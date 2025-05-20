Незаконное пересечение границы с Молдовой: задержаны два нарушителя, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Специальная камера наблюдения зафиксировала движение двух человек в направлении границы с Молдовой, после чего на перехват немедленно отправилась группа реагирования от пограничного отдела "Сокиряны".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Увидев пограничников, мужчины попытались спрятаться среди деревьев вблизи границы, но их движение находилось под постоянным контролем патруля.

Для визуального наблюдения и координации действий пограничники использовали беспилотный летательный аппарат. Благодаря этому удалось оперативно выявить и остановить нарушителей уже на выходе к линии государственной границы.

Задержанными оказались двое мужчин - жители Черновицкой и Николаевской областей. В отношении них составлены административные материалы по статьям 202 (Нарушение пограничного режима), 204-1 (Нарушение порядка въезда в Украину и выезда из нее) и 185-10 (Невыполнение законных требований пограничников) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

