Начальника ТЦК из Ривненской области Ковалюка отправили воевать после слов о "мясных бригадах", - СМИ

Начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилове Юрия Ковалюка отправили на фронт после интервью, в котором он высказывался о "мясных бригадах", отношении к "Контракту 18-24" и о том, что не пустит собственного 22-летнего сына в армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Четвертая власть".

Так, в начале апреля в интервью этому изданию Ковалюк рассказал о своем отношении к добровольцам, которые присоединяются к ВСУ по "Контракту 18-24". По его словам, он отказывает им, потому что юношам якобы "придется служить в мясных бригадах".

"Говорю: ребята, вам придется служить в мясных бригадах, там живучесть личного состава очень низкая... Под эту программу пойдут те пацаны, которым нужны деньги. А сами не знают, что те деньги могут и не получить", - сказал Ковалюк.

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Он заявил, что не пустит 22-летнего сына в армию после того, как тот закончит обучение.

"Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. И сейчас ждет, чтобы невеста закончила еще полгода. Ну, я его не пущу. Не пущу в армию, это все уже, хватит", - говорил он.

По словам Ковалюка, его зять исчез под Бахмутом, а дочь, которая до сих пор ждет мужа, тоже пошла служить в районный ТЦК.

После этого интервью Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира воинской части А 4728. В частности, его отправили на фронт.

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Соответствующий приказ поступил через три дня после публикации интервью от командующего войсками оперативного командования "Запад".

"Приказом командующего войсками оперативного командования "Запад" от 10.04.2025 года начальник Второго отдела Дубенского РТЦК и СП подполковник Юрий Ковалюк освобожден от предыдущей должности и назначен на должность заместителя командира воинской части А 4728", - сообщили в ответ на запрос журналистам в Оперативном командовании "Запад".

Сам Юрий Ковалюк в комментарии медиа "Четвертая власть" отметил, что его понизили на одну ступень до заместителя командира батальона. Что это за батальон тот не уточнил и сказал, что больше не хочет разговаривать с журналистами.

После того, как это интервью получило резонанс, в Ривненском областном ТЦК и СП отреагировали на слова Ковалюка и отметили, что он выразил "оценочные суждения", а его заявления не способствуют укреплению обороноспособности государства.

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Что известно о Юрии Ковалюке

Юрий Ковалюк с 2014 по 2019-й был в армии на боевых должностях. В 2017 году был осужден по трем статьям Уголовного кодекса, за преступления в должности командира 2-й роты огневой поддержки 130-го отдельного разведбатальона.

После полномасштабного вторжения, с 25 февраля 2022 года возглавлял батальоны Сил территориальной обороны. В 2025 году стал начальником ТЦК в Радивилове.

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