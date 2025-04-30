300 зрадників, засуджених за співпрацю з окупантами в Україні, бажають виїхати до РФ, - проєкт "Хочу к своим"
Станом на 30 квітня 2025 на сайті державного проєкту "Хочу к своим" представлено вже 300 профілів засуджених колаборантів, які бажають виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.
Про це повідомляє український проєкт "Хочу к своим".
Як зазначається, у профілі кожного з них є таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до РФ.
Так, приміром, найменше чекає Олексій Левін, який співпрацював з ворогом під час окупації рідного міста. Таймер у його профілі показує 21 день.
Водночас одним з "рекордсменів" очікування виїзду до РФ є Анатолій Ільїн. Він збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Зрадник очікує 1 рік та 17 днів.
"Російська влада поінформована про бажання кожного з трьохста українських зрадників виїхати до рф. Але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві росії тільки в якості матеріалу для пропаганди та фейків", - йдеться в повідомленні проєкту.
Також повідомляється, що:
- 1 зрадник вже скористався можливістю виїзду до РФ за умови повернення українців з російської неволі.
- 5 колаборантів припинили співпрацю з ворогом завдяки проєкту.
- 35 потенційних колаборантів перевіряються завдяки отриманій інформації від уважних громадян.
- 20 громадян, які не бажають жити в Україні, проте виявляють бажання жити в Росії, залишили заявки через спеціальну форму на сайті проєкту. Зазначені заявки опрацьовуються представниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Нагадаємо, українські спецслужби створили проєкт "Хочу к своим", який сприятиме поверненню українських військовополонених та цивільних заручників з російського полону в обмін на зрадників і колаборантів. У липні 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim.com.
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мучительно!