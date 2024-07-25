"Хочу к своим": В Україні запустили проєкт для визволення українців з полону РФ в обмін на зрадників та колаборантів

Українські спецслужби створили проєкт "Хочу к своим", який сприятиме поверненню наших військовополонених та цивільних заручників з російського полону в обмін на зрадників і колаборантів.

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт презентували Головне управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim. com.

"Першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті "Хочу к своим" інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російських окупаційним силам у війні проти України", - розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох окупантів взято в полон біля Роботиного, - ОСУВ "Таврія"

На сайті також буде опція "згода на обмін", коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на українців із російської неволі.

"Ще одна мета проєкту - через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах", - розповів Юсов.

Також через спеціальну форму на сайті буде можливість поділитися якоюсь інформацією про діяльність ворожих агентів. Ще одна мета цієї ініціативи - допомогти громадянам, які з якихось причин хочуть виїхати до Росії, подати через сайт заявку через спеціальну форму.

Читайте також: Офіси омбудсменів України та РФ здійснили відвідування вже 1 100 військовополонених, - Лубінець

Як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, з початку повномасштабної війни вдалося повернути на Батьківщину 3405 українців.

З початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 7400 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.