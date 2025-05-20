РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10590 посетителей онлайн
Новости Фото
4 104 13

17-летний житель Лозовой "сливал" рашистам локации Сил обороны в Харькове и Днепре, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как предатель работал на врага?

По материалам дела, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, который был завербован оккупантами через Телеграмм. Вражеские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег".

несовершеннолетний предатель из Лозовой
несовершеннолетний предатель из Лозовой

Чтобы выполнить вражеское задание, юноша "гастролировал" на рейсовых автобусах по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона.

Так, например, во время одной из разведвылазок он снял на видео военную колонну, которая ехала на передовую.

Также агент использовал "легенду" о поиске ближайшего отделения почты, когда разведывал местность возле здания украинских войск.

По возвращении домой агент обобщал собранные данные и готовил "отчет" российскому куратору.

По информации Службы безопасности, в случае получения агентурных сведений враг планировал использовать их для подготовки новых ударов по регионам.

Как предателя разоблачили?

Военные контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обыска у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении.

Что ему грозит?

Злоумышленник - под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

СБУ (20340) шпионаж (1443) Харьковская область (1493) Лозовский район (15) Лозовая (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
ще один тєлєграмний маладагвардєєц.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:17 Ответить
+10
Ось вона нікчемна політика "какая разница" ,ворог вербує бидло безперешкодно.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:22 Ответить
+4
Коли вже почнуть вішати зрадників на площах щоб інші перед тим як таке зробить трохи думали а рідню цього вилупка позбавить громадянства всіх майнових прав і пішки через мінне поле у парашастан
показать весь комментарий
20.05.2025 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збрехав ,відважився
показать весь комментарий
20.05.2025 12:03 Ответить
ще один тєлєграмний маладагвардєєц.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:17 Ответить
Ось вона нікчемна політика "какая разница" ,ворог вербує бидло безперешкодно.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:22 Ответить
Таке бидло , яке зраджує свою краіну , вже не виліковне
в такому віці , ось проблема , яку потрібно вирішувати негайно !!
показать весь комментарий
20.05.2025 10:29 Ответить
зробіть з ним щось жахливе і покажіть. одразу таких ублюдків в сто раз менше стане.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:31 Ответить
Навіщо, посадити його за наданими координатами та з його мобільного викликати огонь ху... лостану
показать весь комментарий
20.05.2025 11:07 Ответить
17ти річна купка гною...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:43 Ответить
Коли вже почнуть вішати зрадників на площах щоб інші перед тим як таке зробить трохи думали а рідню цього вилупка позбавить громадянства всіх майнових прав і пішки через мінне поле у парашастан
показать весь комментарий
20.05.2025 10:48 Ответить
Поки кількох не застрілять при затриманні-так і буде.
...*********-зрадників не жаль-боляче усвідомлювати,скільки гине через таку мразоту.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:16 Ответить
Всі діти предоставлені самі собі. Бідність, Разорення, Занепад, ху..ня а не освіта по ящику і безкарність, а ще манія легких грошей під ідею продай всіх і все і все пох...й. роби такяк робоять ті кого вакс.оегко відмазує на раз.
Всі хочуть бути колямикотлетами
показать весь комментарий
20.05.2025 11:18 Ответить
 
 