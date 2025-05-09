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Новини Викриття колаборантів
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Судитимуть підприємця з Куп’янська, який налаштовував інтернет для окупантів у 2022 році

колаборант

За даними слідства, під час окупації Куп’янська збройними силами рф в 2022 році місцевий підприємець, який надавав послуги дротового і бездротового електрозв’язку, став допомагати російським загарбникам.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Допомагав проводити інтернет для окупантів

Маючи у своєму розпорядженні необхідне обладнання, чоловік проводив ремонтні та відновлювальні роботи пошкодженої магістральної оптико-волоконної мережі. Зокрема, колаборант провів інтернет в місця розташування військових рф та представників окупаційної адміністрації в будівлях місцевого суду, поліції, митниці, а також у навчальні заклади.

Давав місцевим дзвонити за гроші

Підприємець облаштував у своєму офісі місце доступу до мережі інтернет для здійснення дзвінків, за користування яким місцевими мешканцями здійснювалась оплата безпосередньо на місці.

На одній із серверних колаборант ввів у дію спеціальний застосунок для спілкування, який контролювався представниками окупаційної адміністрації та військовими рф.

Після деокупації чоловік переїхав жити до Харкова, намагаючись "загубитись" в обласному центрі. Однак уникнути відповідальності це не допомогло — правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборанта.

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Загрожує ув'язнення на 10-12 років

За клопотанням сторони обвинувачення фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка судитимуть у Основʼянському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до пʼятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 

інтернет (2011) суд (11701) Харківська область (915) Куп’янський район (191) Куп’янськ (774)


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В коли судитимуть тих, хто налаштував вільний прохід окупантам, здачу Півдня України????
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09.05.2025 10:20 Відповісти
Коли будуть судити нелоха і його команду за здачу України?
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09.05.2025 10:20 Відповісти
Якщо провів інтернет -колаборант ,здав Схід та Південь - 60 % народної довіри та довічне президенство
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09.05.2025 10:21 Відповісти
По такій логіці потрібно судити всих,хто на ТОТ,оскільки вони допомагають окупантам(працюють на них)
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09.05.2025 10:24 Відповісти
Судити доведеться багато кого з ТОТ.
Суд - це про справедливість.
Більшість - буде виправдано; когось - на 15 років за грати; комусь - Героя України.

Вже зараз потрібно в комітетах ВР розробляти статус "негромадян". Бо пускати в правове поле України людей, які роками опромінювалися променями Путьхе - небезпечно, а тому робити це треба дуже обережно і контрольовано.
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09.05.2025 11:41 Відповісти
Судити будуть і бабку , яка продавала окупантам бульбу - вирощену на власному городі ...
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09.05.2025 10:30 Відповісти
Здається, що Зеленський з Кварталом - 95 в 2014 році давал концерт на окупованой території , (так званої "ДНР")??
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09.05.2025 10:41 Відповісти
І Ленка в 2014р росповсюджувала в соцмережах заклики здавати позиції і пересування ЗСУ
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09.05.2025 10:55 Відповісти
І цих людей привів до влади мудрий нарід
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09.05.2025 10:56 Відповісти
 
 