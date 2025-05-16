Три с половиной года за сотрудничество с оккупантами: осудили экс-правоохранителя из Купянщины

Три с половиной года за решеткой проведет коллаборант, задержанный ГБР после освобождения Купянского района.

Холодногорский районный суд Харькова приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего правоохранителя из поселка Великий Бурлук Купянского района за сотрудничество с оккупантами.

В марте 2022 года, во время полномасштабного вторжения, он добровольно пошел на контакт с российскими военными, передал им в пользование кафе, принадлежавшее его жене, и служебный автомобиль. Также призвал коллег переходить на сторону врага.

После деоккупации поселка Вооруженными Силами Украины в 2023 году мужчину задержали.