До 15 років тюрми засуджено агентку РФ, яка шпигувала за українською ППО на Донеччині, - СБУ
Агентку ФСБ, яка шпигувала за українською ППО, що захищає повітряний простір на Сході, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Засудженою є 36-річна місцева жителька, яка свого часу перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки. Влітку 2023 року вона втекла на Житомирщину, де "залягла на дно", щоб уникнути покарання. Там жінка орендувала будинок і згодом була дистанційно завербована окупантами, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.
За вказівкою фсб агентка відновила спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб "втемну" одержувати від них потрібну інформацію", - йдеться в повідомленні.
Жінка під час побутових розмов розпитувала про розміщення та специфіку української ППО в області.
Цю інформацію росіяни планували використати для "обходу" ППО України на східному фронті.
Зрадницю було затримано у тимчасовому помешканні навесні 2024 року.
Її визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
