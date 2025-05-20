17-летний житель Лозовой "сливал" рашистам локации Сил обороны в Харькове и Днепре, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как предатель работал на врага?
По материалам дела, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, который был завербован оккупантами через Телеграмм. Вражеские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег".
Чтобы выполнить вражеское задание, юноша "гастролировал" на рейсовых автобусах по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона.
Так, например, во время одной из разведвылазок он снял на видео военную колонну, которая ехала на передовую.
Также агент использовал "легенду" о поиске ближайшего отделения почты, когда разведывал местность возле здания украинских войск.
По возвращении домой агент обобщал собранные данные и готовил "отчет" российскому куратору.
По информации Службы безопасности, в случае получения агентурных сведений враг планировал использовать их для подготовки новых ударов по регионам.
Как предателя разоблачили?
Военные контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.
Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Во время обыска у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении.
Что ему грозит?
Злоумышленник - под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
в такому віці , ось проблема , яку потрібно вирішувати негайно !!
...*********-зрадників не жаль-боляче усвідомлювати,скільки гине через таку мразоту.
Всі хочуть бути колямикотлетами