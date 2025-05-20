За $11 000 переправлял уклонистов в Молдову: в Одесской области задержали водителя, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники совместно с Нацполицией задержали водителя, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в Молдову.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 45-летний украинец, житель Одесской области, перевозил пассажиров, которые договорились об "эвакуации" через закрытый телеграм-канал. Организатор схемы перед выездом проинструктировал мужчин и предоставил им легенду - в случае проверки они должны были заявить, что направляются на рыбалку к другу.
После подъезда к госгранице мужчины должны были пересечь ее пешком, вне пунктов пропуска. Стоимость "пакета услуг" составляла 11 тысяч долларов с каждого.
Организатору уже объявлено подозрение по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.
На пассажиров составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП - попытка незаконного пересечения границы. Материалы направлены в суд.
