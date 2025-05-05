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Новости ТЦК на фронте
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Начальника ТЦК из Ривненской области Ковалюка отправили воевать после слов о "мясных бригадах", - СМИ

Начальника ТЦК из Ровенской области отправили на фронт после интервью

Начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилове Юрия Ковалюка отправили на фронт после интервью, в котором он высказывался о "мясных бригадах", отношении к "Контракту 18-24" и о том, что не пустит собственного 22-летнего сына в армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Четвертая власть".

Так, в начале апреля в интервью этому изданию Ковалюк рассказал о своем отношении к добровольцам, которые присоединяются к ВСУ по "Контракту 18-24". По его словам, он отказывает им, потому что юношам якобы "придется служить в мясных бригадах".

"Говорю: ребята, вам придется служить в мясных бригадах, там живучесть личного состава очень низкая... Под эту программу пойдут те пацаны, которым нужны деньги. А сами не знают, что те деньги могут и не получить", - сказал Ковалюк.

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Он заявил, что не пустит 22-летнего сына в армию после того, как тот закончит обучение.

"Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. И сейчас ждет, чтобы невеста закончила еще полгода. Ну, я его не пущу. Не пущу в армию, это все уже, хватит", - говорил он.

По словам Ковалюка, его зять исчез под Бахмутом, а дочь, которая до сих пор ждет мужа, тоже пошла служить в районный ТЦК.

После этого интервью Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира воинской части А 4728. В частности, его отправили на фронт.

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Соответствующий приказ поступил через три дня после публикации интервью от командующего войсками оперативного командования "Запад".

"Приказом командующего войсками оперативного командования "Запад" от 10.04.2025 года начальник Второго отдела Дубенского РТЦК и СП подполковник Юрий Ковалюк освобожден от предыдущей должности и назначен на должность заместителя командира воинской части А 4728", - сообщили в ответ на запрос журналистам в Оперативном командовании "Запад".

Сам Юрий Ковалюк в комментарии медиа "Четвертая власть" отметил, что его понизили на одну ступень до заместителя командира батальона. Что это за батальон тот не уточнил и сказал, что больше не хочет разговаривать с журналистами.

После того, как это интервью получило резонанс, в Ривненском областном ТЦК и СП отреагировали на слова Ковалюка и отметили, что он выразил "оценочные суждения", а его заявления не способствуют укреплению обороноспособности государства.

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Что известно о Юрии Ковалюке

Юрий Ковалюк с 2014 по 2019-й был в армии на боевых должностях. В 2017 году был осужден по трем статьям Уголовного кодекса, за преступления в должности командира 2-й роты огневой поддержки 130-го отдельного разведбатальона.

После полномасштабного вторжения, с 25 февраля 2022 года возглавлял батальоны Сил территориальной обороны. В 2025 году стал начальником ТЦК в Радивилове.

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Автор: 

мобилизация (2777) ТЦК (538) Ровенская область (1237) Дубенский район (1) Радивилов (1)


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Топ комментарии
+8
Заступником командира призначили??? Ото воно навоює там...
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05.05.2025 15:44
+5
"Воювати" і куди? Кудись на тилову посаду на склад - воювати із іншими щурами. Більшість проф війьскових "воюють" та отримують гарну зарплатну, "воюючи" дуже далеко від фронту
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05.05.2025 15:36
+5
На покровський, чи на закарпатський напрямок?
Ви це обов'язково уточнюйте...
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05.05.2025 15:39
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Незважаючи на попередні заслуги, за поширення висловів, спрямованих на підрив обороноздатності України, за розумову недолугість позбавити офіцерського звання і солдатом відправити на нуль у штурмову роту. Яка може бути посада заступника військової частини??? Тільки жорсткі заходи і безжальні покарання щодо таких йолопів забезпечать дисципліну у війську. Дурень-командир гірше ворожої дивізії.
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05.05.2025 15:53 Ответить
Там до речі контракт можна заключити для 60+ . Коли вас чекати ? Ваш особистий приклад дуже важливий для країни...
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05.05.2025 16:09 Ответить
Я, я , 60+ !
Знаєте, чому я не піду, хоча мені вигідно?
Тому, що у випадку чого, держава в особі якогось клерка скаже:
ви самі погнались за грішми, ми вас не мобілізовували.
Знаю, проходив вже це.
На жаль, довелось одного разу звернутись за направленням у госпіталь, і мені відмовили!
Бо моє посвідчення ветерана видане в іншій області.
От так.
А зараз ставки значно вищі.
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05.05.2025 16:15 Ответить
"Воювати" і куди? Кудись на тилову посаду на склад - воювати із іншими щурами. Більшість проф війьскових "воюють" та отримують гарну зарплатну, "воюючи" дуже далеко від фронту
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05.05.2025 15:36 Ответить
А вам би хотілось, щоб підполковник копав траншеї, чи що ???
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05.05.2025 16:17 Ответить
Ну принаймні копаючи траншеї є шанс ,що вони принесуть хоч якусь користь ...
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05.05.2025 16:18 Ответить
На покровський, чи на закарпатський напрямок?
Ви це обов'язково уточнюйте...
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05.05.2025 15:39 Ответить
Заступником командира частини. На фронті такі з'являються раз в квартал
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05.05.2025 15:51 Ответить
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05.05.2025 15:40 Ответить
Как человек и отец он прав,а как военный-нет.И думаю,что на его участке бусификаций не было.Обычная история-хороший мужик,но его хорошесть не ко времени.
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05.05.2025 15:41 Ответить
Були ...
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05.05.2025 15:47 Ответить
Заступником командира призначили??? Ото воно навоює там...
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05.05.2025 15:44 Ответить
"...був засуджений за трьома статтями Кримінального кодексу, за злочини на посаді командира 2-ї роти вогневої підтримки 130-го окремого розвідбатальйону." Джерело: https://censor.net/ua/n3550505

Нормально "засудили" - ТЦК на тепле місце, але дурень і тут просрався...
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05.05.2025 15:44 Ответить
Ну він по ідеї навіть на підвищення пішов
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05.05.2025 15:54 Ответить
А де там, на передовій, оті «ПОТУЖНІ», менегери з ОПУ ???
Бо, тільки оформили, їм оті бігуни, з кадрів у ДУСі, бронювання, як уже до тюряги потягнули, чергового «ПОТУЖНОГО екс-заступника з ОПУ»???!!
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05.05.2025 15:44 Ответить
Медведчук і росіяне ФСБ РФ також кажуть що України програє мясні штурми уркаїнців і що треба змиритися і підписати все що хоче фюрер РФ. тому не потрібно воювати а потрібно товарешувати. Арестович також згодний з цим ТЦКащником також богато ще прихованих зрадників ГУ РФ та ФСБ РФ яких ще не виявили
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05.05.2025 15:44 Ответить
Після цього інтерв'ю Ковалюка звільнили з посади військкома та призначили на посаду заступника командира військової частини А 4728 Зокрема, його відправили на фронт.
---------

Завжди думав, що командирів і начальників на фронт призначають відповідно до професійних якостей, а не як покарання в тилу.
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05.05.2025 15:46 Ответить
А ще на посади міністрів та керівників державних підприємств призначають згідно кваліфікації та професійних компетенцій .
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05.05.2025 15:49 Ответить
Оце так відправили на фронт)
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05.05.2025 15:50 Ответить
"Відправили воювати"?Він же 100% офіцер,його не воювати а керувати відправили.
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05.05.2025 15:51 Ответить
В тексті так і написано
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05.05.2025 15:53 Ответить
Так,пропустив Зам ком вч.Ох і покарали.Тільки не його а особовий склад вч
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05.05.2025 16:14 Ответить
не засуджую підполковника, бо його зять зник під Бахмутом

але якщо ти "настоящий підполковник", який втратив зятя, то мав би сам написати рапорт про перевід в бойову частину, а НЕ чекати ганьби

в 45-50 років професійному військовому вже немає чого сратись свої штани

.

.
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05.05.2025 15:57 Ответить
Все як в кацапів, просто - ВСЕ
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05.05.2025 16:03 Ответить
Тобто без пониження в званні, на посаду командира на фронт. Буде там посилювати бойовий дух. Суворо та потужно.
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05.05.2025 16:37 Ответить
Цікаво - саме інтерв'ю хтось прочитав ?
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05.05.2025 16:42 Ответить
"...Сама система така, розумієте. Її треба міняти. 2025-й рік показав: всі патріоти пішли, а їх фактично тупими діями знищили. Зараз патріотів вже нема...
...Просто зараз такі в армії умови. Зараз, бачите, не положив людей - все, знімають з посади. Положив - на тобі значка Богдана Хмельницького..."

А хіба це не правда?
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05.05.2025 16:50 Ответить
Треба було казати що втрати 40 тисяч проти мільйона, мобілізувати треба всіх, і що війна йде за мудрим планом Зеленського-Сирського до кордонів 91 і цілковитої перамоги - тоді б підвищили.
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05.05.2025 16:52 Ответить
Батько любить свого сина і не пустить на війну, за це не можна його по-людські осуджувати. Я особисто би теж не пустив свою єдину дитину відвойовувати непідконтрольний Зеленському Донбас..... Краще хай мене називають трусливим ухилянтом, та сволотою ніж Я буду ходити на могилу до своєї єдиної дитини або бачити як вона страждає з відірванними на війні кінцівками. Важка тема насправді. У кого є діти, особливо віком 17-25 мене краще зрозуміють.
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05.05.2025 17:26 Ответить
 
 