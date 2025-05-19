Заочно осуждена экс-депутат от ОПЗЖ, во время оккупации Двуречной работавшая на врага

Экс-депутат от ОПЗЖ, которая во время оккупации Двуречной на Харьковщине сотрудничала с оккупантами, приговорена к 10 годам.

Какое наказание ждет предательницу?

При поддержании публичного обвинения прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновной 51-летнюю женщину в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и/или местного самоуправления или органах, предоставляющих публичные услуги, в том числе должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 10 лет с конфискацией имущества.

Добровольно сотрудничала с врагом

Прокуроры доказали, что женщина, которая в 2020 году была избрана депутатом в поселке Двуречная от запрещенной сейчас в Украине политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", во время оккупации населенного пункта вооруженными силами РФ добровольно решила работать на врага.

В июле 2022 года фигурантка заняла должность "исполняющей обязанности председателя Двуречанского территориального управления" так называемой "ВГА Купянского района Харьковской области".

Коллаборантка обеспечивала работу возглавляемого управления, в частности отвечала за подбор кадров и выдачу заработной платы подчиненным сотрудникам. Также она передавала "наверх" информацию о помещениях, которые в дальнейшем захватчики обустраивали под предприятия и учреждения.

Сейчас скрывается на территории РФ

Судебное рассмотрение уголовного производства осуществлялось в отсутствие фигурантки (in absentia). Поскольку осужденная сейчас скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбытия ею наказания будет исчисляться с момента фактического задержания. Пока она уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденная находится в розыске.

Обвинительный приговор вынесен Индустриальным районным судом г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Досудебное расследование проводили следователи Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Харьковской области.