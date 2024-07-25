Двох окупантів взято в полон біля Роботиного, - ОСУВ "Таврія"
Біля Роботиного на Запоріжжі Сили оборони взяли у полон двох російських загарбників.
Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в операційній зоні "Таврія" російські окупанти втратили 89 осіб - 41 вбитий, 46 поранених та двоє полонених.
У полон окупантів взяли на Роботинському виступі.
Полонені - штурмовик із 42-ї мотострілецької дивізії Южного воєнного округу, постійний пункт дислокації якої "Станица Калиновская" Чеченської республіки. Другий - десантник 108-го кубанського козачого десантно-штурмового полку сьомої десантної штурмової дивізії з місцем дислокації Новоросійськ.
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а казали що у кацапів сала немає
от не куховарилось їм в кацапському **************...
підараси під стінкою і що заважає зробити тей останній крок?
**** десантура...
тепер по 10000 грівень на собаку в полоні
Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай. ФОТО
Источник: 04.06.22 08:59