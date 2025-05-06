Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову під час мобілізації
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Зміни до Порядку:
- Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку.
- Уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
- Конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.
- Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби.
- Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.
- Уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.
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Читайте 92 ст. Конституції, там читко вказано , чим визначаються ці права і обов'зки, (і ще багато цікавого. якщо не знаєте.)
Взагаліто, хто вчив історію має розуміти. Що мобілізацію придумали, щоби не воювати. Так-так. Вам не почулося. Термін мобілізація в тому вигляді в якому він є з'явився не так і давно. Вся річ в тому, що з часом розвивалися технології та прогрес і якість життя почала збільшуватися в геометричній проггресії. Раніше життя нічого не вартувало, а зараз ніхто не хоче помирать. Раніше воювала еліта та знать, а не холопи з городу. І повірте махачі були такі, що те що зараз це жалкіє пострєлушкі в порівнянні з тим, які були м'ясорубки у середньовіччі. Так ось потім властьімущіє зрозуміли, що нахрін їм іти вмирати і придумали термін мобілізацію. Замітьте, раніше навіть королі проливали кров на полі бою.
Так чому дурнуваті королі та елітка ішли в бій? Та тому що рівень життя і можливості тоді були на рівні тарілки з похльобкой.
Візьмемо совок. Часто кажуть, що всовку не могли зробити телевізор нормальний чи пральну машинку? А на хріна це робить коли є лагєря та лєсаповал. Коли життя людини нічого не вартує, то і мобілізувати її як два пальца об асфальт.
Тобто мобілізація як явище з'явилась саме для того, щоб відгородити еліти від війни. Бо ніяка мобілізація не спасе якщо вже все ********, як казав арєстовіч...
Колись еліта - королі та аристократія - мали права гнобити всіх інших і обов'язок воювати за сюзерена. Але це йшло в звязці - обовязок воювати та право збиратити данину.
Зі знищенням аристократії - прийшла потреба в легімітизації влади - і вирішили - оскільки вже немає короля влада якого санкціонована Богом - все це нарікати "волєю народу "
Отаким нехитрим способ хитрожопі та багаті прорвалися до влади і отримали право гнобити народ . А от на обов'язок воюати - вони поклали великий болт. Хай холопи воюють .
З тих пір так і повелося . Що хитрі та багаті шахраї мають всю повноту влади і права,а "народ " - обов'язки та мобілізацію . Все це прикривається патріотичною риторикою та гаслами про демократію або "любовь к атєчєству" в тираніях.
Такий от "развод катят"