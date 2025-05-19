РУС
37 007

Троих предателей из Бучи, сотрудничавших с россиянами, отпускают под залог в более чем 900 тыс. грн.

Коллаборационистов из Бучи отпускают под залог

Киево-Святошинский районный суд Киевской области 25 марта 2025 года избрал меру пресечения для трех жителей Михайловки-Рубежовки Бучанского района: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 908 400 гривен для каждого. Их судят за сотрудничество с врагом во время оккупации.

Об этом сообщила правозащитная инициатива "Правотворец", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в марте 2022 года, во время оккупации Михайловки-Рубежовки (Бучанский район, Киевская область) трое местных жителей - Владимир Узбек, Стефан Слабинский и Андрей Олифиец - по данным следствия:

  • сотрудничали с российскими военными;
  • передавали оккупантам награбленное имущество;
  • предоставляли врагу в пользование похищенные автомобили (Toyota Rav4, Jaguar);
  • использовали эти авто для перевозки оружия и боеприпасов;
  • применяли насилие к местным, которые не соглашались сотрудничать с армией РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заочно осуждена экс-депутат от ОПЗЖ, которая во время оккупации Двуречной работала на врага

Все трое обвиняются по статьям:

  • ч.2 ст. 111 УК Украины - государственная измена;
  • ч.3 ст. 289 - незаконное завладение транспортом;
  • ч.2 ст. 125 - нанесение телесных повреждений.

Что решил суд

25 марта 2025 года суд (председательствующий судья - Александр Гришко) принял решение, которое противоречит здравому смыслу и требованиям закона: мера пресечения в виде содержания под стражей была сохранена, но с альтернативой - залог по 908 400 грн для каждого из обвиняемых.

Как отмечают в "Правотворце", в условиях военного положения в соответствии с ч. 6 ст. 176 УПК Украины возможность выхода под залог обвиняемых в госизмене должна быть исключена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три с половиной года за сотрудничество с оккупантами: осудили экс-правоохранителя с Купянщины

Кроме того, участники процесса фиксируют ряд действий, свидетельствующих об умышленном ослаблении стороны обвинения:

  • прокурор не поддерживал активной позиции в суде - не задавал вопросов, не комментировал риски;
  • отказался приобщить фотодоказательство, несмотря на прямое замечание суда, и впоследствии это фото оказалось у обвиняемых;
  • неформально здоровался и общался с обвиняемыми;
  • публично заявлял, что не видит в их действиях состава госизмены, что противоречит его же обвинительному акту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан вражеский агент, который "сливал" данные о позициях Сил обороны на Севере, - СБУ. ФОТО

"Это - не просто судебная ошибка. Это прецедент, который легализует схемы выхода коллаборационистов на свободу за деньги. Во время полномасштабной войны, когда часть Украины до сих пор находится под оккупацией, освобождение обвиняемых в госизмене за 900 тысяч гривен - это не только правовая, но и моральная катастрофа", - отмечают в "Правотворце".

Правозащитники требуют, в частности, расследования утечки материалов дела к стороне обвинения.

Автор: 

государственная измена коллаборационизм Михайловка-Рубежовка
+43
О,цей суд і за путіна буде при ділі..
19.05.2025 18:21 Ответить
+38
В Омані теж співпрацювали, потім Буча, а рейтінги о-го-го!
19.05.2025 18:21 Ответить
+36
і ці мєнти ... і ці прокурори ...
19.05.2025 18:24 Ответить
Що ви хотіли он бакланов гуляє по Києві , синочка пристроїв в сбу , країна мрій
19.05.2025 20:30 Ответить
Чому судді раптом стали "зелені" ?
Судова реформа від "попередників" хіба не відбулась ? А вони , на своїх місцях , по 20 років вже сидять
19.05.2025 18:29 Ответить
Звісно папередники винуваті, це вони реформи згорнули та на смітник викинули! А чому? Бо нелохи всю владу: заклнодавчу, виконавчу та президеньску віддали оманським шлендрам, а так да, папередники!
19.05.2025 18:35 Ответить
Як можна згорнути те , чого ніколи і не було ?
19.05.2025 18:39 Ответить
ти дзьобнутий? за 6 років вже третина судей повмирала від старості.
19.05.2025 18:52 Ответить
Хватит лизать зеленым тварям!6 лет у власти зелені потвори,а ты убогое все на попередників киваєш…,фу мерзота!
19.05.2025 18:57 Ответить
Чому б не мобілізувати в піхоту суддю, прокурора та іншу продажну *******?
19.05.2025 18:27 Ответить
Твою ж маму українського суду.... Тільки відпустили..., а чому не нагородили? Хоча б грамоту якусь дали.
19.05.2025 18:28 Ответить
ось справжне обличчя украъїнського суду, Алла Бандура
19.05.2025 19:39 Ответить
Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них.
19.05.2025 18:28 Ответить
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий ХИТРИЙ клоун......
19.05.2025 18:56 Ответить
Крім цих слів, він ще зачитав там список гріхів опонента.
19.05.2025 22:45 Ответить
Відпустити , гроші взяти а потім тихенько завалити .... пропали типу безвісті
19.05.2025 18:29 Ответить
Все порядно - гроші на суддівські мантії !!!
19.05.2025 19:14 Ответить
хай собі рускіє викуплять,можна частинами на 6 платежів
19.05.2025 18:29 Ответить
вапрос всього про 24 тис. у.є.

які там частини ?!

курви !

.
19.05.2025 20:54 Ответить
Напевно якісь особливі зрадники. Мабуть отримували накази з ОПи або від Баканова.
19.05.2025 18:29 Ответить
Прокурору прилетит, ой прилетит. Не за то что оно сделало, а за то что спалилось 😁
19.05.2025 18:31 Ответить
19.05.2025 18:31 Ответить
Ганна из Бучи

https://proza.ru/avtor/irazauber Ирма Заубер

Я - Ганна из Бучи
Мне было пять .
Я очень хотела пойти погулять …
В подвале холодно и темно,
И даже снега не видно в окно ,
И мишку взять - что лежит под столом
Но эти трое пришли в наш дом …
Теперь я порезана на куски
Они сложили нас с мамой в мешки
И просто выкинули в окно
Я - Ганна из Бучи … и мне темно .

А мне - семнадцать , Уйти бы рад
Но мать больная , и маленький брат
И я хотел принести воды
И дома почти не осталось еды …
Мне прострелили обе ноги
Вырезан глаз и не видно не зги
В страшном мешке и без света дня
Я - Миша . похороните меня !

А я - Олеся … мне сорок шесть
Я вышла, чтобы купить поесть ,
Сумка с картошкой , булка и сыр ,
Тело - бесформенное от дыр …
Так и оставили здесь лежать
Лишь срезали уши - чтоб серьги взять …
И тыкали мне сапогом поддых …
Олеся из Бучи - я мать троих

Я вёз детей и жену в село
Остановили - не повезло
Не видим неба , не слышим птиц
Теперь мы мясо , и нету лиц,
Жена молилась , но бог не спас
Пожалуйста , похороните нас !

А я - Олена , мне двадцать два
И мне все кажется - я жива !
Мне надо на Пасху ехать к сестре ,
И свадьба - осенью , в сентябре ,
Но чёрная злая пришла беда …
Война ведь кончится , правда , да ?
А их - смеющихся - было пять
Они устали меня держать .
Они застрелили меня в лицо
И сняли бабушкино кольцо
Теперь лежу в одном башмаке
Олена из Бучи - в чёрном мешке .

Я вижу как все они здесь лежат
Михайло , Олена , мама и брат ,
Раскинув руки , и на спине ,
Кто то - в подвале , лицом к стене ,
Дети с игрушками , и старик ..
А в горле тонет и плач и крик
Больше не смыть этот тяжкий грех
Я рассчитаюсь за них за всех !

Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !
19.05.2025 18:31 Ответить
Так ,хай їх випустять на люди, одне тільки, як шо сбу охороняти їх буде ...
19.05.2025 18:40 Ответить
страшні вірші,
мерзотне "правосуддя"

.
19.05.2025 20:57 Ответить
вірші...
а уявити дії...
19.05.2025 21:04 Ответить
А у нас всі прокурори і судді або інваліди, або сєпари смердючі, це генералів в СІЗО ******** роками, а цих сук відпускають за копійчину не маленьку.
19.05.2025 18:32 Ответить
19.05.2025 18:33 Ответить
На Сумщині все було під контролем кацапів десятки років як і на Харківщині і скоріше за все і на Чернігівщині про Донец Луган. питань немає.
19.05.2025 18:54 Ответить
наразі вся Україна на 73% під контролем кацапів
19.05.2025 19:00 Ответить
Де про це написано?
19.05.2025 22:48 Ответить
На лобі у Гундосого .
20.05.2025 02:33 Ответить
гдє та псрєдінє у пів шостого
20.05.2025 07:33 Ответить
Під час війни розстрільна стаття, під заставу...
От завжди сподіваєшся - то вже дно... Але ні, знизу знову стукають...
19.05.2025 18:33 Ответить
державна зрада і застава?
19.05.2025 18:35 Ответить
Несторик з такою статтею взагалі верховну зраду відвідує, чому тут дивуватись.
19.05.2025 18:57 Ответить
так а где собственно говоря фамилия прокурора? цензор уже чего-то боится?
19.05.2025 18:41 Ответить
В мене дуже просте питання - де більша державна зрада - брати відкати з поставок зброї чи продуктів на армію чи передати окупантам награбоване майно і вкрадені автомобілі?Зверніть увагу - саме награбоване і саме вкрадені.Бо своє майно і свої автівки виходить можна,особливо коли в тобе і дозволу не питають...
19.05.2025 18:42 Ответить
ЦЕ ЩЕ ЩО?????????????????????????????? СУДДІВ І ПРОКУРОРІВ НА ПАЛЮ.....
19.05.2025 18:48 Ответить
И как фамилие этого прокурора? Где у него дом/ дача, на каких автомобилях передвигается вся семья?
19.05.2025 18:49 Ответить
Да там кожного можно ....і су..і проку...
19.05.2025 18:52 Ответить
Гришко Олександр Миколайович.
Народився в Криму. Замаскований пдрс (не гей).
Діти:
Гришко Павло Олександрович
Гришко Анастасія Олександрівна.
19.05.2025 19:25 Ответить
"адресу!
сестра, адресу !"

.
19.05.2025 20:59 Ответить
Ні одна Європейська компанія не прописує українські суди, тільки вирішення спорних питаннь в європейському суді! Система гнила.
19.05.2025 18:51 Ответить
Чомусь мені здається має бути показова стр%№"№та; як суддів, так і тих, хто вніс заставу за зрадників. Це вже перетинає межу...
19.05.2025 18:52 Ответить
тільки РОЗСТРІЛИ ворогів забезпечать перемогу
19.05.2025 19:48 Ответить
для чого наші воїни віддають життя?
19.05.2025 18:52 Ответить
вывод-*************** система правосудия!...............................................................
19.05.2025 18:53 Ответить
А хіба наші судді та прокурори не є п'ятою колоною?
19.05.2025 18:54 Ответить
А хіба за державну зраду є можливість відпускати під заставу?
19.05.2025 18:57 Ответить
За копійку й маму рідну продадуть. З цими суддями пора закінчувати. Суддів на гілляку!
19.05.2025 19:00 Ответить
Мешканець Сумщини Віталій Куколь самотужки мінував дороги та виготовляв зброю, щоб зупинити наступ росіян. Але замість подяки отримав звинувачення у незаконному виробництві зброї. Суд визнав його винним, але з умовою
19.05.2025 19:01 Ответить
Сашка Білого вбили без суду і слідства. Ні за що.
А у зрадників все добре, і заставу є кому заплатить.
Очевидно під кого ця система заточена.
19.05.2025 19:02 Ответить
Тоді всі казали, що Аваков відповість... не зробили, тому все і так. Нас будуть вбивати і далі.
19.05.2025 19:30 Ответить
Интересно. Кто же за них заплатил столько.
19.05.2025 19:10 Ответить
Суддю Гришка всім запам"ятати! Розстріляти нахер, а дітей в дитячий будинок!
19.05.2025 19:15 Ответить
Що ж ви хочете, в ОПі кожен третій кріт, тому все і так. Татаров дав вказівку, своїх випусттити...
19.05.2025 19:28 Ответить
Віталію Куколю оголосили вирок у Тростянецькому районному суді. Чоловік виготовив вибухівку, щоб замінувати дорогу окупантам на Сумщині.

Віталію Куколю, якого обвинувачували у виготовленні зброї та вибухівки, оголосили вирок у Тростянецькому районному суді.

Суд постановив визнати його винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
19.05.2025 19:35 Ответить
Таке враження, що суддів до нас з росії привозять...
19.05.2025 19:41 Ответить
пока не будет выборов судей и ограничения сроков "ношения" судейской мантии толку не будет
19.05.2025 19:42 Ответить
Зелені своїх не засудять.
19.05.2025 19:42 Ответить
Це злочин ЗЕбанди - замість РОЗСТРІЛІВ ворогів їх кришують
19.05.2025 19:45 Ответить
Як-то тим зрадникам що повтікали за кордон 15 років за зраду заочно , а які тут про заставу ...
19.05.2025 21:04 Ответить
Якого дідька???
19.05.2025 21:41 Ответить
Прокурор і адвокати на боці цих виродків, яких взагалі то за законами військового часу треба на довічне саджати. Дурдом
19.05.2025 23:16 Ответить
А ЩО РОБИЛИ ТОДІ ТАМ ПОЛІЦЕЙСЬКІ !?)
20.05.2025 05:02 Ответить
Татаров рулить.
20.05.2025 06:51 Ответить
Серед українських суддів НАЙВИЩИЙ відсоток зрад: майже всі судді на окупованих територіях перейшли до окупантів, ( або служать їм у нас в тилу). Це така порода людей в Україні.
20.05.2025 07:36 Ответить
Жах, оце і є суди в Україні. Не дивно що стільки зрадників. Елементарне порівняння злочину і покарання як в Україні так і в московії, приводить до думки що законодавство було створене не державниками в ВР а промосковською, продажною наволочу для знищення української держави.
20.05.2025 09:08 Ответить
Держава захистила жителів того села від окупації?
Держава запропонувала евакуюватися жителям того села перед початком війни?
Кого потрібно судити за те, що громадяни були кинуті на призволяще?
20.05.2025 10:08 Ответить
ТАКИХ *СУДДІВ* ПОТРІБНО РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ ЗЛОЧИНУ, ЯК ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ! БО ЦЕ І Є ЗРАДНИКИ ТА ВОРОГИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!
20.05.2025 10:56 Ответить
Фсбэшник Елдак и его ручной мусор татаров....
20.05.2025 13:19 Ответить
 
 