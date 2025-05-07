Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК, - Міноборони
Уряд спростив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та посилив права громадян.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, як зазначили у відомстві, якщо раніше електронні направлення генерувалися в застосунку "Резерв+", а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК, то тепер користувачі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК.
Окрім цього, завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зазначається, що відтепер ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію - вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.
Також змінами уточнено перелік документів, які підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.
"Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи", - прокоментувала нововведення заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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Можу й окопи показати. Але тоді вже через ТЦК.
https://prm.ua/vse-naselennia-ukrainy-hotuvatymut-do-viyny-shcho-proponuiut-v-radi/ Все населення України готуватимуть до війни: що пропонують в Раді
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