Военных ТЦК без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут отправлять на фронт, - Генштаб
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести проверку по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Так, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях", - пояснили там.
В Генштабе отметили, что эти меры имеют целью улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости.
"Что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах", - сообщили в Генштабе.
Также там заявили, что в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Сейчас почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт.
"Защитники и защитницы, которые получили ранения (контузии) во время боевых действий на сегодня составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП.
Следует добавить, что 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки - гражданские лица, то есть работники Вооруженных Сил Украины", - добавили там.
Также в течение последних лет в ТЦК и СП увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и тому подобное.
"Мероприятия по совершенствованию работы ТЦК и СП продолжаются", - подытожили в Генштабе.
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ТЦКшники проявлять себе героями на фронті проти рашистів, а не як зараз в тилу проти бідних, хворих, стариків.
Один був і то звільнився, важка хвороба.
а у вас ?
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А хто має гроші, той відкуповується.
Ви це і підтвердили, що багаті та їх діти спокійно ходять спокійно в півнички, кабаки, тренажерні зали регулярно, бо... відкупились від ТЦК і ментів, тому їх не чіпали і не будуть мобілізувати ніколи.
Ти що, статтю не читав?!
І один на одного будуть нарікати, що то ти ухилянт.. ні то ти ухилянт.
Не за ТЦК, а за те, щоб знімали ті свої жінчині колготки та згадували, шо ви чоловіки лише за метрикою, але йза статтю.
Щодо ТЦК - був дома, заходив. Бойових відрізняю моментально. Ми один одного в натовпі впізнаємо.
Є бойові. Але більшість дійсно - ні риба, ні м'ясо.
100% підтримую, що треба трохи й дійсно послужити.
Бо служба в глибокому тилу - то не служба.
Справжня служба у нас - на нулі.
А то думали відсидітися в тилу, будучи на військовій службі.
Друг друга тепер будуть бусифікувати.
ТЦК-шник "мобілізує" собі підрозділ і разом з ним відправляється на фронт.
ТЦКуни, щоб не йти воювати будуть платити керівникам
А щоб платити - потрібні гроші. Звідки вони їх візьмуть написати чи самі здогадаєтеся?
А тепер ще обіцяний аудит нарешті проведіть. Там у вас повно тих, хто отримує зарплату (навіть бойові), але досі не знає з якого боку автомат стріляє.
От кого реально не завадило б відправити на фронт - так це нашу мусорню. Усіх до одного, на ротаційній основі. Але вони нажаль не готові до окопів і, як кажуть, більш корисні у тилу.
Хтось каже 100 тисяч, хтось каже меньше.
Але їх десятки тисяч розвелось по країні.
Нехай половину відправлять на фронт.
То це вже буде , як мінімум 10 укомплектованих бригад.
Це вже по чисельності приблизно 2 корпуса, які зараз формують зазвичай з 5 бригад.