Продавал фиктивные медсправки уклонистам: в Луцке разоблачен член ВВК, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луцке полицейские задержали заведующего отделением одной из больниц, который был членом военно-врачебной комиссии и причастен к схеме продажи фальшивых медицинских заключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.





По информации полиции, за денежное вознаграждение он помогал военнообязанным мужчинам получать фиктивные диагнозы, позволяющие избегать мобилизации.

Задержание состоялось 7 мая. Медик получил 15 тысяч гривен взятки, а общая задокументированная сумма незаконной выгоды составляет 70 тысяч гривен. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

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Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Полиция устанавливает других лиц, причастных к коррупционной схеме. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

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