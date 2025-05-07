РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10840 посетителей онлайн
Новости Цифровизация работы ВЛК
991 7

Электронное направление на ВЛК можно будет сгенерировать без подписи руководителя ТЦК, - Минобороны

Правительство упростило алгоритм прохождения ВЛК

Правительство упростило алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и ужесточило права граждан.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, как отметили в ведомстве, если раньше электронные направления генерировались в приложении "Резерв+", а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК, то теперь пользователи будут иметь возможность не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК.

Кроме этого, благодаря нововведениям усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. Отмечается, что отныне ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию - они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, хотят проходить службу по контракту.

Читайте также: Кабмин снова внес изменения в порядок мобилизации: касаются повесток, отсрочек и ВВК

Также изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

"Изменения, которые внесены в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК - уменьшить количество административной работы", - прокомментировала нововведения заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также: Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва во время мобилизации

Автор: 

Минобороны (9368) военно-врачебная комиссия (193) ТЦК (547) Резерв+ (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нема повістки-яке ВЛК,з якого переляку?
показать весь комментарий
07.05.2025 18:37 Ответить
Всі зараз проходять. Був свідком ситуації, як поліцейський з співробітником ТЦК влаштували з'ясування стосунків за місце в черзі на проходження. Довелося викликати ВСП.
показать весь комментарий
07.05.2025 18:40 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2025 18:43 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2025 18:43 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2025 18:45 Ответить
о,появився новий нафронтник.Ти під дурачка косиш,що не в окопі?
показать весь комментарий
07.05.2025 18:48 Ответить
Хочеш перевірити? Приїжджай, зустріну в Слав'янську. Навіть підберу тобі нормальний погріб у Лимані.
Можу й окопи показати. Але тоді вже через ТЦК.
показать весь комментарий
07.05.2025 19:20 Ответить
 
 