Три з половиною роки за співпрацю з окупантами: засудили експравоохоронця з Куп’янщини

Три з половиною роки за ґратами проведе колаборант, затриманий ДБР після звільнення Куп’янського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Холодногірський районний суд Харкова засудив до трьох з половиною років позбавлення волі колишнього правоохоронця з селища Великий Бурлук Куп’янського району за співпрацю з окупантами.

У березні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, він добровільно пішов на контакт із російськими військовими, передав їм у користування кафе, що належало його дружині, та службовий автомобіль. Також закликав колег переходити на бік ворога.

Після деокупації селища Збройними Силами України у 2023 році чоловіка затримали.