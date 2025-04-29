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Новости ТЦК на фронте
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Военных ТЦК без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут отправлять на фронт, - Генштаб

Военных ТЦК направят на передовую. Что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести проверку по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Так, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях", - пояснили там.

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В Генштабе отметили, что эти меры имеют целью улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости.

"Что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах", - сообщили в Генштабе.

Также там заявили, что в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Сейчас почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт.

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"Защитники и защитницы, которые получили ранения (контузии) во время боевых действий на сегодня составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП.

Следует добавить, что 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки - гражданские лица, то есть работники Вооруженных Сил Украины", - добавили там.

Также в течение последних лет в ТЦК и СП увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и тому подобное.

"Мероприятия по совершенствованию работы ТЦК и СП продолжаются", - подытожили в Генштабе.

Читайте: 70% работников ТЦК ушли на фронт с осени 2024 года, - Сухопутные войска

Автор: 

ВСУ (6596) ТЦК (530)


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Топ комментарии
+12
Тю. А так красиво розповідали, що майже всі тцкашники-поранені убдешники. Прийдеться знову хабарі розносити.
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29.04.2025 16:52
+10
Казки Шехерезади. Ті пацюки, що в кабінетах як сиділи так і будуть сидіти. Поженуть лише тих , хто ворота відкриває
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29.04.2025 16:50
+10
Що й треба було довести. 20% цивільні, 80% трутні, які військові лише за документами. І ні на якій фронт вони звичайно не потраплять.
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29.04.2025 16:51
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Нарешті...
ТЦКшники проявлять себе героями на фронті проти рашистів, а не як зараз в тилу проти бідних, хворих, стариків.
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29.04.2025 16:47 Ответить
В нашому районному ТЦК військовий персонал весь бував на фронті. Т
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29.04.2025 16:50 Ответить
А в нашому ТЦК вже не має жодного працівника, хто був би на фронті.
Один був і то звільнився, важка хвороба.
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29.04.2025 16:54 Ответить
В моєму половина кто був на фронті. Є що немає кінцівки, в так просто ветерани
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29.04.2025 16:57 Ответить
Брехня
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29.04.2025 16:54 Ответить
П...ш як Троцький. Бував і воював різні речі. Після війни виявиться, що 90% тецекашників і поліцаїв чоловічої статі мають УБД - зуб ставлю, а воюють насправді відсотків з 10, якщо не 5.
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29.04.2025 17:02 Ответить
Не буде цього, не хвилюйтесь. Всі , хто був на фронті воювали. На фронті нема ділянок, де нема війни.
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29.04.2025 17:11 Ответить
пивнички та тренажерні зали Києва повні "бідних, хворих, стариків"

а у вас ?

.
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29.04.2025 16:52 Ответить
ТЦК стали брудною погризеною кісткою для срача дурнів

.
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29.04.2025 16:54 Ответить
"бідних, хворих, стариків" 18 - 25 років...?
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29.04.2025 16:54 Ответить
Правильно, на фронт хапають бідних.
А хто має гроші, той відкуповується.
Ви це і підтвердили, що багаті та їх діти спокійно ходять спокійно в півнички, кабаки, тренажерні зали регулярно, бо... відкупились від ТЦК і ментів, тому їх не чіпали і не будуть мобілізувати ніколи.
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29.04.2025 16:59 Ответить
Гроші ******* всі. Бідні також. Не богаті винні в тому, що бідні не мають грошей. Лише страх покарання може побороти жадібність. В Україні багато людей зі зброєю, але нема тих, хто готовий карати.
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29.04.2025 17:07 Ответить
Та скільки з них біженці з Харкова, Одеси, Донецька та інші? Я пом'ятаю на початку війни були розмови про другу хвилю мобілізації, в яку пудуть іти саме чоловіки з захоплених регіонів. Я пам'ятаю як встав на облік у Франківську як біженець з Київа. Але потім ці всі харків'яни та інші просто поховались, а я маю воювати. Воювати мають не ТЦК, а має бути нормальна друга хвиля мобілізації.
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29.04.2025 17:03 Ответить
Щось ви, пане, дуже проти мобілізації ТЦК, часом там не працюєте? Та і взагалі, нещодавно один начальник Пологівського ТЦК казав, що там працювати дуже важко, тому треба дати шанс людям на відпочинок в окопах!
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29.04.2025 17:16 Ответить
Який сенс в дописі, крім безглуздої спроби виправдати ухилянство?
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29.04.2025 17:21 Ответить
Та чому «ухилянство»? По перше працівники ТЦК, які можуть по здоров'ю воювати, та які чомусь цього не роблять - такі ж «ухилянти» як і звичайні цивільні. І разом із ними за компанію поліція, судді, прокурори-інваліди та інші. Як всі «ухилянти» - то всі, а то не зовсім чесно виходить, що якщо ти бідний, чи без посади - ти ухилянт, а якщо багатий чи з посадою - то ти надважлива заброньована одиниця, яка не створена для війни.
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29.04.2025 17:29 Ответить
Введите лотерею по дате рождения , для обоих полов, и не нужно будет никакое Тцк
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29.04.2025 17:25 Ответить
Жіночки могли б повістки розносити
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29.04.2025 16:48 Ответить
Як жінки будуть ловити 30 річних бугаїів-сцикунів?
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29.04.2025 16:51 Ответить
Для чого їх ловити - повістку вручили - коли не з"являється - тоді відповідальність - але починати потрібно з 95 - го Кварталу - тоді й інші підтягнуться
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29.04.2025 16:56 Ответить
Ніхто не підтянется. Бо якби б мали честь, то країна б була іншою. Цього всього б не було.
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29.04.2025 17:11 Ответить
Сирський обіцяє бугаїв-сцикунів на захист країни відправити.
Ти що, статтю не читав?!
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29.04.2025 16:57 Ответить
Можливо він той самий працівник
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29.04.2025 17:00 Ответить
Дуже схоже))
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29.04.2025 17:01 Ответить
А за законом мають ловити копи, а не ТЦК...
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29.04.2025 17:00 Ответить
Тепер ТЦКшники будуть один одного ловити.
І один на одного будуть нарікати, що то ти ухилянт.. ні то ти ухилянт.
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29.04.2025 17:09 Ответить
Путін прийде, порядок наведе? Так?
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29.04.2025 17:12 Ответить
А на якiй пiдставi? У копiв на руках ухвала суду? Чи може ТЦК вже перебрало на себе функцii суду i може подавати в розшук?
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29.04.2025 17:12 Ответить
В смысле в случае неявки? Ой да это быстро можно сделать при желании.
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29.04.2025 17:27 Ответить
Це вже вкотре?
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29.04.2025 16:50 Ответить
Казки Шехерезади. Ті пацюки, що в кабінетах як сиділи так і будуть сидіти. Поженуть лише тих , хто ворота відкриває
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29.04.2025 16:50 Ответить
Це точно. Те що замінили всіх керівників - нахабна брехня. Влада думає що після тієї репутації яку вона свідомо зробила для ТЦК, військові будуть згодні там служити.
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29.04.2025 17:22 Ответить
Що й треба було довести. 20% цивільні, 80% трутні, які військові лише за документами. І ні на якій фронт вони звичайно не потраплять.
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29.04.2025 16:51 Ответить
Бики споганили саме поняття військомат і їх на блокпости за 50 км від фронту, щоб УБД вручити, а поранених підставлять під гнів людський.
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29.04.2025 17:08 Ответить
ну досвід отримають, якщр виживуть. Але все це ганьба, будь кого відправляти на "передок" без попернього вишколу та злагодження. Нагадує народне ополчення часів 2-ї світової
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29.04.2025 16:52 Ответить
Не сміши. Ніхто їх на передок не відправить - покошмарять народ і воїнів на блокпостах за 50 км від фронту, нагородять їх посвідченнями УБД, а потім зформують з них бригаду нацгвардії для розгону майдану. Вірні пси для режиму.
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29.04.2025 17:13 Ответить
Тю. А так красиво розповідали, що майже всі тцкашники-поранені убдешники. Прийдеться знову хабарі розносити.
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29.04.2025 16:52 Ответить
А якщо людина обмежено придатна..тоді як теж на фронт?
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29.04.2025 16:53 Ответить
На россії в інвалідних візкаї людей на м'ясний штурм відправляють і всі задоволені. Не витримає фронт і ви про це на власній шкурі дізнаєтесь.
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29.04.2025 17:13 Ответить
А мусорню коли?
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29.04.2025 16:56 Ответить
Тебе вже шукають.
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29.04.2025 17:14 Ответить
Черговий потужний пук. Більшість тих, хто там служить вже давно купили собі діагнози з явною непридатністю до бойових дій, благо ВЛК ж під боком та і в окопі стільки не заробиш. Відправлять, можливо, пару невдах і на цьому все зупиниться. Машина ТЦК + ВЛК стільки чорного налу приносить, що її ніхто не прикриє.
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29.04.2025 16:58 Ответить
А раніше казали що всі тецекашники це поранені на фронті ветерани. Хто ж тоді з них піде на фронт?
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29.04.2025 16:58 Ответить
Тут багато хто з ухилянтів під кожним моїм коментом трендить, шо я топлю за ТЦК.
Не за ТЦК, а за те, щоб знімали ті свої жінчині колготки та згадували, шо ви чоловіки лише за метрикою, але йза статтю.
Щодо ТЦК - був дома, заходив. Бойових відрізняю моментально. Ми один одного в натовпі впізнаємо.
Є бойові. Але більшість дійсно - ні риба, ні м'ясо.
100% підтримую, що треба трохи й дійсно послужити.
Бо служба в глибокому тилу - то не служба.
Справжня служба у нас - на нулі.
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29.04.2025 17:03 Ответить
От з бугаїв ТЦКшників і знімають жіночі колготки і пояснять їм що вони теж повинні воювати на фронті.
А то думали відсидітися в тилу, будучи на військовій службі.
Друг друга тепер будуть бусифікувати.
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29.04.2025 17:23 Ответить
Ну нарештi когути з ТЦК будуть воювати!!!
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29.04.2025 17:07 Ответить
Розмріялися. Звичайна піар акція щоб збити негатив.
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29.04.2025 17:10 Ответить
Ниємо та ухиляємося разом! 🙋‍♂️
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29.04.2025 17:16 Ответить
Можливо,у нашому зеленому царстві🤔🤡
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29.04.2025 17:24 Ответить
Вже давно пропонували чудову схему:
ТЦК-шник "мобілізує" собі підрозділ і разом з ним відправляється на фронт.
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29.04.2025 17:07 Ответить
Один каже там одні цивільні, інші - що там списані. А тепер оце. Всі новини розраховані на масову що тижневу амнизію чи нульову пам'ять.
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29.04.2025 17:08 Ответить
радіти нема чому!
ТЦКуни, щоб не йти воювати будуть платити керівникам
А щоб платити - потрібні гроші. Звідки вони їх візьмуть написати чи самі здогадаєтеся?
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29.04.2025 17:10 Ответить
Чудово, пане головнокомандувач!
А тепер ще обіцяний аудит нарешті проведіть. Там у вас повно тих, хто отримує зарплату (навіть бойові), але досі не знає з якого боку автомат стріляє.
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29.04.2025 17:12 Ответить
Потрібно ще перевірити службу ДСНС , бо там є багато влаштованих родичами і знайомими але вони навіть не служать , просто мають посвідчення і бронь .Сам знаю таке чудо , власник автомагазину , настільки нахабний що на роботу в магазин приїжає в формі ДСНС .
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29.04.2025 17:12 Ответить
Это уже не первое заявление а наши местные людоловы и дальше спокойно бродят по улицам райцентра и сшибают бабки с ухилянтов.
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29.04.2025 17:12 Ответить
За хлопців з ТЦК можна не хвилюватися. Усі вони давно підстилили собі соломки, поробили інвалідності, УБД, чи на зовсім крайній випадок папірчик 'придатний до служби у ТЦК та СП'. Тим більше що у цій 'чудовій' структурі працює кругова порука, усі один-одного покривають і випадкових людей там майже немає.

От кого реально не завадило б відправити на фронт - так це нашу мусорню. Усіх до одного, на ротаційній основі. Але вони нажаль не готові до окопів і, як кажуть, більш корисні у тилу.
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29.04.2025 17:14 Ответить
Перед відправленням треба їм ще й піздюлєй дати так як вони відносились до звичайних українських громадян!
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29.04.2025 17:14 Ответить
Скільки ТЦКшників в країні?
Хтось каже 100 тисяч, хтось каже меньше.
Але їх десятки тисяч розвелось по країні.
Нехай половину відправлять на фронт.
То це вже буде , як мінімум 10 укомплектованих бригад.
Це вже по чисельності приблизно 2 корпуса, які зараз формують зазвичай з 5 бригад.
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29.04.2025 17:18 Ответить
А якщо ще й ментів додати,які не воювали! То ще + 300 000!
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29.04.2025 17:23 Ответить
Лежу і мрію... Те-це-кашник потрапляє на фронт і там зустрічає тих, кого бусифікував ! Тьху ! Привидиться ж таке !... Мабуть я трішки задрімав...
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29.04.2025 17:22 Ответить
Та не вірте ви в цю маячню! Можливо якогось чмошніка з ТЦК і відправлять! А жирні та пузаті тцкуни залишаться!
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29.04.2025 17:22 Ответить
Не така схема потрібна! От скільки і кого собі наловив, то з тими сам йді й воюй! Думаю, тоді б не хапали старих,хворих та бідних!
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29.04.2025 17:26 Ответить
 
 