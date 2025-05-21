УКР
Влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти нові розробки ЗСУ: СБУ затримала агента РФ на Одещині. ФОТОрепортаж

В Одеській області затримано інженера, який шпигував для ФСБ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 47-річного чоловіка. За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.

Він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення. СБУ задокументувала кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.

"З першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин. Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі", - йдеться в повідомленні.

Також чоловік виконував функцію коригувальника.

Щоб допомогти рашистам "обійти" систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта і провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати РФ, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Влаштувався на оборонний завод для шпигунства. Затримано агента РФ на Одещині
Одеська область (3449) СБУ (13281) шпигунство (1048)
+10
Чергова мерзота...
21.05.2025 10:11 Відповісти
+9
Довічне позбавлення волі на уранових копальнях.
21.05.2025 10:32 Відповісти
+8
шо ж то за така спецперевірка при прийнятті на роботу в оборонці?!
21.05.2025 10:14 Відповісти
Чергова мерзота...
21.05.2025 10:11 Відповісти
адеський ватан! таких там забагато!
21.05.2025 10:12 Відповісти
шо ж то за така спецперевірка при прийнятті на роботу в оборонці?!
21.05.2025 10:14 Відповісти
В голову ще не навчились заглядати... На жаль...
21.05.2025 10:17 Відповісти
та й без зазирання до шарабану можна багато чого зрозуміти та виявити
це звісно, як є таке бажання та інтерес
21.05.2025 10:19 Відповісти
Є такі шо ходять у вишиванці, кричать Слава Україні, говорять шо ненавидять ***** та кацапів, а в кармані дулю тримають та за 30 серебряників і матір рідну продадуть...
21.05.2025 10:27 Відповісти
кива, до прикладу, ходив... колись.. тут згоден
проте зараз заходи безпеки в оборонці ніхто не скасовував
питання до служби...
21.05.2025 10:29 Відповісти
Зеленський такий?
показати весь коментар
А як ти думаєш?
показати весь коментар
Тільки після тебе скажу.
показати весь коментар
Спецперевірка зводиться до перевірки "платоспроможності". Бо робота в оборонці дає "бронь"...
показати весь коментар
тоді за такий пройоб треба притягувати ще й сб-шника, а якщо він ще й у темі - то за держзраду
показати весь коментар
Попробуй прочитать дальше заголовка
показати весь коментар
тобто, прийняли на роботу до оборонка кацапського агента, шоби його задокументувати?
при цьому, надавши йому доступ не тільки до об'єкту, а ще й до конретного матеріалу, який цікавив підарів?
круто..
думай про те, шо прочитав та про те, шо написав
показати весь коментар
Скоріш за все сбушники "завербували" ватана..той купився...його вели...можливо навіть отримали премії...а потім настав час показати публічно свою роботу
показати весь коментар
Довічне позбавлення волі на уранових копальнях.
показати весь коментар
а вони у нас є?
показати весь коментар
Є
показати весь коментар
Є..але зеки в копальнях уранових не працюють...зеки на конвеєрі хімічного заводу де просушують готовий концентрат...жовтий кек так званий
показати весь коментар
Це не зек, а зрадник. Навіщо його довічно дарма кормити?
показати весь коментар
