УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11367 відвідувачів онлайн
Новини Цифровізація роботи ВЛК
1 612 12

Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК, - Міноборони

Уряд спростив алгоритм походження ВЛК

Уряд спростив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та посилив права громадян.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначили у відомстві, якщо раніше електронні направлення генерувалися в застосунку "Резерв+", а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК, то тепер користувачі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК.

Окрім цього, завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зазначається, що відтепер ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію - вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.

Читайте також: Кабмін знову вніс зміни до порядку мобілізації: стосуються повісток, відстрочок та ВЛК

Також змінами уточнено перелік документів, які підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

"Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи", - прокоментувала нововведення заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте також: Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову під час мобілізації

Автор: 

Міноборони (7413) військово-лікарська комісія (212) ТЦК та СП (592) Резерв+ (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
о,появився новий нафронтник.Ти під дурачка косиш,що не в окопі?
показати весь коментар
07.05.2025 18:48
+4
Нема повістки-яке ВЛК,з якого переляку?
показати весь коментар
07.05.2025 18:37
+1
Всі зараз проходять. Був свідком ситуації, як поліцейський з співробітником ТЦК влаштували з'ясування стосунків за місце в черзі на проходження. Довелося викликати ВСП.
показати весь коментар
07.05.2025 18:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нема повістки-яке ВЛК,з якого переляку?
показати весь коментар
07.05.2025 18:37 Відповісти
Всі зараз проходять. Був свідком ситуації, як поліцейський з співробітником ТЦК влаштували з'ясування стосунків за місце в черзі на проходження. Довелося викликати ВСП.
показати весь коментар
07.05.2025 18:40 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2025 18:43 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2025 18:43 Відповісти
ша підешь по кку 365 та 426 і будешь давати мені хабар 5к бачів щоб я забрав заяву - вазеліновий *******) а то на нарах тебе ********* буряти
показати весь коментар
07.05.2025 21:09 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2025 18:45 Відповісти
о,появився новий нафронтник.Ти під дурачка косиш,що не в окопі?
показати весь коментар
07.05.2025 18:48 Відповісти
Хочеш перевірити? Приїжджай, зустріну в Слав'янську. Навіть підберу тобі нормальний погріб у Лимані.
Можу й окопи показати. Але тоді вже через ТЦК.
показати весь коментар
07.05.2025 19:20 Відповісти
він не приїде .
показати весь коментар
07.05.2025 20:54 Відповісти
Фото телефона з цими коментарями з окопу в студію! Інакше менше брехати треба!
показати весь коментар
07.05.2025 21:07 Відповісти
Тут інший прикіл на порядку дня
https://prm.ua/vse-naselennia-ukrainy-hotuvatymut-do-viyny-shcho-proponuiut-v-radi/ Все населення України готуватимуть до війни: що пропонують в Раді
Ідея полягає у впровадженні обов'язкової підготовки цивільних до дій під час війни, що включатиме базові знання з тактичної медицини, виживання, оповіщення, організації місцевої оборони, дій у випадку окупації тощо. При цьому військовий вишкіл чоловіків до служби у ЗСУ залишатиметься окремим напрямом.
показати весь коментар
07.05.2025 19:42 Відповісти
довгим ножем м'яким ********* через дупу тцкуну підготую)
показати весь коментар
07.05.2025 21:11 Відповісти
 
 