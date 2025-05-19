Троих предателей из Бучи, сотрудничавших с россиянами, отпускают под залог в более чем 900 тыс. грн.
Киево-Святошинский районный суд Киевской области 25 марта 2025 года избрал меру пресечения для трех жителей Михайловки-Рубежовки Бучанского района: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 908 400 гривен для каждого. Их судят за сотрудничество с врагом во время оккупации.
Об этом сообщила правозащитная инициатива "Правотворец", информирует Цензор.НЕТ.
В частности, в марте 2022 года, во время оккупации Михайловки-Рубежовки (Бучанский район, Киевская область) трое местных жителей - Владимир Узбек, Стефан Слабинский и Андрей Олифиец - по данным следствия:
- сотрудничали с российскими военными;
- передавали оккупантам награбленное имущество;
- предоставляли врагу в пользование похищенные автомобили (Toyota Rav4, Jaguar);
- использовали эти авто для перевозки оружия и боеприпасов;
- применяли насилие к местным, которые не соглашались сотрудничать с армией РФ.
Все трое обвиняются по статьям:
- ч.2 ст. 111 УК Украины - государственная измена;
- ч.3 ст. 289 - незаконное завладение транспортом;
- ч.2 ст. 125 - нанесение телесных повреждений.
Что решил суд
25 марта 2025 года суд (председательствующий судья - Александр Гришко) принял решение, которое противоречит здравому смыслу и требованиям закона: мера пресечения в виде содержания под стражей была сохранена, но с альтернативой - залог по 908 400 грн для каждого из обвиняемых.
Как отмечают в "Правотворце", в условиях военного положения в соответствии с ч. 6 ст. 176 УПК Украины возможность выхода под залог обвиняемых в госизмене должна быть исключена.
Кроме того, участники процесса фиксируют ряд действий, свидетельствующих об умышленном ослаблении стороны обвинения:
- прокурор не поддерживал активной позиции в суде - не задавал вопросов, не комментировал риски;
- отказался приобщить фотодоказательство, несмотря на прямое замечание суда, и впоследствии это фото оказалось у обвиняемых;
- неформально здоровался и общался с обвиняемыми;
- публично заявлял, что не видит в их действиях состава госизмены, что противоречит его же обвинительному акту.
"Это - не просто судебная ошибка. Это прецедент, который легализует схемы выхода коллаборационистов на свободу за деньги. Во время полномасштабной войны, когда часть Украины до сих пор находится под оккупацией, освобождение обвиняемых в госизмене за 900 тысяч гривен - это не только правовая, но и моральная катастрофа", - отмечают в "Правотворце".
Правозащитники требуют, в частности, расследования утечки материалов дела к стороне обвинения.
Судова реформа від "попередників" хіба не відбулась ? А вони , на своїх місцях , по 20 років вже сидять
які там частини ?!
https://proza.ru/avtor/irazauber Ирма Заубер
Я - Ганна из Бучи
Мне было пять .
Я очень хотела пойти погулять …
В подвале холодно и темно,
И даже снега не видно в окно ,
И мишку взять - что лежит под столом
Но эти трое пришли в наш дом …
Теперь я порезана на куски
Они сложили нас с мамой в мешки
И просто выкинули в окно
Я - Ганна из Бучи … и мне темно .
А мне - семнадцать , Уйти бы рад
Но мать больная , и маленький брат
И я хотел принести воды
И дома почти не осталось еды …
Мне прострелили обе ноги
Вырезан глаз и не видно не зги
В страшном мешке и без света дня
Я - Миша . похороните меня !
А я - Олеся … мне сорок шесть
Я вышла, чтобы купить поесть ,
Сумка с картошкой , булка и сыр ,
Тело - бесформенное от дыр …
Так и оставили здесь лежать
Лишь срезали уши - чтоб серьги взять …
И тыкали мне сапогом поддых …
Олеся из Бучи - я мать троих
Я вёз детей и жену в село
Остановили - не повезло
Не видим неба , не слышим птиц
Теперь мы мясо , и нету лиц,
Жена молилась , но бог не спас
Пожалуйста , похороните нас !
А я - Олена , мне двадцать два
И мне все кажется - я жива !
Мне надо на Пасху ехать к сестре ,
И свадьба - осенью , в сентябре ,
Но чёрная злая пришла беда …
Война ведь кончится , правда , да ?
А их - смеющихся - было пять
Они устали меня держать .
Они застрелили меня в лицо
И сняли бабушкино кольцо
Теперь лежу в одном башмаке
Олена из Бучи - в чёрном мешке .
Я вижу как все они здесь лежат
Михайло , Олена , мама и брат ,
Раскинув руки , и на спине ,
Кто то - в подвале , лицом к стене ,
Дети с игрушками , и старик ..
А в горле тонет и плач и крик
Больше не смыть этот тяжкий грех
Я рассчитаюсь за них за всех !
Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !
мерзотне "правосуддя"
а уявити дії...
От завжди сподіваєшся - то вже дно... Але ні, знизу знову стукають...
Народився в Криму. Замаскований пдрс (не гей).
Діти:
Гришко Павло Олександрович
Гришко Анастасія Олександрівна.
сестра, адресу !"
А у зрадників все добре, і заставу є кому заплатить.
Очевидно під кого ця система заточена.
Віталію Куколю, якого обвинувачували у виготовленні зброї та вибухівки, оголосили вирок у Тростянецькому районному суді.
Суд постановив визнати його винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
Держава запропонувала евакуюватися жителям того села перед початком війни?
Кого потрібно судити за те, що громадяни були кинуті на призволяще?