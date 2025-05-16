Три с половиной года за сотрудничество с оккупантами: осудили экс-правоохранителя из Купянщины
Три с половиной года за решеткой проведет коллаборант, задержанный ГБР после освобождения Купянского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Холодногорский районный суд Харькова приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего правоохранителя из поселка Великий Бурлук Купянского района за сотрудничество с оккупантами.
В марте 2022 года, во время полномасштабного вторжения, он добровольно пошел на контакт с российскими военными, передал им в пользование кафе, принадлежавшее его жене, и служебный автомобиль. Также призвал коллег переходить на сторону врага.
После деоккупации поселка Вооруженными Силами Украины в 2023 году мужчину задержали.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому не умовно?
І чому ще й не нагородили?
Суддю і прокурора і слідчих варто таки посадити.
Він певне тепер вдомки сидить ( судить певне почали в осени 2022 і в сізо він все відсидів) і придумує як би чимось допомогти Україні.
В Україні Військовий Стан.
Під час ВС вся повнота влади в Україні належить Верховному Головнокомандувачу.
От тут саме в цій ситуації і варто, спокійно але зі злобою, запитати пана Президента-а що це за пфуйня? Дітям які тупі і повелися на кацапську муйню в телеграмі більше дають. Але ті тупі діти не приймали ПРИСЯГУ. А от мусорня і держслужбовці приймали.