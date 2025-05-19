Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу у понад 900 тис. грн
Києво-Святошинський районний суд Київської області 25 березня 2025 року обрав запобіжний захід для трьох мешканців Михайлівки-Рубежівки Бучанського району: тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 908 400 гривень для кожного. Їх судять за співпрацю з ворогом під час окупації.
Про це повідомила правозахисна ініціатива "Правотворець", інформує Цензор.НЕТ.
Так, у березні 2022 року, під час окупації Михайлівки-Рубежівки (Бучанський район, Київщина), троє місцевих мешканців — Володимир Узбек, Стефан Слабинський та Андрій Олифієць — за даними слідства:
- співпрацювали з російськими військовими;
- передавали окупантам награбоване майно;
- надавали ворогу у користування викрадені автомобілі (Toyota Rav4, Jaguar);
- використовували ці авто для перевезення зброї та боєприпасів;
- застосовували насильство до місцевих, які не погоджувалися співпрацювати з армією РФ.
Усіх трьох обвинувачено за статтями:
- ч.2 ст. 111 КК України — державна зрада;
- ч.3 ст. 289 — незаконне заволодіння транспортом;
- ч.2 ст. 125 — нанесення тілесних ушкоджень.
Що вирішив суд
25 березня 2025 року суд (головуючий суддя — Олександр Гришко) ухвалив рішення, яке суперечить здоровому глузду і вимогам закону: запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було збережено, але з альтернативою — застава по 908 400 грн для кожного з обвинувачених.
Як зазначають, у "Правотворці", в умовах воєнного стану відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України можливість виходу під заставу обвинувачених у держзраді має бути виключена.
Крім того, учасники процесу фіксують низку дій, які свідчать про навмисне послаблення сторони обвинувачення:
- прокурор не підтримував активної позиції в суді — не ставив запитань, не коментував ризики;
- відмовився долучити фотодоказ, попри пряме зауваження суду, і згодом це фото опинилося в обвинувачених;
- неформально вітався і спілкувався з обвинуваченими;
- публічно заявляв, що не бачить у їхніх діях складу держзради, що суперечить його ж обвинувальному акту.
"Це — не просто судова помилка. Це прецедент, який легалізує схеми виходу колаборантів на волю за гроші. Під час повномасштабної війни, коли частина України досі перебуває під окупацією, звільнення обвинувачених у держзраді за 900 тисяч гривень — це не лише правова, а й моральна катастрофа", - наголошують у "Правотворці".
Правозахисники вимагають, зокрема, розслідування витоку матеріалів справи до сторони обвинувачення.
Судова реформа від "попередників" хіба не відбулась ? А вони , на своїх місцях , по 20 років вже сидять
які там частини ?!
https://proza.ru/avtor/irazauber Ирма Заубер
Я - Ганна из Бучи
Мне было пять .
Я очень хотела пойти погулять …
В подвале холодно и темно,
И даже снега не видно в окно ,
И мишку взять - что лежит под столом
Но эти трое пришли в наш дом …
Теперь я порезана на куски
Они сложили нас с мамой в мешки
И просто выкинули в окно
Я - Ганна из Бучи … и мне темно .
А мне - семнадцать , Уйти бы рад
Но мать больная , и маленький брат
И я хотел принести воды
И дома почти не осталось еды …
Мне прострелили обе ноги
Вырезан глаз и не видно не зги
В страшном мешке и без света дня
Я - Миша . похороните меня !
А я - Олеся … мне сорок шесть
Я вышла, чтобы купить поесть ,
Сумка с картошкой , булка и сыр ,
Тело - бесформенное от дыр …
Так и оставили здесь лежать
Лишь срезали уши - чтоб серьги взять …
И тыкали мне сапогом поддых …
Олеся из Бучи - я мать троих
Я вёз детей и жену в село
Остановили - не повезло
Не видим неба , не слышим птиц
Теперь мы мясо , и нету лиц,
Жена молилась , но бог не спас
Пожалуйста , похороните нас !
А я - Олена , мне двадцать два
И мне все кажется - я жива !
Мне надо на Пасху ехать к сестре ,
И свадьба - осенью , в сентябре ,
Но чёрная злая пришла беда …
Война ведь кончится , правда , да ?
А их - смеющихся - было пять
Они устали меня держать .
Они застрелили меня в лицо
И сняли бабушкино кольцо
Теперь лежу в одном башмаке
Олена из Бучи - в чёрном мешке .
Я вижу как все они здесь лежат
Михайло , Олена , мама и брат ,
Раскинув руки , и на спине ,
Кто то - в подвале , лицом к стене ,
Дети с игрушками , и старик ..
А в горле тонет и плач и крик
Больше не смыть этот тяжкий грех
Я рассчитаюсь за них за всех !
Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !
мерзотне "правосуддя"
а уявити дії...
От завжди сподіваєшся - то вже дно... Але ні, знизу знову стукають...
Народився в Криму. Замаскований пдрс (не гей).
Діти:
Гришко Павло Олександрович
Гришко Анастасія Олександрівна.
сестра, адресу !"
А у зрадників все добре, і заставу є кому заплатить.
Очевидно під кого ця система заточена.
Віталію Куколю, якого обвинувачували у виготовленні зброї та вибухівки, оголосили вирок у Тростянецькому районному суді.
Суд постановив визнати його винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
Держава запропонувала евакуюватися жителям того села перед початком війни?
Кого потрібно судити за те, що громадяни були кинуті на призволяще?