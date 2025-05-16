РУС
Три с половиной года за сотрудничество с оккупантами: осудили экс-правоохранителя из Купянщины

колаборант

Три с половиной года за решеткой проведет коллаборант, задержанный ГБР после освобождения Купянского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Холодногорский районный суд Харькова приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего правоохранителя из поселка Великий Бурлук Купянского района за сотрудничество с оккупантами.

В марте 2022 года, во время полномасштабного вторжения, он добровольно пошел на контакт с российскими военными, передал им в пользование кафе, принадлежавшее его жене, и служебный автомобиль. Также призвал коллег переходить на сторону врага.

После деоккупации поселка Вооруженными Силами Украины в 2023 году мужчину задержали.

коллаборационизм (904) ГБР (3179) Харьковская область (1477) Великий Бурлук (7)
Коли справжніх злочинців-колаборантів з Банкової почнут затримувати?
16.05.2025 15:49 Ответить
Це просто знущання. Бійцю за СЗЧ дають від п'яти років.
16.05.2025 16:09 Ответить
Що?
А чому не умовно?
І чому ще й не нагородили?
Суддю і прокурора і слідчих варто таки посадити.
16.05.2025 20:28 Ответить
Доповню себе.
Він певне тепер вдомки сидить ( судить певне почали в осени 2022 і в сізо він все відсидів) і придумує як би чимось допомогти Україні.
В Україні Військовий Стан.
Під час ВС вся повнота влади в Україні належить Верховному Головнокомандувачу.
От тут саме в цій ситуації і варто, спокійно але зі злобою, запитати пана Президента-а що це за пфуйня? Дітям які тупі і повелися на кацапську муйню в телеграмі більше дають. Але ті тупі діти не приймали ПРИСЯГУ. А от мусорня і держслужбовці приймали.
16.05.2025 22:50 Ответить
 
 