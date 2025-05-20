Підлітки повідомили про спробу вербування працівниками ФСБ: їх нагородили, - СБУ. ФОТОрепортаж
Двох підлітків із Кривого Рогу, які відмовилися працювати на ФСБ та повідомили правоохоронців про спробу вербування спецслужбами РФ, нагородили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Йдеться про двох жителів Кривого Рогу віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій на території області.
"На замовлення фсб неповнолітні мали підпалювати службові авто Сил оборони в обмін на "легкі гроші" з країни-агресора. Такі "пропозиції" вони порізно отримали у месенджерах та соцмережах від представників фсб. Одночасно російські спецслужбісти направили юнакам детальні інструкції на вчинення підпалів з використанням легкозаймистих сумішей.
Однак, підлітки не піддалися на провокації фсб і відразу повідомили про це українським правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.
Так, СБУ та Нацполіції вдалося своєчасно задокументувати підривну діяльність ворога, ідентифікувати російських "замовників" та блокувати їхню розвідактивність.
Нагородження відбулося у межах Всеукраїнської інформаційної кампанії "Спали" ФСБшника".
Чоловіка визнали частково винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
А я дурень сидю... Повідомляю!!! Мене спробували завербувати працівники ФСБ! Куди приїхати за нагородою?
p.s. У тцк не пропонувати
Може краще не уподоблятись підсосам ***** і варто вірити таким хлопцям що на фото і іншим притомним українцям?