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Новини Викриття колаборантів
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За співпрацю з окупантами до 7 років ув’язнення засудили експрацівницю Дергачівської міськради, - прокуратура

Засуджено колишню працівницю Дергачівської міськради

Суд визнав винною у колабораційній діяльності  45-річну жінку експрацівницю Дергачівської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що їй призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та у сфері надання публічних послуг строком на 10 років з конфіскацією всього майна на користь держави.

Прокурори довели, що під час захоплення військовими РФ селища Козача Лопань на Харківщині місцева мешканка свідомо і добровільно допомогала ворогу. Вона обійняла посаду "начальника відділу документаційного забезпечення" так званої тимчасової цивільної адміністрації Харківського району. За "службу" вона отримувала заробітну плату в російських рублях.

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"Серед місцевих жителів колаборантка активно підкреслювала, що необхідно отримати російський паспорт та наголошувала на неминучості "референдуму". Зрадницький шлях для неї був продовженням професійного досвіду — раніше вона працювала головним спеціалістом у Дергачівській міській раді, володіючи знаннями з документообігу та роботи зі зверненнями громадян. За активну участь у встановленні окупаційного режиму колаборантка була "відзначена" — їй урочисто вручили "почётную грамоту" за внесок у розбудову окупаційної влади. Нагороду вручав особисто головний гауляйтер Харківщини", - розповідають правоохоронці.

Оскільки засуджена переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджена перебуває у розшуку.

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Автор: 

суд (11686) колабораціонізм (1158) Дергачі (16) Харківська область (829) Харківський район (254)


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Оскільки засуджена переховується від українського правосуддя на території РФ, Джерело: https://censor.net/ua/n3549262
- з цього і треба було починати
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28.04.2025 18:52 Відповісти
 
 