До 15 років тюрми засуджено агентку РФ, яка шпигувала за українською ППО на Донеччині, - СБУ

Шпигувала за ППО України на Донеччині. Оголошено вирок агентці РФ

Агентку ФСБ, яка шпигувала за українською ППО, що захищає повітряний простір на Сході, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Засудженою є 36-річна місцева жителька, яка свого часу перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки. Влітку 2023 року вона втекла на Житомирщину, де "залягла на дно", щоб уникнути покарання. Там жінка орендувала будинок і згодом була дистанційно завербована окупантами, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

За вказівкою фсб агентка відновила спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб "втемну" одержувати від них потрібну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу у понад 900 тис. грн

Жінка під час побутових розмов розпитувала про розміщення та специфіку української ППО в області.

Цю інформацію росіяни планували використати для "обходу" ППО України на східному фронті.

Зрадницю було затримано у тимчасовому помешканні навесні 2024 року.

Її визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Державна зрада та шпигунство: судитимуть ексзаступника секретаря РНБО Сівковича та трьох співробітників ФСБ РФ, - Офіс Генпрокурора

+7
Нікуя собі агентка😧
Виглядає як макет самохідної арт установки.
Пишуть що в 2023 році вона втекла на Житомирщину де "залягла на дно".
І ніхто, за два роки не помітив, що водойма вийшла з "берегів"😆
показати весь коментар
20.05.2025 16:38 Відповісти
+6
36 лет.Донецкая нимфа.
показати весь коментар
20.05.2025 16:30 Відповісти
+5
Я бачу як погано жилось при Україні тій свиноматці, ледь не лусне😏
показати весь коментар
20.05.2025 16:12 Відповісти
мда, габаріти тьоті вражають:

"як шпигувати за ППО ЗСУ не привертаючи до себе уваги...".

.
показати весь коментар
20.05.2025 16:41 Відповісти
Як її прогодувати у тюрмі, мабуть тільки з лопати, бо руку відкусить, а ще тримати в одиночці , бо когось і зжерти може
показати весь коментар
20.05.2025 17:01 Відповісти
а тримати в одиночці це вже ж ніт.
Закидувати їй по колежанці-зрадниці в камеру раз на тиждень.
Смачного)
показати весь коментар
20.05.2025 18:29 Відповісти
Невже до теперішнього часу ніхто не побачив що її буквально розриває від тої інформації про ппо?
показати весь коментар
20.05.2025 17:32 Відповісти
Нимфа - это незрелая, мелкая вошь, появляющаяся из гниды и спустя 9-12 дней превращающаяся во взрослую особь. Она уже способна пить кровь, но еще не может размножаться. Взрослая вошь имеет размер 2-4 мм, может жить на голове человека около 30 дней, но умрет в течение одного или двух дней, если упадет с человека.
показати весь коментар
20.05.2025 16:33 Відповісти
Выйдет из тюрьмы в 51-уже взрослым паразитом.
показати весь коментар
20.05.2025 16:37 Відповісти
Мабуть й звуть її нона?
показати весь коментар
20.05.2025 17:33 Відповісти
За рік у СІЗО хоч трошки схудла?
показати весь коментар
20.05.2025 16:39 Відповісти
Зібрати всіх у одному місці та передати координати ху... лостану як він того і просив зробити
показати весь коментар
20.05.2025 16:56 Відповісти
 
 