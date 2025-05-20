РУС
За $11 000 переправлял уклонистов в Молдову: в Одесской области задержали водителя, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники совместно с Нацполицией задержали водителя, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в Молдову.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.

В Одесской области задержали мужчину, который вывозил уклонистов в Молдову

Как отмечается, 45-летний украинец, житель Одесской области, перевозил пассажиров, которые договорились об "эвакуации" через закрытый телеграм-канал. Организатор схемы перед выездом проинструктировал мужчин и предоставил им легенду - в случае проверки они должны были заявить, что направляются на рыбалку к другу.

После подъезда к госгранице мужчины должны были пересечь ее пешком, вне пунктов пропуска. Стоимость "пакета услуг" составляла 11 тысяч долларов с каждого.

Организатору уже объявлено подозрение по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

На пассажиров составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП - попытка незаконного пересечения границы. Материалы направлены в суд.

Вытряхнуть из него хорошенько всю валюту, на них накупить FPV - дронов для ВСУ, а ему - дать хороший пинок под зад..
20.05.2025 15:13 Ответить
 
 