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Продавал фиктивные медсправки уклонистам: в Луцке разоблачен член ВВК, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луцке полицейские задержали заведующего отделением одной из больниц, который был членом военно-врачебной комиссии и причастен к схеме продажи фальшивых медицинских заключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В Луцке задержали врача за фальшивые справки
В Луцке задержали врача за фальшивые справки

По информации полиции, за денежное вознаграждение он помогал военнообязанным мужчинам получать фиктивные диагнозы, позволяющие избегать мобилизации.

Задержание состоялось 7 мая. Медик получил 15 тысяч гривен взятки, а общая задокументированная сумма незаконной выгоды составляет 70 тысяч гривен. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

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В Луцке задержали врача за фальшивые справки

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Полиция устанавливает других лиц, причастных к коррупционной схеме. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

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Автор: 

Луцк (583) Нацполиция (16501) уклонисты (865) военно-врачебная комиссия (194) Волынская область (996) Луцкий район (4)


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оце полюція, оце оперативність... Прикро, що із потягами контейнерів із гуманітаркою для Запоріжжя так складно, геть баксами очі засліпило.
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08.05.2025 17:53 Ответить
Красава!
Ось як треба "кайфувати" та "жити" в своє задоволення,
поки кругом безлад, анархія, вседозвілля!
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08.05.2025 18:05 Ответить
справжній патріот - в гривні бере
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08.05.2025 18:54 Ответить
чи буде повторне проходження ВЛК для тих хто там отримував висновки?
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08.05.2025 19:21 Ответить
 
 