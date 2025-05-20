До 15 років тюрми засуджено агентку РФ, яка шпигувала за українською ППО на Донеччині, - СБУ

Агентку ФСБ, яка шпигувала за українською ППО, що захищає повітряний простір на Сході, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Засудженою є 36-річна місцева жителька, яка свого часу перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки. Влітку 2023 року вона втекла на Житомирщину, де "залягла на дно", щоб уникнути покарання. Там жінка орендувала будинок і згодом була дистанційно завербована окупантами, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

За вказівкою фсб агентка відновила спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб "втемну" одержувати від них потрібну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу у понад 900 тис. грн

Жінка під час побутових розмов розпитувала про розміщення та специфіку української ППО в області.

Цю інформацію росіяни планували використати для "обходу" ППО України на східному фронті.

Зрадницю було затримано у тимчасовому помешканні навесні 2024 року.

Її визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Державна зрада та шпигунство: судитимуть ексзаступника секретаря РНБО Сівковича та трьох співробітників ФСБ РФ, - Офіс Генпрокурора