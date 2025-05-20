РУС
Незаконное пересечение границы с Молдовой: задержаны два нарушителя, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Специальная камера наблюдения зафиксировала движение двух человек в направлении границы с Молдовой, после чего на перехват немедленно отправилась группа реагирования от пограничного отдела "Сокиряны".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Увидев пограничников, мужчины попытались спрятаться среди деревьев вблизи границы, но их движение находилось под постоянным контролем патруля.

Для визуального наблюдения и координации действий пограничники использовали беспилотный летательный аппарат. Благодаря этому удалось оперативно выявить и остановить нарушителей уже на выходе к линии государственной границы.

Пограничники задержали двух нарушителей на украинско-молдавской границе

Задержанными оказались двое мужчин - жители Черновицкой и Николаевской областей. В отношении них составлены административные материалы по статьям 202 (Нарушение пограничного режима), 204-1 (Нарушение порядка въезда в Украину и выезда из нее) и 185-10 (Невыполнение законных требований пограничников) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

країна мрій зеленського.
20.05.2025 10:59 Ответить
Втеча з Шоушенка і Зелена миля, буквально(
20.05.2025 11:01 Ответить
Замість - Стій! Хто йде! треба - За кого голосував!
20.05.2025 11:07 Ответить
20.05.2025 10:59 Ответить
20.05.2025 11:01 Ответить
20.05.2025 11:05 Ответить
20.05.2025 11:07 Ответить
20.05.2025 11:18 Ответить
20.05.2025 11:11 Ответить
довели, суки, країну, що люди хочуть втекти за будь-яку ціну!
Конституція на паузі, вибори "неначасі"!

"Я-ваш вирок!" робить все по путінському плану, вони разом нищать нашу країну
показать весь комментарий
20.05.2025 11:34 Ответить
Ссыкуны Украину защищать не хотят, а когда за бугор получается сбежать, документы Украины предьявляют.
А особо наглые, еще и требуют обновлять загранпаспорта Украины в посольствах Украины.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:52 Ответить
повністю згоден! а ще вони яйця купують по 17 і міни зробити не можуть, мільярд доларів на прокладки відправляють і нічого не отримують, закатали ракетні програми в асфальт, ще вони всі при посадах та з інвалідністю, маєтки за війну побудували.... сцикуни-ухилянти

а коли в Монако чи Іспанію їдуть на відпочинок, то так, показують українські паспорти
показать весь комментарий
20.05.2025 12:00 Ответить
Погань зеленая загнала людей в угол и угорает с них, лепит ярлыки про ухылянтов.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:05 Ответить
 
 