УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 104 13

17-річний житель Лозової "зливав" рашистам локації Сил оборони у Харкові та Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зрадник працював на ворога?

За матеріалами справи, фігурантом виявився 17-річний житель Лозової, який був завербований окупантами через Телеграм. Ворожі спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей".

неповнолітній зрадник з Лозової
неповнолітній зрадник з Лозової

Щоб виконати вороже завдання, юнак "гастролював" на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефону.

Так, наприклад, під час однієї з розвідвилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову.

Також агент використовував "легенду" про пошук найближчого відділення пошти, коли розвідував місцевість біля будівлі українських військ.

Після повернення додому агент узагальнював зібрані дані і готував "звіт" російському куратору.

За інформацією Служби безпеки, у разі отримання агентурних відомостей ворог планував використати їх для підготовки нових ударів по регіонах.

Як зрадника викрили?

Військові контррозвідники СБУ викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Також Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

Що йому загрожує?

Зловмисник - під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

СБУ (13278) шпигунство (1048) Харківська область (1511) Лозівський район (17) Лозова (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
ще один тєлєграмний маладагвардєєц.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показати весь коментар
20.05.2025 10:17 Відповісти
+10
Ось вона нікчемна політика "какая разница" ,ворог вербує бидло безперешкодно.
показати весь коментар
20.05.2025 10:22 Відповісти
+4
Коли вже почнуть вішати зрадників на площах щоб інші перед тим як таке зробить трохи думали а рідню цього вилупка позбавить громадянства всіх майнових прав і пішки через мінне поле у парашастан
показати весь коментар
20.05.2025 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Збрехав ,відважився
показати весь коментар
20.05.2025 12:03 Відповісти
ще один тєлєграмний маладагвардєєц.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показати весь коментар
20.05.2025 10:17 Відповісти
Ось вона нікчемна політика "какая разница" ,ворог вербує бидло безперешкодно.
показати весь коментар
20.05.2025 10:22 Відповісти
Таке бидло , яке зраджує свою краіну , вже не виліковне
в такому віці , ось проблема , яку потрібно вирішувати негайно !!
показати весь коментар
20.05.2025 10:29 Відповісти
зробіть з ним щось жахливе і покажіть. одразу таких ублюдків в сто раз менше стане.
показати весь коментар
20.05.2025 10:31 Відповісти
Навіщо, посадити його за наданими координатами та з його мобільного викликати огонь ху... лостану
показати весь коментар
20.05.2025 11:07 Відповісти
17ти річна купка гною...
показати весь коментар
20.05.2025 10:43 Відповісти
Коли вже почнуть вішати зрадників на площах щоб інші перед тим як таке зробить трохи думали а рідню цього вилупка позбавить громадянства всіх майнових прав і пішки через мінне поле у парашастан
показати весь коментар
20.05.2025 10:48 Відповісти
Поки кількох не застрілять при затриманні-так і буде.
...*********-зрадників не жаль-боляче усвідомлювати,скільки гине через таку мразоту.
показати весь коментар
20.05.2025 11:16 Відповісти
Всі діти предоставлені самі собі. Бідність, Разорення, Занепад, ху..ня а не освіта по ящику і безкарність, а ще манія легких грошей під ідею продай всіх і все і все пох...й. роби такяк робоять ті кого вакс.оегко відмазує на раз.
Всі хочуть бути колямикотлетами
показати весь коментар
20.05.2025 11:18 Відповісти
 
 