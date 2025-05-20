Нелегальний перетин кордону з Молдовою: затримано двох порушників, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Спеціальна камера спостереження зафіксувала рух двох осіб у напрямку кордону з Молдовою, після чого на перехоплення негайно вирушила група реагування від прикордонного відділу "Сокиряни".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Побачивши прикордонників, чоловіки спробували сховатися серед дерев поблизу кордону, але їхній рух перебував під постійним контролем патруля.

Для візуального спостереження та координації дій прикордонники використали безпілотний літальний апарат. Завдяки цьому вдалося оперативно виявити й зупинити порушників уже на виході до лінії державного кордону.

Затриманими виявилися двоє чоловіків - мешканці Чернівецької та Миколаївської областей. Стосовно них складено адміністративні матеріали за статтями 202 (Порушення прикордонного режиму), 204-1 (Порушення порядку в’їзду в Україну та виїзду з неї) та 185-10 (Невиконання законних вимог прикордонників) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наші захисники завдали ударів по техніці, антенах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення росіян. ВIДЕО