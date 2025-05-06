РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11056 посетителей онлайн
Новости Отсрочка от мобилизации Порядок проведения призыва во время мобилизации
6 735 12

Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва во время мобилизации

резерв, мобилизация

Кабинет Министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Изменения в Порядок:

  • Предусмотрено отражение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке.
  • Уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
  • Конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.
  • Определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе.
  • Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
  • Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет и т.д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В условиях военного положения вероисповедание не освобождает граждан от военной службы, - Верховный Суд

Автор: 

Кабмин (14030) мобилизация (2781) военно-врачебная комиссия (192) ТЦК (543)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Та ні-Лісовий,ще раз,розповість чому не має сенсу вивозити за кордон 17 річних і наскільки у них,в Україні,прекрасніші перспективи!
показать весь комментарий
06.05.2025 20:24
+10
Ти з якого номеру окопу пишеш?
показать весь комментарий
06.05.2025 20:24
+10
"Каб. Мін" - ні є органом , який має визначати права і обов'язки громадян
Читайте 92 ст. Конституції, там читко вказано , чим визначаються ці права і обов'зки, (і ще багато цікавого. якщо не знаєте.)
показать весь комментарий
06.05.2025 20:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І почнеться зараз ухилянтський скульож )))
показать весь комментарий
06.05.2025 20:16 Ответить
Ти з якого номеру окопу пишеш?
показать весь комментарий
06.05.2025 20:24 Ответить
Назва його окопу на військовій мапі - відхоже місце.
показать весь комментарий
06.05.2025 20:43 Ответить
Та ні-Лісовий,ще раз,розповість чому не має сенсу вивозити за кордон 17 річних і наскільки у них,в Україні,прекрасніші перспективи!
показать весь комментарий
06.05.2025 20:24 Ответить
Саме луганський стрімить
показать весь комментарий
06.05.2025 20:39 Ответить
Виїжають і правильно роблять, бо з 18 років вже тільки за гроші можна буде виїхать, але там є нюанс у вигляді річки Тиса
показать весь комментарий
06.05.2025 20:51 Ответить
"Каб. Мін" - ні є органом , який має визначати права і обов'язки громадян
Читайте 92 ст. Конституції, там читко вказано , чим визначаються ці права і обов'зки, (і ще багато цікавого. якщо не знаєте.)
показать весь комментарий
06.05.2025 20:35 Ответить
Трошки роздумів про природу мобілізації як явища:

Взагаліто, хто вчив історію має розуміти. Що мобілізацію придумали, щоби не воювати. Так-так. Вам не почулося. Термін мобілізація в тому вигляді в якому він є з'явився не так і давно. Вся річ в тому, що з часом розвивалися технології та прогрес і якість життя почала збільшуватися в геометричній проггресії. Раніше життя нічого не вартувало, а зараз ніхто не хоче помирать. Раніше воювала еліта та знать, а не холопи з городу. І повірте махачі були такі, що те що зараз це жалкіє пострєлушкі в порівнянні з тим, які були м'ясорубки у середньовіччі. Так ось потім властьімущіє зрозуміли, що нахрін їм іти вмирати і придумали термін мобілізацію. Замітьте, раніше навіть королі проливали кров на полі бою.
Так чому дурнуваті королі та елітка ішли в бій? Та тому що рівень життя і можливості тоді були на рівні тарілки з похльобкой.
Візьмемо совок. Часто кажуть, що всовку не могли зробити телевізор нормальний чи пральну машинку? А на хріна це робить коли є лагєря та лєсаповал. Коли життя людини нічого не вартує, то і мобілізувати її як два пальца об асфальт.

Тобто мобілізація як явище з'явилась саме для того, щоб відгородити еліти від війни. Бо ніяка мобілізація не спасе якщо вже все ********, як казав арєстовіч...
показать весь комментарий
06.05.2025 20:43 Ответить
Трохи не так.

Колись еліта - королі та аристократія - мали права гнобити всіх інших і обов'язок воювати за сюзерена. Але це йшло в звязці - обовязок воювати та право збиратити данину.
Зі знищенням аристократії - прийшла потреба в легімітизації влади - і вирішили - оскільки вже немає короля влада якого санкціонована Богом - все це нарікати "волєю народу "
Отаким нехитрим способ хитрожопі та багаті прорвалися до влади і отримали право гнобити народ . А от на обов'язок воюати - вони поклали великий болт. Хай холопи воюють .
З тих пір так і повелося . Що хитрі та багаті шахраї мають всю повноту влади і права,а "народ " - обов'язки та мобілізацію . Все це прикривається патріотичною риторикою та гаслами про демократію або "любовь к атєчєству" в тираніях.
Такий от "развод катят"
показать весь комментарий
06.05.2025 21:21 Ответить
лучше вывезти детей и из Европы смотреть,
что от экономики/ресурсов Украины и сколько той Украины останется.
показать весь комментарий
06.05.2025 22:15 Ответить
таня-ваня, йди *****.
показать весь комментарий
06.05.2025 22:20 Ответить
очень незламно, продолжайте в том же духе.
показать весь комментарий
06.05.2025 22:39 Ответить
 
 