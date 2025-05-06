Заступник начальника Черкаського ТЦК сприяв зриву мобілізації: його справу передали до суду, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника ТЦК та СП - начальника сектору комплектування Черкаського обласного ТЦК та СП, який сприяв зриву мобілізаційного плану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, офіцер навмисно допомагав окремим військовозобов’язаним уникнути призову. Його дії призвели до зриву плану з направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових підрозділів ЗСУ, зокрема тих, що виконують завдання на фронті.

Посадовець перевищив свої повноваження та порушив вимоги Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", організувавши незаконне надання відстрочки. Це завдало шкоди укомплектуванню підрозділів, дискредитувало роботу ТЦК та СП і підірвало довіру до мобілізаційних заходів.

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Що йому загрожує?

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану; ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану.

Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі.