Влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти нові розробки ЗСУ: СБУ затримала агента РФ на Одещині. ФОТОрепортаж
В Одеській області затримано інженера, який шпигував для ФСБ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 47-річного чоловіка. За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.
Він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення. СБУ задокументувала кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.
"З першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин. Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі", - йдеться в повідомленні.
Також чоловік виконував функцію коригувальника.
Щоб допомогти рашистам "обійти" систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.
Контррозвідка СБУ затримала фігуранта і провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.
Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати РФ, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
це звісно, як є таке бажання та інтерес
проте зараз заходи безпеки в оборонці ніхто не скасовував
питання до служби...
при цьому, надавши йому доступ не тільки до об'єкту, а ще й до конретного матеріалу, який цікавив підарів?
круто..
думай про те, шо прочитав та про те, шо написав