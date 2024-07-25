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Новини Війна
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Двох окупантів взято в полон біля Роботиного, - ОСУВ "Таврія"

Двох окупантів вззяли у полон біля Роботиного

Біля Роботиного на Запоріжжі Сили оборони взяли у полон двох російських загарбників.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в операційній зоні "Таврія" російські окупанти втратили 89 осіб - 41 вбитий, 46 поранених та двоє полонених.

У полон окупантів взяли на Роботинському виступі.

Полонені - штурмовик із 42-ї мотострілецької дивізії Южного воєнного округу, постійний пункт дислокації якої "Станица Калиновская" Чеченської республіки. Другий - десантник 108-го кубанського козачого десантно-штурмового полку сьомої десантної штурмової дивізії з місцем дислокації Новоросійськ.

Читайте: Росіяни минулої доби вдарили по 10 населених пунктах Запорізької області, ввечері та вночі били по Нікопольщині

Автор: 

Запорізька область (3578) полонені (2256) Лиховій Дмитро (75)


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Топ коментарі
+11
Один мабуть об"ідав другого
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25.07.2024 13:19
+7
Один з орків, вагітний, після зборів очевидно… Скрєпнаму, гойда??
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25.07.2024 13:33
+4
Собутильнікі. Актівний і пасівний.
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25.07.2024 13:43
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Один мабуть об"ідав другого
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25.07.2024 13:19 Відповісти
Собутильнікі. Актівний і пасівний.
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25.07.2024 13:43 Відповісти
кацапське мьясо і .... сало

а казали що у кацапів сала немає
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25.07.2024 14:54 Відповісти
у лоторею вже не виграють, всі свої гарні шанси вже використали.
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25.07.2024 13:20 Відповісти
куховари.
от не куховарилось їм в кацапському **************...
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25.07.2024 13:22 Відповісти
той що зліва десантник 100%
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25.07.2024 13:22 Відповісти
да і штурмовик з нього просьл - Агонь...
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25.07.2024 13:35 Відповісти
ну не знаю,
підараси під стінкою і що заважає зробити тей останній крок?
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25.07.2024 13:26 Відповісти
Мабуть краще годувати істот на податки, щоб не дратувати червоний хрест!
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25.07.2024 13:32 Відповісти
Отого "калабка" треба тихо придушити - у полоні не прогодуємо(
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25.07.2024 13:32 Відповісти
Один з орків, вагітний, після зборів очевидно… Скрєпнаму, гойда??
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25.07.2024 13:33 Відповісти
все набагато простіше - місячний запор!
**** десантура...
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25.07.2024 13:39 Відповісти
казлам звезло - засвітилися в медіях...
тепер по 10000 грівень на собаку в полоні
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25.07.2024 13:42 Відповісти
вони щє і жалітися будуть, що гречка не так зварена і сосіска не та...
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25.07.2024 13:50 Відповісти
Це фото не відповідає дійсності. Ці полонені на фото були взяті в полон десь 2022 року. Навіщо викладати старе фото?
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25.07.2024 13:57 Відповісти
Ці полонені були взяті нацгвардійцями ще у червні 2022 у Сєвєродонецьку.
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25.07.2024 14:00 Відповісти
Цензор знову косячить:

Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай. ФОТО
Источник: 04.06.22 08:59
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25.07.2024 15:01 Відповісти
один в танк еще влезет, а к второму механику водииииителю вооопрос и не один
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25.07.2024 17:02 Відповісти
Отого кубансько-козачого десантника, що ліворуч, ніякий парашут не витримає, нає@нетця камнем вниз.
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25.07.2024 15:22 Відповісти
 
 