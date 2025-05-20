Председатель ВВК одной из частей ГПСУ разоблачен в получении взяток за фиктивные решения о пригодности, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении полковнику медицинской службы - председателю ВВК одного из учреждений медицинского обеспечения регионального значения ГПСУ по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.





По данным следствия, подозреваемый организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от военнослужащих Госпогранслужбы, которые направлялись военными частями в военно-медицинский клинический центр для прохождения ВВК.

"За денежное вознаграждение подозреваемый способствовал внесению недостоверных сведений в медицинскую документацию и решения ВВК. В частности, признание военнослужащих ограниченно пригодными к военной службе, предоставление отпусков по состоянию здоровья и направление на лечение без соответствующих медицинских показаний", - говорится в сообщении.

Задержание взяточника

Во время получения неправомерной выгоды правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины.

У подозреваемого изъята медицинская документация, подтверждающая факты принятия неправомерных решений с последующим оформлением фиктивных выводов ВВК по ряду военнослужащих.

Расследование продолжается, устанавливается причастность других членов ВВК к противоправной деятельности.

Прокуроры инициировали отстранение подозреваемого от занимаемой должности.

Что говорят в Госпогранслужбе?

Как сообщили в пресс-центре ГПСУ, оперативники внутренней и собственной безопасности ГПСУ установили, что должностное лицо одного из военно-медицинских учреждений Госпогранслужбы получало неправомерную выгоду от военнослужащих за фиктивные решения о пригодности к военной службе и предоставлении отпусков по состоянию здоровья. Во время получения взятки полковника медицинской службы, который является председателем гарнизонной ВВК, задержали сотрудники внутренней безопасности ГПСУ совместно с ГБР, под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Во время обысков изъята медицинская документация военнослужащих, в отношении которых принимались неправомерные решения. Офицеру сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.