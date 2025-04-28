За сотрудничество с оккупантами до 7 лет тюрьмы приговорили бывшую сотрудницу Дергачевского горсовета, - прокуратура

Суд признал виновной в коллаборационной деятельности 45-летнюю женщину, экс-работницу Дергачевского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и в сфере предоставления публичных услуг сроком на 10 лет с конфискацией всего имущества в пользу государства.

Прокуроры доказали, что во время захвата военными РФ поселка Казачья Лопань на Харьковщине местная жительница сознательно и добровольно помогала врагу. Она заняла должность "начальника отдела документационного обеспечения" так называемой временной гражданской администрации Харьковского района. За "службу" она получала заработную плату в российских рублях.

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"Среди местных жителей коллаборационистка активно подчеркивала, что необходимо получить российский паспорт и подчеркивала неизбежность "референдума". Предательский путь для нее был продолжением профессионального опыта - ранее она работала главным специалистом в Дергачевском городском совете, обладая знаниями по документообороту и работе с обращениями граждан. За активное участие в установлении оккупационного режима коллаборантка была "отмечена" - ей торжественно вручили "почётную грамоту" за вклад в развитие оккупационной власти. Награду вручал лично главный гауляйтер Харьковщины", - рассказывают правоохранители.

Поскольку осужденная скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Пока она уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденная находится в розыске.

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