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Новини Ухилення від мобілізації
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Заступник начальника Черкаського ТЦК сприяв зриву мобілізації: його справу передали до суду, - ДБР

ТЦК: перевірка документів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника ТЦК та СП - начальника сектору комплектування Черкаського обласного ТЦК та СП, який сприяв зриву мобілізаційного плану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, офіцер навмисно допомагав окремим військовозобов’язаним уникнути призову. Його дії призвели до зриву плану з направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових підрозділів ЗСУ, зокрема тих, що виконують завдання на фронті.

Посадовець перевищив свої повноваження та порушив вимоги Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", організувавши незаконне надання відстрочки. Це завдало шкоди укомплектуванню підрозділів, дискредитувало роботу ТЦК та СП і підірвало довіру до мобілізаційних заходів.

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Що йому загрожує?

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану; ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану.

Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

мобілізація (3074) ДБР (3505) ТЦК та СП (584) Черкаська область (65)


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Червинского и Монастырского зелёной власти не достаточно было
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06.05.2025 13:19 Відповісти
Почали пішаків прибирати потроху.
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06.05.2025 13:21 Відповісти
Хто всрався? Невістка.
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06.05.2025 13:24 Відповісти
"Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану; ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану" - по вказаним статтям повинні піти всі тцкуни.
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06.05.2025 13:24 Відповісти
У нас руководители ТЦК стали новой "элитой" Зеленского. Новым олигархатом. Вон в Схиднице, например, папик главы областного ТЦК является владельцем новенького отеля.
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06.05.2025 13:28 Відповісти
Родичі покидька Борисова також не бідують в іспанській Марбельї.
Як і решта звільнених у 23-му році воєнкомів.
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06.05.2025 13:37 Відповісти
Цікавий факт - в подібних темах традиційно нема місцевих полум'яних борців з рядовими ухилянтами. Рабський менталітет - можна гавкати на холопа, але не на пана)
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06.05.2025 13:34 Відповісти
А головного винуватця, який організував у ЗМІ та інтернет-мережі травлю ТЦК, а через них і ЗСУ (згадаймо текстовки тих публікацій, з брехливим кліше " військовослужбовці ЗСУ із хххТЦК хапають тягнуть, бусифікують і т.п. громадян ....") і таким чином глобально, свідомо, практично повністю зірвав мобілізацію 2023-2024 р.р, коли притягнуть до суду?
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06.05.2025 13:47 Відповісти
 
 