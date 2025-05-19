Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу у понад 900 тис. грн

Києво-Святошинський районний суд Київської області 25 березня 2025 року обрав запобіжний захід для трьох мешканців Михайлівки-Рубежівки Бучанського району: тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 908 400 гривень для кожного. Їх судять за співпрацю з ворогом під час окупації.

Про це повідомила правозахисна ініціатива "Правотворець", інформує Цензор.НЕТ.

Так, у березні 2022 року, під час окупації Михайлівки-Рубежівки (Бучанський район, Київщина), троє місцевих мешканців — Володимир Узбек, Стефан Слабинський та Андрій Олифієць — за даними слідства:

співпрацювали з російськими військовими;

передавали окупантам награбоване майно;

надавали ворогу у користування викрадені автомобілі (Toyota Rav4, Jaguar);

використовували ці авто для перевезення зброї та боєприпасів;

застосовували насильство до місцевих, які не погоджувалися співпрацювати з армією РФ.

Усіх трьох обвинувачено за статтями:

ч.2 ст. 111 КК України — державна зрада;

— державна зрада; ч.3 ст. 289 — незаконне заволодіння транспортом;

— незаконне заволодіння транспортом; ч.2 ст. 125 — нанесення тілесних ушкоджень.

Що вирішив суд

25 березня 2025 року суд (головуючий суддя — Олександр Гришко) ухвалив рішення, яке суперечить здоровому глузду і вимогам закону: запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було збережено, але з альтернативою — застава по 908 400 грн для кожного з обвинувачених.

Як зазначають, у "Правотворці", в умовах воєнного стану відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України можливість виходу під заставу обвинувачених у держзраді має бути виключена.

Крім того, учасники процесу фіксують низку дій, які свідчать про навмисне послаблення сторони обвинувачення:

прокурор не підтримував активної позиції в суді — не ставив запитань, не коментував ризики;

— не ставив запитань, не коментував ризики; відмовився долучити фотодоказ , попри пряме зауваження суду, і згодом це фото опинилося в обвинувачених ;

, попри пряме зауваження суду, і згодом це фото ; неформально вітався і спілкувався з обвинуваченими ;

; публічно заявляв, що не бачить у їхніх діях складу держзради, що суперечить його ж обвинувальному акту.

"Це — не просто судова помилка. Це прецедент, який легалізує схеми виходу колаборантів на волю за гроші. Під час повномасштабної війни, коли частина України досі перебуває під окупацією, звільнення обвинувачених у держзраді за 900 тисяч гривень — це не лише правова, а й моральна катастрофа", - наголошують у "Правотворці".

Правозахисники вимагають, зокрема, розслідування витоку матеріалів справи до сторони обвинувачення.