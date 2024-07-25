Двох окупантів взято в полон біля Роботиного, - ОСУВ "Таврія"

Біля Роботиного на Запоріжжі Сили оборони взяли у полон двох російських загарбників.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в операційній зоні "Таврія" російські окупанти втратили 89 осіб - 41 вбитий, 46 поранених та двоє полонених.

У полон окупантів взяли на Роботинському виступі.

Полонені - штурмовик із 42-ї мотострілецької дивізії Южного воєнного округу, постійний пункт дислокації якої "Станица Калиновская" Чеченської республіки. Другий - десантник 108-го кубанського козачого десантно-штурмового полку сьомої десантної штурмової дивізії з місцем дислокації Новоросійськ.

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