.04.2025 17:00 Відповісти
Тепер ТЦКшники будуть один одного ловити.
І один на одного будуть нарікати, що то ти ухилянт.. ні то ти ухилянт.
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29.04.2025 17:09 Відповісти
Путін прийде, порядок наведе? Так?
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29.04.2025 17:12 Відповісти
Генштаб України. Читайте уважно новину.
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29.04.2025 17:37 Відповісти
А на якiй пiдставi? У копiв на руках ухвала суду? Чи може ТЦК вже перебрало на себе функцii суду i може подавати в розшук?
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29.04.2025 17:12 Відповісти
В смысле в случае неявки? Ой да это быстро можно сделать при желании.
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29.04.2025 17:27 Відповісти
Нет, но может *********
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29.04.2025 17:32 Відповісти
Це вже вкотре?
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29.04.2025 16:50 Відповісти
Казки Шехерезади. Ті пацюки, що в кабінетах як сиділи так і будуть сидіти. Поженуть лише тих , хто ворота відкриває
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29.04.2025 16:50 Відповісти
Це точно. Те що замінили всіх керівників - нахабна брехня. Влада думає що після тієї репутації яку вона свідомо зробила для ТЦК, військові будуть згодні там служити.
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29.04.2025 17:22 Відповісти
Що й треба було довести. 20% цивільні, 80% трутні, які військові лише за документами. І ні на якій фронт вони звичайно не потраплять.
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29.04.2025 16:51 Відповісти
Бики споганили саме поняття військомат і їх на блокпости за 50 км від фронту, щоб УБД вручити, а поранених підставлять під гнів людський.
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29.04.2025 17:08 Відповісти
ну досвід отримають, якщр виживуть. Але все це ганьба, будь кого відправляти на "передок" без попернього вишколу та злагодження. Нагадує народне ополчення часів 2-ї світової
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29.04.2025 16:52 Відповісти
Не сміши. Ніхто їх на передок не відправить - покошмарять народ і воїнів на блокпостах за 50 км від фронту, нагородять їх посвідченнями УБД, а потім зформують з них бригаду нацгвардії для розгону майдану. Вірні пси для режиму.
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29.04.2025 17:13 Відповісти
Тю. А так красиво розповідали, що майже всі тцкашники-поранені убдешники. Прийдеться знову хабарі розносити.
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29.04.2025 16:52 Відповісти
А якщо людина обмежено придатна..тоді як теж на фронт?
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29.04.2025 16:53 Відповісти
На россії в інвалідних візкаї людей на м'ясний штурм відправляють і всі задоволені. Не витримає фронт і ви про це на власній шкурі дізнаєтесь.
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29.04.2025 17:13 Відповісти
А мусорню коли?
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29.04.2025 16:56 Відповісти
Тебе вже шукають.
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29.04.2025 17:14 Відповісти
Ви працівник ТЦК?
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29.04.2025 17:40 Відповісти
Нет. Я ассенизатор.
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29.04.2025 18:24 Відповісти
Черговий потужний пук. Більшість тих, хто там служить вже давно купили собі діагнози з явною непридатністю до бойових дій, благо ВЛК ж під боком та і в окопі стільки не заробиш. Відправлять, можливо, пару невдах і на цьому все зупиниться. Машина ТЦК + ВЛК стільки чорного налу приносить, що її ніхто не прикриє.
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29.04.2025 16:58 Відповісти
А раніше казали що всі тецекашники це поранені на фронті ветерани. Хто ж тоді з них піде на фронт?
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29.04.2025 16:58 Відповісти
Тут багато хто з ухилянтів під кожним моїм коментом трендить, шо я топлю за ТЦК.
Не за ТЦК, а за те, щоб знімали ті свої жінчині колготки та згадували, шо ви чоловіки лише за метрикою, але йза статтю.
Щодо ТЦК - був дома, заходив. Бойових відрізняю моментально. Ми один одного в натовпі впізнаємо.
Є бойові. Але більшість дійсно - ні риба, ні м'ясо.
100% підтримую, що треба трохи й дійсно послужити.
Бо служба в глибокому тилу - то не служба.
Справжня служба у нас - на нулі.
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29.04.2025 17:03 Відповісти
От з бугаїв ТЦКшників і знімають жіночі колготки і пояснять їм що вони теж повинні воювати на фронті.
А то думали відсидітися в тилу, будучи на військовій службі.
Друг друга тепер будуть бусифікувати.
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29.04.2025 17:23 Відповісти
За три роки від нас багато хто перевівся. В основному йшли в ССО, 3ШБ, до знайомих, до родичів, різні причини.
Дехто, кого знаю - реально втомився - переводились ближче додому. Ну куди - в роти охорони там, ще кудись на полігони інструкторами, таке.
Шо прикольно - більшість зненацька знову опинилася на нулі. Але на інших напрямках. Від добра добра не шукають, іншими словами ))
Але в ТЦК дослужувати не пішов ніхто з побратимів.
І причина одна - ніхто не бажає бачити поруч з собою небойових паркетних військових.
Ми різні.
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29.04.2025 17:45 Відповісти
Навздогін. Навіть не уявляю собі, щоб шукав десь в іншому місці відношення.
Добре там, де нас нема.
Звісно, все міняється в гіршу сторону.
В 22-му були ЗСУ, тепер УПА. Українська паперова армія.
Нема вже тих моїх командирів, з якими починав в 22-му.
Але казав не раз. На переправі коней не міняють.
В 22-му після першого піз***рєзу урочисто отримав патч батальйону і окремо, своєї Сотні (у нас так роти називаються неофіційно). З цими патчами я буду і в цивільному житті, якщо доживу.
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29.04.2025 17:50 Відповісти
Ну нарештi когути з ТЦК будуть воювати!!!
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29.04.2025 17:07 Відповісти
Розмріялися. Звичайна піар акція щоб збити негатив.
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29.04.2025 17:10 Відповісти
Ниємо та ухиляємося разом! 🙋‍♂️
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29.04.2025 17:16 Відповісти
Ветеран колчаківських фронтів?
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29.04.2025 18:35 Відповісти
Можливо,у нашому зеленому царстві🤔🤡
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29.04.2025 17:24 Відповісти
Вже давно пропонували чудову схему:
ТЦК-шник "мобілізує" собі підрозділ і разом з ним відправляється на фронт.
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29.04.2025 17:07 Відповісти
У него очень большие шансы погибнуть в первый же день. Шальная пуля.
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29.04.2025 17:34 Відповісти
Один каже там одні цивільні, інші - що там списані. А тепер оце. Всі новини розраховані на масову що тижневу амнизію чи нульову пам'ять.
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29.04.2025 17:08 Відповісти
радіти нема чому!
ТЦКуни, щоб не йти воювати будуть платити керівникам
А щоб платити - потрібні гроші. Звідки вони їх візьмуть написати чи самі здогадаєтеся?
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29.04.2025 17:10 Відповісти
Чудово, пане головнокомандувач!
А тепер ще обіцяний аудит нарешті проведіть. Там у вас повно тих, хто отримує зарплату (навіть бойові), але досі не знає з якого боку автомат стріляє.
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29.04.2025 17:12 Відповісти
Потрібно ще перевірити службу ДСНС , бо там є багато влаштованих родичами і знайомими але вони навіть не служать , просто мають посвідчення і бронь .Сам знаю таке чудо , власник автомагазину , настільки нахабний що на роботу в магазин приїжає в формі ДСНС .
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29.04.2025 17:12 Відповісти
Это уже не первое заявление а наши местные людоловы и дальше спокойно бродят по улицам райцентра и сшибают бабки с ухилянтов.
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29.04.2025 17:12 Відповісти
За хлопців з ТЦК можна не хвилюватися. Усі вони давно підстилили собі соломки, поробили інвалідності, УБД, чи на зовсім крайній випадок папірчик 'придатний до служби у ТЦК та СП'. Тим більше що у цій 'чудовій' структурі працює кругова порука, усі один-одного покривають і випадкових людей там майже немає.

От кого реально не завадило б відправити на фронт - так це нашу мусорню. Усіх до одного, на ротаційній основі. Але вони нажаль не готові до окопів і, як кажуть, більш корисні у тилу.
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29.04.2025 17:14 Відповісти
Перед відправленням треба їм ще й піздюлєй дати так як вони відносились до звичайних українських громадян!
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29.04.2025 17:14 Відповісти
Скільки ТЦКшників в країні?
Хтось каже 100 тисяч, хтось каже меньше.
Але їх десятки тисяч розвелось по країні.
Нехай половину відправлять на фронт.
То це вже буде , як мінімум 10 укомплектованих бригад.
Це вже по чисельності приблизно 2 корпуса, які зараз формують зазвичай з 5 бригад.
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29.04.2025 17:18 Відповісти
А якщо ще й ментів додати,які не воювали! То ще + 300 000!
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29.04.2025 17:23 Відповісти
Менти вони не вміють воювати.
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29.04.2025 18:18 Відповісти
Лежу і мрію... Те-це-кашник потрапляє на фронт і там зустрічає тих, кого бусифікував ! Тьху ! Привидиться ж таке !... Мабуть я трішки задрімав...
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29.04.2025 17:22 Відповісти
Та не вірте ви в цю маячню! Можливо якогось чмошніка з ТЦК і відправлять! А жирні та пузаті тцкуни залишаться!
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29.04.2025 17:22 Відповісти
Можуть всих відправити,тільки куди.Посиде десь пів місяця в беспечному місці і вже тецекун,пройшовший пекло буде .УБД багато так отримували з 2014р
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29.04.2025 18:17 Відповісти
Не така схема потрібна! От скільки і кого собі наловив, то з тими сам йді й воюй! Думаю, тоді б не хапали старих,хворих та бідних!
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29.04.2025 17:26 Відповісти
Ха-ха!
Зараз, РАПТОВО усі ТЦКашники стануть УХИЛЯНТАМИ, СЗЧешниками та БІГУНАМИ через кордон.
Як-що звичайні люди бегуть-ховаются, мабуть 20-30%, то ТЦКашники, прогнозую, побіжуть усі 99% !!!
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29.04.2025 17:34 Відповісти
Вони вже там майже всі мільйонери, деякі навіть доларові і на фронт точно не потраплять. В нашому районному тцк є "чорт" який сидить ще з 2014 року і ніде не воював, в 2022 спеціально розвівся з дружиною і оформив опіку за власними неповнолітніми дітьми. А " фейкових" інвалідів, в тому числі "бойових", взагалі десь половина, якщо не більше. Реальних воїнів там одиниці і скоріше за все їх повторно відправлять на фронт, а не корупціонерів та "бусифікаторів".
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29.04.2025 17:45 Відповісти
Це ж як зеленський і його шобла старалися, що українці стали ненавидити свою армію?
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29.04.2025 17:51 Відповісти
ТЦК це не армія.
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29.04.2025 18:05 Відповісти
Шобла зелена,а також цензор хочуть вбити людям в голови,що ТЦК це ЗСУ,але ж не всі дурні навкруг .ТЦК,як і поліція підори-пристосуванці,що ховають свої сраки в тилу.
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29.04.2025 18:13 Відповісти
Так Примаченко ж говорил, что 90% тцкшников- воевали!
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29.04.2025 18:14 Відповісти
Звичайно воювали. На людоловських фронтах. І з власним сумлінням.
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29.04.2025 18:29 Відповісти
 
 