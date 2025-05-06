Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва во время мобилизации
Кабинет Министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Изменения в Порядок:
- Предусмотрено отражение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке.
- Уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
- Конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.
- Определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе.
- Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
- Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет и т.д.
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+13 igor Naumthyc
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+10 Vasya #607130
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+10 stanis nasvaiko
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Читайте 92 ст. Конституції, там читко вказано , чим визначаються ці права і обов'зки, (і ще багато цікавого. якщо не знаєте.)
Взагаліто, хто вчив історію має розуміти. Що мобілізацію придумали, щоби не воювати. Так-так. Вам не почулося. Термін мобілізація в тому вигляді в якому він є з'явився не так і давно. Вся річ в тому, що з часом розвивалися технології та прогрес і якість життя почала збільшуватися в геометричній проггресії. Раніше життя нічого не вартувало, а зараз ніхто не хоче помирать. Раніше воювала еліта та знать, а не холопи з городу. І повірте махачі були такі, що те що зараз це жалкіє пострєлушкі в порівнянні з тим, які були м'ясорубки у середньовіччі. Так ось потім властьімущіє зрозуміли, що нахрін їм іти вмирати і придумали термін мобілізацію. Замітьте, раніше навіть королі проливали кров на полі бою.
Так чому дурнуваті королі та елітка ішли в бій? Та тому що рівень життя і можливості тоді були на рівні тарілки з похльобкой.
Візьмемо совок. Часто кажуть, що всовку не могли зробити телевізор нормальний чи пральну машинку? А на хріна це робить коли є лагєря та лєсаповал. Коли життя людини нічого не вартує, то і мобілізувати її як два пальца об асфальт.
Тобто мобілізація як явище з'явилась саме для того, щоб відгородити еліти від війни. Бо ніяка мобілізація не спасе якщо вже все ********, як казав арєстовіч...
Колись еліта - королі та аристократія - мали права гнобити всіх інших і обов'язок воювати за сюзерена. Але це йшло в звязці - обовязок воювати та право збиратити данину.
Зі знищенням аристократії - прийшла потреба в легімітизації влади - і вирішили - оскільки вже немає короля влада якого санкціонована Богом - все це нарікати "волєю народу "
Отаким нехитрим способ хитрожопі та багаті прорвалися до влади і отримали право гнобити народ . А от на обов'язок воюати - вони поклали великий болт. Хай холопи воюють .
З тих пір так і повелося . Що хитрі та багаті шахраї мають всю повноту влади і права,а "народ " - обов'язки та мобілізацію . Все це прикривається патріотичною риторикою та гаслами про демократію або "любовь к атєчєству" в тираніях.
Такий от "развод катят"
что от экономики/ресурсов Украины и сколько той Украины останется.