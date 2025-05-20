УКР
Новини Фото Вербування Росією українських підлітків ФСБ вербує українських підлітків
Підлітки повідомили про спробу вербування працівниками ФСБ: їх нагородили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двох підлітків із Кривого Рогу, які відмовилися працювати на ФСБ та повідомили правоохоронців про спробу вербування спецслужбами РФ, нагородили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про двох жителів Кривого Рогу віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій на території області.

Підлітки повідомили СБУ про вербування ФСБ. Їх нагородили
Підлітки повідомили СБУ про вербування ФСБ. Їх нагородили

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни починають вербування українських дітей з графіті та листівок, - Нацполіція

"На замовлення фсб неповнолітні мали підпалювати службові авто Сил оборони в обмін на "легкі гроші" з країни-агресора. Такі "пропозиції" вони порізно отримали у месенджерах та соцмережах від представників фсб. Одночасно російські спецслужбісти направили юнакам детальні інструкції на вчинення підпалів з використанням легкозаймистих сумішей.

Однак, підлітки не піддалися на провокації фсб і відразу повідомили про це українським правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

Так, СБУ та Нацполіції вдалося своєчасно задокументувати підривну діяльність ворога, ідентифікувати російських "замовників" та блокувати їхню розвідактивність.

Нагородження відбулося у межах Всеукраїнської інформаційної кампанії "Спали" ФСБшника".

Читайте: Поліція виявила понад 180 тис. посилань в Telegram, за якими спецслужби РФ вербують українців

Підлітки повідомили СБУ про вербування ФСБ. Їх нагородили

Автор: 

Кривий Ріг (1396) нагорода (1307) підлітки (435) СБУ (13278) ФСБ (1473) вербування (255) Дніпропетровська область (4173) Криворізький район (195)
Є ще притомна молодь! Значить не все ще втрачене. Респект!
20.05.2025 14:15 Відповісти
Молодці! Та бачу, що владі тільки зараз дійшло, що таких треба заохочувати здавати русню... Це треба було робити з самого початку! А з другого боку треба ввести пожиттєві ув'язнення за будь-яку спробу співпраці з агресором!
20.05.2025 14:18 Відповісти
от блін! а мого знайомого підлітка ніхєра не нагородили, хоча завдяки йому "контакт" був заарештований.
20.05.2025 14:17 Відповісти
И шо теперь ?
20.05.2025 15:50 Відповісти
Дурак махровий.
20.05.2025 14:20 Відповісти
Я думаю, что скорее всего,Nik Den - обычная кацапская сволочь
20.05.2025 15:53 Відповісти
Сподіваюся що не за цього пдрса, який відкрив двері пдрм і вони спокійно зайшли з Криму!
20.05.2025 14:27 Відповісти
А ще треба з кацапами влаштовувати гру - ніби-то повівся та палити макети і качати з них гроші і виходити на кураторів, що мешкають в нашому тилу...
20.05.2025 14:21 Відповісти
навіщо обличчя співробітника світити
20.05.2025 14:25 Відповісти
Щось мені підказує, що це знайшли нагоду нвгородити діточок мусорні чи інших прикоритних істот. Прям як у Кадирова.
20.05.2025 14:29 Відповісти
Це нова кацапська методичка, бо дискредитації нашої мододі? 🤬
20.05.2025 14:32 Відповісти
Це критичне мислення, але куди тобі це зрозуміти.
20.05.2025 14:33 Відповісти
Звісно, це ж тільки кацапи "величні та розумні", куди мені до них! 😁
20.05.2025 14:39 Відповісти
Я б тобі порадив сходити до лікаря, якщо ти у всіх не згодних з твоїми думками бачиш кацапів, але босюся, що у твоєму випадку цу вже запізно.
20.05.2025 14:41 Відповісти
Я з тобою на болотах цапів не пас, так що по перше не ТИКАЙ, а по друге, я кожного року проходжу чорнобильську медкомісію, в тому числі психіатра, та невропотолога, в мене навідь довідка є, але і без довідки кацапчику, я бачу,що у тебе, ні клепки, ні розуму, ні ОБРАЗОВАНИЯ, щоб тобі було зрозуміло!
20.05.2025 16:46 Відповісти
Я буду робити все, що забажаю, так що можеш запхнути своє невдоволення куди подалі. А твоя важка життєва історія мені взагалі до дупи. Так що попустися, неадекват.
20.05.2025 17:01 Відповісти
"Це нова кацапська методичка...?". Dmitry Monsev - очередной старый кацапский пописыватель.
20.05.2025 15:57 Відповісти
Не знаю, я з ним особисто не знайомий, але кацапією від нього тхне дуже, це точно!
20.05.2025 16:49 Відповісти
І в тебе звісно ж є цьому неспростовні докази? Чи це так, просто перднути в калюжу?
20.05.2025 17:03 Відповісти
Оце дивлюся на фоточки - такий совок, аж серце радується Поміняти символіку, і тупо 85й рік, а я в третьому класі
20.05.2025 14:34 Відповісти
А в глубине кармана патроны от нагана, и карта укреплений советской стороны. ©
20.05.2025 14:49 Відповісти
Суд виніс вирок Віталію Куколю, який виготовив вибухівку та замінував дорогу окупантам у березні 2022 року в Сумський області.

Чоловіка визнали частково винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
20.05.2025 14:42 Відповісти
є в Україні справжня молодь. а не тільки мразота малолітня, яка за гроші готова нас вбити - навести ракету, спалити машину, підірвати бомбу.
20.05.2025 14:58 Відповісти
Підлітки повідомили про спробу вербування працівниками ФСБ: їх нагородили, - СБУ.

А я дурень сидю... Повідомляю!!! Мене спробували завербувати працівники ФСБ! Куди приїхати за нагородою?

p.s. У тцк не пропонувати
20.05.2025 15:08 Відповісти
Так ти і так завербований
20.05.2025 19:00 Відповісти
Чистый совок со своей примитивной пропагандой. Аж олдскулы свело.
20.05.2025 15:13 Відповісти
К сожалению, ты заполненый кацапским дерьмом по самые мозги - вернее, что сейчас вместо них.
20.05.2025 16:01 Відповісти
Уговорили, пойду наполнять мозги(или что там от них осталось) украинским ура-патриотичным дерьмом. Начну истово верить в Хрипатого и пророка его Ермака и святой телемарафон.
20.05.2025 17:14 Відповісти
Взагалі то це тупа кацапська віра в сцаря, чи ***********-диктатора не властива українцям. Кравчува якого вважали старим партагенойсе комуняк не обрали на інший строк, Кучму з 99 року почали матюкати, Ющенка почали посилати нафіг зразу на весні 2005 року, за янека сам знаєш, Пороха теж за тиждень чи два почали возити в лайні лицем.
Може краще не уподоблятись підсосам ***** і варто вірити таким хлопцям що на фото і іншим притомним українцям?
20.05.2025 18:58 Відповісти
Respect!
20.05.2025 16:36 Відповісти
 
 