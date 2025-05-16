УКР
Три з половиною роки за співпрацю з окупантами: засудили експравоохоронця з Куп’янщини

колаборант

Три з половиною роки за ґратами проведе колаборант, затриманий ДБР після звільнення Куп’янського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Холодногірський районний суд Харкова засудив до трьох з половиною років позбавлення волі колишнього правоохоронця з селища Великий Бурлук Куп’янського району за співпрацю з окупантами.

У березні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, він добровільно пішов на контакт із російськими військовими, передав їм у користування кафе, що належало його дружині, та службовий автомобіль. Також закликав колег переходити на бік ворога.

Після деокупації селища Збройними Силами України у 2023 році чоловіка затримали.

колабораціонізм (1192) ДБР (3701) Харківська область (1496) Великий Бурлук (7)
Коли справжніх злочинців-колаборантів з Банкової почнут затримувати?
показати весь коментар
16.05.2025 15:49 Відповісти
Це просто знущання. Бійцю за СЗЧ дають від п'яти років.
показати весь коментар
16.05.2025 16:09 Відповісти
Що?
А чому не умовно?
І чому ще й не нагородили?
Суддю і прокурора і слідчих варто таки посадити.
показати весь коментар
16.05.2025 20:28 Відповісти
Доповню себе.
Він певне тепер вдомки сидить ( судить певне почали в осени 2022 і в сізо він все відсидів) і придумує як би чимось допомогти Україні.
В Україні Військовий Стан.
Під час ВС вся повнота влади в Україні належить Верховному Головнокомандувачу.
От тут саме в цій ситуації і варто, спокійно але зі злобою, запитати пана Президента-а що це за пфуйня? Дітям які тупі і повелися на кацапську муйню в телеграмі більше дають. Але ті тупі діти не приймали ПРИСЯГУ. А от мусорня і держслужбовці приймали.
показати весь коментар
16.05.2025 22:50 Відповісти
 
 