17-річний житель Лозової "зливав" рашистам локації Сил оборони у Харкові та Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зрадник працював на ворога?

За матеріалами справи, фігурантом виявився 17-річний житель Лозової, який був завербований окупантами через Телеграм. Ворожі спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей".





Щоб виконати вороже завдання, юнак "гастролював" на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефону.

Так, наприклад, під час однієї з розвідвилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову.

Також агент використовував "легенду" про пошук найближчого відділення пошти, коли розвідував місцевість біля будівлі українських військ.

Після повернення додому агент узагальнював зібрані дані і готував "звіт" російському куратору.

За інформацією Служби безпеки, у разі отримання агентурних відомостей ворог планував використати їх для підготовки нових ударів по регіонах.

Як зрадника викрили?

Військові контррозвідники СБУ викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Також Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

Що йому загрожує?

Зловмисник - під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.