Электронное направление на ВЛК можно будет сгенерировать без подписи руководителя ТЦК, - Минобороны

Правительство упростило алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и ужесточило права граждан.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, как отметили в ведомстве, если раньше электронные направления генерировались в приложении "Резерв+", а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК, то теперь пользователи будут иметь возможность не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК.

Кроме этого, благодаря нововведениям усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. Отмечается, что отныне ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию - они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, хотят проходить службу по контракту.

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Также изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

"Изменения, которые внесены в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК - уменьшить количество административной работы", - прокомментировала нововведения заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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