17-летний житель Лозовой "сливал" рашистам локации Сил обороны в Харькове и Днепре, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как предатель работал на врага?

По материалам дела, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, который был завербован оккупантами через Телеграмм. Вражеские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег".





Чтобы выполнить вражеское задание, юноша "гастролировал" на рейсовых автобусах по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона.

Так, например, во время одной из разведвылазок он снял на видео военную колонну, которая ехала на передовую.

Также агент использовал "легенду" о поиске ближайшего отделения почты, когда разведывал местность возле здания украинских войск.

По возвращении домой агент обобщал собранные данные и готовил "отчет" российскому куратору.

По информации Службы безопасности, в случае получения агентурных сведений враг планировал использовать их для подготовки новых ударов по регионам.

Как предателя разоблачили?

Военные контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обыска у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении.

Что ему грозит?

Злоумышленник - под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.