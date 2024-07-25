"Хочу к своим": В Україні запустили проєкт для визволення українців з полону РФ в обмін на зрадників та колаборантів
Українські спецслужби створили проєкт "Хочу к своим", який сприятиме поверненню наших військовополонених та цивільних заручників з російського полону в обмін на зрадників і колаборантів.
Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт презентували Головне управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim. com.
"Першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті "Хочу к своим" інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російських окупаційним силам у війні проти України", - розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
На сайті також буде опція "згода на обмін", коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на українців із російської неволі.
"Ще одна мета проєкту - через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах", - розповів Юсов.
Також через спеціальну форму на сайті буде можливість поділитися якоюсь інформацією про діяльність ворожих агентів. Ще одна мета цієї ініціативи - допомогти громадянам, які з якихось причин хочуть виїхати до Росії, подати через сайт заявку через спеціальну форму.
Як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, з початку повномасштабної війни вдалося повернути на Батьківщину 3405 українців.
З початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 7400 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.
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А ШТАБ ВЖЕ ОККУПАНТИ ВЗЯЛИ ? Чи державноі мови у ЗСУ не знають ?
ГАНЬБА ‼️‼️‼️
МАТЮКИ. ОФІЦЕРИ. НАЧАЛЬНИКИ. Матюкливий випад на адресу Ірини Фаріон
https://youtu.be/KTaRwf9z2V8?si=F0jLTsAAb7vnt2xP
мабуть до НАЦЯЛЬНИКІВ не дійшло .