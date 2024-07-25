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"Хочу к своим": В Україні запустили проєкт для визволення українців з полону РФ в обмін на зрадників та колаборантів

Українські спецслужби створили проєкт "Хочу к своим", який сприятиме поверненню наших військовополонених та цивільних заручників з російського полону в обмін на зрадників і колаборантів.

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт презентували Головне управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim. com.

Проєкт Хочу к своим

"Першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті "Хочу к своим" інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російських окупаційним силам у війні проти України", - розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

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На сайті також буде опція "згода на обмін", коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на українців із російської неволі.

"Ще одна мета проєкту - через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах", - розповів Юсов.

Також через спеціальну форму на сайті буде можливість поділитися якоюсь інформацією про діяльність ворожих агентів. Ще одна мета цієї ініціативи - допомогти громадянам, які з якихось причин хочуть виїхати до Росії, подати через сайт заявку через спеціальну форму.

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Як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, з початку повномасштабної війни вдалося повернути на Батьківщину 3405 українців.

З початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 7400 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.

Автор: 

обмін (1149) колабораціонізм (1158) полонені (2256) ГУР (491)


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Топ коментарі
+2
Український проект називався б «Хочу до своїх», а «Хачу к сваім» це куди
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25.07.2024 15:00
+2
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim. com.

https://images.cnscdn.com/f/b/a/f/fbaf6b01bb65ec035180da28edb71699/original.jpg

А ШТАБ ВЖЕ ОККУПАНТИ ВЗЯЛИ ? Чи державноі мови у ЗСУ не знають ?

ГАНЬБА ‼️‼️‼️
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25.07.2024 15:07
+2
Це мабуть Ермак Україну кацапам здати хоче В нього там батько і кохана жінка
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25.07.2024 15:09
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А цемаха, мертвечука, та їм подібних, хіба не за таким проектом обмінювали??
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25.07.2024 14:52 Відповісти
Український проект називався б «Хочу до своїх», а «Хачу к сваім» це куди
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25.07.2024 15:00 Відповісти
Це мабуть Ермак Україну кацапам здати хоче В нього там батько і кохана жінка
показати весь коментар
25.07.2024 15:09 Відповісти
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim. com.

https://images.cnscdn.com/f/b/a/f/fbaf6b01bb65ec035180da28edb71699/original.jpg

А ШТАБ ВЖЕ ОККУПАНТИ ВЗЯЛИ ? Чи державноі мови у ЗСУ не знають ?

ГАНЬБА ‼️‼️‼️
показати весь коментар
25.07.2024 15:07 Відповісти
Пане Сирський ( чи товариш) , у штабі ЗСУ розмовляють мовою окупантів , чи державною ? зробить брифінг і дайте відповідь
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25.07.2024 15:12 Відповісти
Чергова маячня ,колоборант не має право на обмін особливо якщо по його вині загинули невинні люди і знищена наша інфраструктура .
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25.07.2024 15:14 Відповісти
До речі , вбита москалями Фаріон підіймала тему мови в ЗСУ

МАТЮКИ. ОФІЦЕРИ. НАЧАЛЬНИКИ. Матюкливий випад на адресу Ірини Фаріон
https://youtu.be/KTaRwf9z2V8?si=F0jLTsAAb7vnt2xP

мабуть до НАЦЯЛЬНИКІВ не дійшло .
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25.07.2024 15:18 Відповісти
Що полонених москалів кацапів стало критично не вистачати. І тепер будуть відпускатимуть таких продажних виродків. Ну отже тепер кількість Іуд колоборантів і притому їх багаторазово збільшиться.
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25.07.2024 15:23 Відповісти
Давно пора і кожному по березовому поліну в чумайдан.
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25.07.2024 15:28 Відповісти
чергова зелена дурня.....зрадників потрібно закопувати тут...щоб у інших бажання не було...
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25.07.2024 15:48 Відповісти
 
 