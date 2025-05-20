УКР
Нелегальний перетин кордону з Молдовою: затримано двох порушників, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Спеціальна камера спостереження зафіксувала рух двох осіб у напрямку кордону з Молдовою, після чого на перехоплення негайно вирушила група реагування від прикордонного відділу "Сокиряни".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Побачивши прикордонників, чоловіки спробували сховатися серед дерев поблизу кордону, але їхній рух перебував під постійним контролем патруля.

Для візуального спостереження та координації дій прикордонники використали безпілотний літальний апарат. Завдяки цьому вдалося оперативно виявити й зупинити порушників уже на виході до лінії державного кордону.

Прикордонники затримали двох порушників на українсько-молдовському кордоні

Затриманими виявилися двоє чоловіків - мешканці Чернівецької та Миколаївської областей. Стосовно них складено адміністративні матеріали за статтями 202 (Порушення прикордонного режиму), 204-1 (Порушення порядку в’їзду в Україну та виїзду з неї) та 185-10 (Невиконання законних вимог прикордонників) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

країна мрій зеленського.
20.05.2025 10:59
Втеча з Шоушенка і Зелена миля, буквально(
20.05.2025 11:01
Замість - Стій! Хто йде! треба - За кого голосував!
20.05.2025 11:07
Ми тока пасматрєть...
показати весь коментар
20.05.2025 11:05 Відповісти
Замість - Стій! Хто йде! треба - За кого голосував!
показати весь коментар
20.05.2025 11:07 Відповісти
ще один порушник Конституції...
показати весь коментар
20.05.2025 11:18 Відповісти
Потужно, бл!
показати весь коментар
20.05.2025 11:11 Відповісти
довели, суки, країну, що люди хочуть втекти за будь-яку ціну!
Конституція на паузі, вибори "неначасі"!

"Я-ваш вирок!" робить все по путінському плану, вони разом нищать нашу країну
показати весь коментар
20.05.2025 11:34 Відповісти
Ссыкуны Украину защищать не хотят, а когда за бугор получается сбежать, документы Украины предьявляют.
А особо наглые, еще и требуют обновлять загранпаспорта Украины в посольствах Украины.
показати весь коментар
20.05.2025 11:52 Відповісти
повністю згоден! а ще вони яйця купують по 17 і міни зробити не можуть, мільярд доларів на прокладки відправляють і нічого не отримують, закатали ракетні програми в асфальт, ще вони всі при посадах та з інвалідністю, маєтки за війну побудували.... сцикуни-ухилянти

а коли в Монако чи Іспанію їдуть на відпочинок, то так, показують українські паспорти
показати весь коментар
20.05.2025 12:00 Відповісти
Погань зеленая загнала людей в угол и угорает с них, лепит ярлыки про ухылянтов.
показати весь коментар
20.05.2025 12:05 Відповісти
 
 