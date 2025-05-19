Троих предателей из Бучи, сотрудничавших с россиянами, отпускают под залог в более чем 900 тыс. грн.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области 25 марта 2025 года избрал меру пресечения для трех жителей Михайловки-Рубежовки Бучанского района: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 908 400 гривен для каждого. Их судят за сотрудничество с врагом во время оккупации.

Об этом сообщила правозащитная инициатива "Правотворец", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в марте 2022 года, во время оккупации Михайловки-Рубежовки (Бучанский район, Киевская область) трое местных жителей - Владимир Узбек, Стефан Слабинский и Андрей Олифиец - по данным следствия:

сотрудничали с российскими военными;

передавали оккупантам награбленное имущество;

предоставляли врагу в пользование похищенные автомобили (Toyota Rav4, Jaguar);

использовали эти авто для перевозки оружия и боеприпасов;

применяли насилие к местным, которые не соглашались сотрудничать с армией РФ.

Все трое обвиняются по статьям:

ч.2 ст. 111 УК Украины - государственная измена;

- государственная измена; ч.3 ст. 289 - незаконное завладение транспортом;

- незаконное завладение транспортом; ч.2 ст. 125 - нанесение телесных повреждений.

Что решил суд

25 марта 2025 года суд (председательствующий судья - Александр Гришко) принял решение, которое противоречит здравому смыслу и требованиям закона: мера пресечения в виде содержания под стражей была сохранена, но с альтернативой - залог по 908 400 грн для каждого из обвиняемых.

Как отмечают в "Правотворце", в условиях военного положения в соответствии с ч. 6 ст. 176 УПК Украины возможность выхода под залог обвиняемых в госизмене должна быть исключена.

Кроме того, участники процесса фиксируют ряд действий, свидетельствующих об умышленном ослаблении стороны обвинения:

прокурор не поддерживал активной позиции в суде - не задавал вопросов, не комментировал риски;

- не задавал вопросов, не комментировал риски; отказался приобщить фотодоказательство , несмотря на прямое замечание суда, и впоследствии это фото оказалось у обвиняемых ;

, несмотря на прямое замечание суда, и впоследствии это фото ; неформально здоровался и общался с обвиняемыми ;

; публично заявлял, что не видит в их действиях состава госизмены, что противоречит его же обвинительному акту.

"Это - не просто судебная ошибка. Это прецедент, который легализует схемы выхода коллаборационистов на свободу за деньги. Во время полномасштабной войны, когда часть Украины до сих пор находится под оккупацией, освобождение обвиняемых в госизмене за 900 тысяч гривен - это не только правовая, но и моральная катастрофа", - отмечают в "Правотворце".

Правозащитники требуют, в частности, расследования утечки материалов дела к стороне обвинения.