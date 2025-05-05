Начальника ТЦК из Ривненской области Ковалюка отправили воевать после слов о "мясных бригадах", - СМИ
Начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилове Юрия Ковалюка отправили на фронт после интервью, в котором он высказывался о "мясных бригадах", отношении к "Контракту 18-24" и о том, что не пустит собственного 22-летнего сына в армию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Четвертая власть".
Так, в начале апреля в интервью этому изданию Ковалюк рассказал о своем отношении к добровольцам, которые присоединяются к ВСУ по "Контракту 18-24". По его словам, он отказывает им, потому что юношам якобы "придется служить в мясных бригадах".
"Говорю: ребята, вам придется служить в мясных бригадах, там живучесть личного состава очень низкая... Под эту программу пойдут те пацаны, которым нужны деньги. А сами не знают, что те деньги могут и не получить", - сказал Ковалюк.
Он заявил, что не пустит 22-летнего сына в армию после того, как тот закончит обучение.
"Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. И сейчас ждет, чтобы невеста закончила еще полгода. Ну, я его не пущу. Не пущу в армию, это все уже, хватит", - говорил он.
По словам Ковалюка, его зять исчез под Бахмутом, а дочь, которая до сих пор ждет мужа, тоже пошла служить в районный ТЦК.
После этого интервью Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира воинской части А 4728. В частности, его отправили на фронт.
Соответствующий приказ поступил через три дня после публикации интервью от командующего войсками оперативного командования "Запад".
"Приказом командующего войсками оперативного командования "Запад" от 10.04.2025 года начальник Второго отдела Дубенского РТЦК и СП подполковник Юрий Ковалюк освобожден от предыдущей должности и назначен на должность заместителя командира воинской части А 4728", - сообщили в ответ на запрос журналистам в Оперативном командовании "Запад".
Сам Юрий Ковалюк в комментарии медиа "Четвертая власть" отметил, что его понизили на одну ступень до заместителя командира батальона. Что это за батальон тот не уточнил и сказал, что больше не хочет разговаривать с журналистами.
После того, как это интервью получило резонанс, в Ривненском областном ТЦК и СП отреагировали на слова Ковалюка и отметили, что он выразил "оценочные суждения", а его заявления не способствуют укреплению обороноспособности государства.
Что известно о Юрии Ковалюке
Юрий Ковалюк с 2014 по 2019-й был в армии на боевых должностях. В 2017 году был осужден по трем статьям Уголовного кодекса, за преступления в должности командира 2-й роты огневой поддержки 130-го отдельного разведбатальона.
После полномасштабного вторжения, с 25 февраля 2022 года возглавлял батальоны Сил территориальной обороны. В 2025 году стал начальником ТЦК в Радивилове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знаєте, чому я не піду, хоча мені вигідно?
Тому, що у випадку чого, держава в особі якогось клерка скаже:
ви самі погнались за грішми, ми вас не мобілізовували.
Знаю, проходив вже це.
На жаль, довелось одного разу звернутись за направленням у госпіталь, і мені відмовили!
Бо моє посвідчення ветерана видане в іншій області.
От так.
А зараз ставки значно вищі.
Ви це обов'язково уточнюйте...
Нормально "засудили" - ТЦК на тепле місце, але дурень і тут просрався...
Бо, тільки оформили, їм оті бігуни, з кадрів у ДУСі, бронювання, як уже до тюряги потягнули, чергового «ПОТУЖНОГО екс-заступника з ОПУ»???!!
---------
Завжди думав, що командирів і начальників на фронт призначають відповідно до професійних якостей, а не як покарання в тилу.
але якщо ти "настоящий підполковник", який втратив зятя, то мав би сам написати рапорт про перевід в бойову частину, а НЕ чекати ганьби
в 45-50 років професійному військовому вже немає чого сратись свої штани
.
.
...Просто зараз такі в армії умови. Зараз, бачите, не положив людей - все, знімають з посади. Положив - на тобі значка Богдана Хмельницького..."
А хіба це не правда?